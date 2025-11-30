最可愛的日本老街！岡山勝山町「暖簾老街」，超過100幅特色暖簾等你拍。

岡山真庭市的「勝山町老街保存地區」保留江戶時期城下町風貌，白牆、格子窗與瓦屋頂完整展現歷史建築特色。街道上掛滿色彩繽紛的暖簾，也因此被稱為「暖簾街」。

文青會愛的岡山景點！「勝山町老街保存地區」位於岡山縣真庭市，昔日為出雲街道上的重要驛站，依靠旭川河運輸貨物與交通便利，江戶時期便成為商旅與貨物流通的熱點。彼時的城下町繁榮非凡，商家林立、倉庫與民居井然有序；如今漫步街道，除了可以看到保存完好的白牆、格子窗與瓦屋頂，也能欣賞各式風格的暖簾，感受古街的生活氣息。

▲「勝山町」百家店鋪各具特色，因此又稱「暖簾老街」。（攝影：楊婷雅）

▲欣賞各家店鋪的暖簾，是在勝山町老街散步的一大樂趣。（攝影：楊婷雅）

日本第一個指定保存地區「勝山町」

「勝山町」在1985年被正式指定為指定保存地區，此區的古老商家住宅、武家屋敷與倉庫都納入保護範圍。建築多以白壁、格子窗、陶瓦屋頂為特色，經過細心整修後，遊客可以完整欣賞江戶時期的城下町風貌。街道間的鵝卵石步道、老屋，以及獨特的古董招牌，漫步其中，彷彿走在江戶時代的街道上，街道保留著濃厚的歷史氣息。

▲勝山町的郵局也訂製專屬特色暖簾。（攝影：楊婷雅）

「暖簾老街」百家店舖特有風景

大約30年前，當地手染暖簾店「ひのき草木染織工房」的老闆加納容子，為了美化自家店面，親手設計獨特暖簾掛在門口。這個創意吸引其他店家紛紛向她客製帶有自家風格的特色暖簾，遂而形成今日的「暖簾老街」。如今，「勝山町」約有100間店鋪掛上各具風格的暖簾，也因此成為旅人慕名而來拍照打卡的熱門岡山景點。



▲「勝山町」百家店鋪的暖簾皆出自。（攝影：楊婷雅）

清酒迷勝山町必喝！「御 前酒蔵元辻本店」

熱愛清酒的旅人來到「勝山町老街保存地區」絕對不能錯過「御前酒蔵元辻本店」。由140年歷史的酒倉改建而成，一樓為藏元直營商店，販售各式限定清酒及周邊商品，並提供清酒品飲套組，旅人只需花費300日圓，就能品嚐三款清酒。二樓則是餐廳，主打酒麴料理；沿著街道漫步，不論是欣賞古色古香的建築、各具特色的暖簾，還是體驗傳統文化與地方美食，都能感受到「勝山町」獨有的歷史魅力與生活氣息，非常值得來訪。

▲熱愛清酒的旅人」絕對不能錯過「御前酒蔵元辻本店」。（攝影：楊婷雅）

▲在

「御前酒蔵元辻本店」

花費300日圓，即可品嚐三款清酒。（攝影：楊婷雅）





「勝山 町」景點資訊

地址：岡山縣真庭市勝山

電話：0867-42-1033

