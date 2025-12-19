騎單車遊津山！津山城、城下町、扇形車庫與金箔霜淇淋，輕鬆一日津山散策。

騎單車遊津山市！從津山城出發，串連城下町、扇形車庫與作州民俗工藝館，自由安排景點與美食，享受在地風情的一日散策。

在岡山縣北部、被群山溫柔包圍的津山市，沒有大城市的喧囂，日常步調顯得格外悠緩。這座小城市卻擁有保存良好的城下町街景、歷史底蘊深厚的津山城、鐵道迷必訪的扇形車庫、可以直擊傳統文化職人手工藝的作州民俗工藝館等津山景點，最適合騎單車穿梭期間、細細感受在地風情；若想以單車展開一日散策，建議從鄰近 津山觀光中心 的津山城作為起點。本篇特別推薦幾個津山特色景點與美食，旅人可依喜好自由選擇，規劃出兼具歷史人文與市井風貌的個人化津山之旅。



▲騎單車，最能貼近津山的日常風景。（攝影：楊婷雅）

▲津山觀光中心提供腳踏車租借服務與觀光諮詢。（攝影：楊婷雅）

先登日本百大名城、賞花名所「津山城」

抵達津山市後，最推薦先造訪的津山景點，便是距離津山觀光中心僅步行三分鐘的 津山城（鶴山公園）。津山城由森忠政於江戶初期建立，雖然天守閣及主要建物在明治時期多已拆除，但雄偉的石垣群、城門跡與広闊台地仍完整保留，充分展現昔日城郭的規模與氣勢。現今的城跡以鶴山公園形式對外開放，不僅是津山市的重要文化象徵，更入選「日本100名城」與「日本櫻名所100選」，吸引歷史迷與賞花旅客前來尋訪；先行登上津山城，再至下方的津山觀光中心租借單車，是最順暢也最符合動線的安排，能以最輕鬆的步調展開津山單車之旅。

▲日本百大名城之「津山城」，同時也是日本百大賞櫻名所。（津山城提供）

「津山觀光中心」 單車租借 x 津山手禮

「津山觀光中心」以親民的價格提供單車租借服務，備有一般單車與電動單車兩種選擇，三小時租借費用分別為 400 日圓與 600 日圓，亦提供更彈性的一日租借方案，讓旅人能依照行程安排與體力狀況自由挑選最適合的車款；除了單車租借外，館內同時販售多款津山特色伴手禮。一日遊結束、歸還單車之際，不妨順道挑選在地好物，把津山的溫度一併帶回家。

▲「津山觀光中心」提供一般單車與電動單車兩種選擇。（攝影：楊婷雅）

「和蘭堂」 品味金箔霜淇淋，了解 「珈琲」 歷史

位於津山市城東町的「和蘭堂」，是結合咖啡館、觀光資訊中心與伴手禮店的小歇好去處。「和蘭堂」除了提供咖啡、手工點心與輕食，更有津山金箔霜淇淋這款華麗甜點，香草霜淇淋上覆金箔，閃耀金色光芒，象徵津山地方工藝與美食文化的創意融合。值得一提的是，津山與日本咖啡文化有特殊淵源：江戶時代蘭學者宇田川榕庵曾在此地活動，他首次以漢字「珈琲」記錄咖啡，開創了咖啡漢字的歷史；旅人在「和蘭堂」不僅能享受甜點與咖啡，更能感受津山深厚的文化底蘊，儼然是單車散策或古街漫步的理想中繼站。

▲「和蘭堂」，是結合咖啡館、觀光資訊中心與伴手禮店。（攝影：楊婷雅）

▲「和蘭堂」，是結合咖啡館、觀光資訊中心與伴手禮店。（攝影：楊婷雅）

在地人推薦的老字號津山美食「早瀨豆富店」



午餐推薦開業超過70年的「早瀨豆富店」，自昭和時期創立以來，一直堅持手工製作豆腐。店家秉持「好豆造好豆腐」的理念，從選豆、浸泡、研磨到成型，每個步驟都親自把關，確保豆腐口感細膩、豆香濃郁。不僅如此，自2018年起，「早瀬豆富店」還為了深入服務社區推出流動豆腐車，早已成為當地人心目中的老字號豆腐店。

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

▲岡山津山老字號「早瀨豆富店」傳承70年手作豆腐工藝。（攝影：楊婷雅）

▲早瀨豆富店供應豐富的豆腐料理。（攝影：楊婷雅）

「作州絣織」 百年手工技藝與互動體驗

喜愛手工藝與傳統文化的旅人，不妨將「作州民俗工藝館」納入單車路線。作州絣織起源於江戶時代，採用經緯線先染再織的傳統技法，使布面呈現獨特格紋與幾何紋樣，色彩多以靛藍為主，線條清晰且耐用。每一匹布料從上色、織造到整理，都需由經驗豐富的職人細心操作，手工味濃厚，帶有自然不規則的韻味，是機械布料無法取代的精緻質感。館內提供互動體驗，旅客可親手觸摸布料，感受纖維柔韌與染色層次，理解每件作品背後的工匠精神；另有 DIY 活動，可製作磁鐵或髮圈，帶走專屬自己的手作小物。



推薦閱讀：工藝迷必訪津山景點！作州絣織工藝館感受作州絣魅力，體驗傳統工藝與DIY樂趣。



▲作州絣織是一種以經緯線先染再織的傳統技法。（攝影：楊婷雅）

▲作州絣織製成的精緻週邊小物，兼具實用與手作美感。（攝影：楊婷雅）





鐵道迷必衝「津山鐵道教育館」



鐵道迷一定要安排的津山景點！「津山鐵道教育館」（津山まなびの鉄道館），前身為建於昭和時期的津山扇形機關車庫，車庫至今仍保存完善，是日本現存規模第二大的火車庫、僅次于京都梅小路火車庫，被列為珍貴的鐵道文化遺產；如今改建為寓教於樂的鐵路博物館，讓旅人近距離感受昔日鐵道的風華魅力；紀念品店販售多款鐵道周邊商品，包括鐵道道具系列扭蛋、鐵道圖案文、日常用品以及KiHa47-0火車模型，滿足鐵道迷的收藏需求。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

▲津山鐵道教育館為日本第二大扇型車庫。（攝影：楊婷雅）