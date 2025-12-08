岡山賞櫻景點！津山城 日本100名城與櫻名所100選，歷史迷必訪津山景點。

日本百大名城之一的「津山城」以壯麗石垣、復原備中櫓與四季變化的自然景觀聞名，同時也是日本百大賞櫻名所，是岡山人氣賞櫻景點。

坐落於岡山縣北部、俯瞰城下町的「津山城」（又名鶴山城），是江戶初期由森忠政建造的名城遺跡。雖然天守閣與主要建物在明治時期多已拆除，但完整保留下來的城跡面積相當可觀，層層堆疊的石垣、城門跡與台地配置仍能看出當年統治者規畫城郭的規模；現今的津山城以鶴山公園的形式開放，不只是津山市的重要文化象徵，也被列入日本100名城與日本櫻名所100選，吸引歷史迷與賞花旅客造訪。

▲日本百大名城之「津山城」，同時也是日本百大賞櫻名所。（津山城提供）



▲津山城門票。（攝影：楊婷雅）

日本100大名城「津山城」

「津山城」最受旅客推崇的風景之一，是遍布園區、結構縝密的巨石石垣群。從高低落差明顯的曲折坡道，到層層向上延伸的城台，每一處都展示了日本名城獨有的防禦機制。園區內的「備中櫓」依照史料復原，以木造工法重塑當時武家建築的風貌。登上備中櫓旁的平台，可以俯瞰津山市街、吉井川與周圍山巒，遺跡與自然景觀交織，成為攝影愛好者和歷史迷都不會錯過的亮點。



▲在「津山城」可以俯瞰津山市景與周圍山巒景緻。（攝影：楊婷雅）

「津山城」津山超人氣賞櫻景點

津山城跡在不同季節呈現多層次的景致，尤其春季最具代表性。每年三、四月，城跡內約千株櫻花沿著石垣綻放，形成層層疊疊的粉白花海，被選為「日本百大賞櫻名所」之一；花季期間的夜間點燈活動更讓城跡呈現與白天截然不同的氛圍。夏季的濃綠與深邃陰影、秋天的紅葉層次，以及冬季偶降雪時的靜謐景象，使津山城一年四季都具備拜訪價值，景觀的變化也成為旅人再訪的理由。



▲「津山城」為「日本百大賞櫻名所」之一。（攝影：楊婷雅）

探索「津山城」， 感受城下町獨有風韻

「津山城」距離 JR 津山站步行約 10 分鐘，交通便利，是規畫津山旅遊行程時一定會納入的景點。城跡本身佔地廣大，周邊還分布著舊武家屋敷、博物館、特色咖啡館與散步氣息濃厚的城下町街區，適合安排半日到一日的津山散策。無論是以想來岡山賞櫻、日本歷史建築迷、抑或單純想在津山放慢幾步，津山城都是造訪岡山北部時值得造訪的景點。



▲「津山城」提供智慧導覽，方便旅人了解歷史與景點資訊。（攝影：楊婷雅）



▲津山城千株櫻花綻放，形成粉白花海。（攝影：楊婷雅）





「津山城」資訊

地址：708-0022 岡山縣津山市山下135

入場費：成人310日圓、兒童（國中生以下）免費

岡山旅遊情報

