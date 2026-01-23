哥倫布看過的書這裡也收藏！東京東洋文庫博物館重新開幕，2萬4千冊古書牆震撼登場。

東京又有新地標，東洋文庫博物館經整修後重新開幕，這是日本質量最高的亞洲研究圖書館，館內外處處都有驚喜。

位於東京都文京區本駒込的「東洋文庫博物館」，在休館整修一年後，於1月21日重新開幕！這座成立於1924年、2024年剛慶祝百週年的博物館，擁有100萬冊藏書，是日本質量第一的亞洲研究圖書館。這次改裝不只提升無障礙設施，還新增兒童閱讀區，最重要的是那面被2萬4千冊古書環繞的「莫理循書庫」依然震撼，連哥倫布讀過同版本的《東方見聞錄》都收藏在這裡！

▲東京都文京區本駒込的「東洋文庫博物館」，在休館整修一年後，於1月21日重新開幕。





百年歷史的東方學寶庫

東洋文庫的誕生源自一段傳奇故事。澳洲冒險家莫理循18歲時徒步橫越澳洲大陸，之後走遍世界各地，成為記者後派駐中國，最後甚至當上政治顧問。他畢生最大的熱情就是收集書籍，甚至不惜借錢也要買書。1924年，三菱集團第三代社長岩崎久彌買下莫里森的整套藏書，創立了東洋文庫，專門研究亞洲歷史與文化。

▲澳洲冒險家莫理循走遍世界各地，畢生最大的熱情就是收集書籍，1924，三菱集團第三代社長岩崎久彌買下莫里森的整套藏書，



這座圖書館總藏書量高達100萬冊，從質量到數量都是日本首屈一指。為了讓一般民眾也能接觸這些珍貴資料，2011年開設博物館對外開放，成為東京最獨特的文化景點之一。





2萬4千冊古書的視覺饗宴「莫理循書庫」

走進東洋文庫博物館，穿過介紹館史的「東方大廳」，爬上通往二樓的階梯，映入眼簾的就是讓所有愛書人屏息的「莫理循書庫」。三面牆壁從地板到天花板，整整齊齊排列著約2萬4千冊古書，場面之壯觀讓人瞬間說不出話來。這些書都是莫里森當年的收藏，許多都有數百年歷史，光是站在這片書牆前，就能感受到知識與時間累積的重量。

▲走進東洋文庫博物館，穿過介紹館史的「東方大廳」，爬上通往二樓的階梯，映入眼簾的就是讓所有愛書人屏息的「莫理循書庫」。



書庫裡收藏了歐洲活版印刷技術剛發明時期的古籍，其中最珍貴的當屬馬可波羅的《東方見聞錄》收藏。東洋文庫擁有約50種不同時代、不同地區出版的《東方見聞錄》版本，其中全世界僅存三本的拉丁語版本就在這裡！更傳奇的是，哥倫布當年讀的就是同一個版本，想像著這位大航海家翻閱同樣的文字，決定前往東方尋找黃金之國，這種跨越時空的連結讓人起雞皮疙瘩。





改裝亮點！打造更友善的參觀環境

這次為期一年的整修，最大改變是將展示櫃側面改為玻璃材質，讓坐輪椅的朋友和小孩也能輕鬆看到展品，實現真正的無障礙設計。一樓新設兒童閱讀區，準備了亞洲相關的兒童讀物、繪本和歷史漫畫，讓小朋友也能透過閱讀接觸亞洲文化。連東洋文庫和博物館的LOGO都全面更新，展現百年老館的新氣象。

▲期一年的整修，最大改變是將展示櫃側面改為玻璃材質，讓坐輪椅的朋友和小孩也能輕鬆看到展品，實現真正的無障礙設計。



東洋文庫博物館從JR山手線駒込站或都營地下鐵三田線千石站步行約10分鐘。建議預留1.5-2小時參觀時間，慢慢欣賞莫理循書庫和特展，也可以在附設的咖啡廳休息，咖啡廳裝潢也很有古典氛圍，搭配博物館氣氛很棒。





東洋文庫博物館

地址：東京都文京区本駒込2-28-21

營業時間：10：00〜19：00

官方網站







