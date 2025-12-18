日本番外篇石川能登半島！一座車站一杯咖啡，穴水五十年大正童話風喫茶店プランタン，搭寶可夢列車冬遊。

プランタン:石川県鳳珠郡穴水町川島レ29，電話:+81 768-52-2822，營業時間:07:00-17:00(星期二休)

到日本超過200趟後，一直想尋找一種最舒服的旅行方式(日本)，最終在一次又一次的印證下，我喜歡的是孤獨的美食家+中途下車的旅行方式。最喜歡的交通工具是火車+走路，即使有時巴士比較快(班次的問題)也不用走那麼多路。出發前，我並沒有做太多功課，卻意外在能登鐵道上遇見「寶可夢」專車。而這家穴水的老喫茶店，更是從這趟旅行唯一明確目標的(五郎去過)的「ちゃんこ鍋一品料理 力」老闆娘口中得知才有幸邂逅了這間滿滿溫度的五十年大正童話風喫茶店。有就是這樣旅途中的小確幸，支持著我樂此不疲的往日本鄉下跑。結論:點了日本老喫茶店一定有的維也納咖啡和布丁，望著陽光從美美的窗簾灑落，一對附近午休的工人吃著仍冒煙的拿坡里麵，那畫面有一種說不出的溫度，那種溫度也許得親身體驗才知。

我不知道你是因為這家老喫茶店、或是寶可夢列車才點進來的，但不論如何就讓我帶著大家一起走趟冬天的能登半島。該說何處說起呢?我想就從能登半能的門戶「七尾」開始吧，畢竟從石川金澤過來這裡是重要的轉車店。再說一次，這趟旅行基本上我幾乎沒做功課，所以這篇的寫法，就照著當天的隨興以敘事文的方式呈現。如果，你只是想看寶可夢列車，可以直接快轉到最後。

首先七尾這個車站比我想像中熱鬧許多，有關七尾的旅遊景點自然是以加賀屋為主，有1300歷史的和倉溫泉，而沒能在那住上一晚也成了我這趟旅行的二個小遺憾之一，不過這也才有促使我再來的動力，當然還有著名的觀光列車「花嫁暖簾號列車」。另外，說說七尾車站啟用年代是1898算一算也有120多年的歷史，目前它是西日本旅客鐵道（JR西日本七尾線）與地方第三部門鐵路業者能登鐵道（のと鉄道）所共用的鐵路車站，根據統計2023年七尾站每天使用人數平均為 1,362人，而能登線則為958人，如果扣掉當地人，事實上旅遊的人數應該不多，如果再加上2024年能登大地震，恐怕也是雪上加霜。據說，也因為如此，孤獨的美食家才決定拍一集(孤獨的美食家2024大晦日篇)，專門讓五郎踏上能登半島，有了該集也才有了我來能登半島的動力。

當天我利用轉車的空檔，查了一下向來我搜尋美食的電達tabelog，沒聽到七尾居然有兩家百名店，而且都是冰淇淋，於是挑了一家離車站步行只要7分鐘的【tabelog百名店之41-石川七尾美食】チェルキオ.在地食材本格義式冰淇淋甜賣二十五載.石川tabelog最高分，另一家Le Musee de H則在和倉溫泉附近，就待之後再補上，順便再去住住五郎在節目中去過的溫泉旅館「日本の宿 のと楽」。

說來，當天我是從富山市出發的，「愛之風富山鐵道」+「七尾線」+「能登鐵道七尾線」單程便要3個半小時，來回整整花了近十個小時，千辛萬苦不說，也算是百轉千折......幸好，一路上的窗景、雪景挺好也挺美。好，前略，接下來就是這篇的重點「能登鐵道」。

1988年前七尾線指的是從七尾一直到鳳珠的蛸島，屬於JR西日本(IR石川鐵道線的一部份)，1991年JR把七尾線及能登線的經營轉給能登半島的私鐵，2001年七尾線「穴水-輪島」廢線(縮短)，2005年能登線「穴水 - 蛸島」間廢止，如今的能登鐵道只有從七尾到穴水這一小段。2024年 1月1日能登半島地震導致七尾線中斷，直至4月6日恢復通車。

順便說一下，七尾站的站務可以寄行李，費用是每個500日幣，對於當日來回的旅人，可以把用不到的行李寄在這。

能登線和JR七尾線線的分手月台，特別注意的是因為能登鐵道如今不是JR經營，所以跟多數日本地方鐵道一樣不能用旅客慣用的西瓜等電子支付，只能像傳統一樣買票。如果是當日來回，請拍一下來回的時刻表，省得錯過最後一班列車，你就得住在穴水(笑)。

2024年能登大地震後，為了促進觀光，能登線與The Pokémon Company基金會聯手推出的能登線寶可夢列車「POKÉMON with YOU」，這一系列的列車起緣於2011年東北地震，當時為了復興東北的觀光，在盛岡(岩山大船渡線)打造了「POKÉMON with YOU」。「POKÉMON with YOU」官網。

詳細內容請參考早前我分享過的文章:【日本-東北-岩手旅遊】Pokemon With Youトレイン(寶可夢列車)附一關、平泉世界遺產交通、景點一日遊，文章內也有簡單的訂票方式。

基本上能登鐵道的「POKÉMON with YOU列車」是每天運行，偶爾也會有特別節目的活動。整體來說這次的寶可夢列車比盛岡的漂亮許多，比較可惜的是裡面除了彩繪外，不像盛岡的列車有很多玩偶和設施，就連座椅也是一般的座椅。但好處是不用事先訂位，不過因為只有這麼一輛，所以想搭得碰運氣。詳細資訊和班次可以查詢「能登鐵道官網」。

這是回程時搭到的一般能登電鐵，裡面滿滿為能登半島打氣的標語，還有一些能登半島學生手繪和拼布。

能登鐵道的冬景，簡單分享幾張在火車上拍的照片和影片。

除了列車外，在七尾店和穴水站都有不少寶可夢相關的立牌、商品供遊客拍照、打卡、選購，另外穴水站由於身處當時地震最嚴重的地區，車站內有不少地震後受災和重建的照片。

這次跟著五郎到穴水主要的目地，詳細參考早前分享過的文章:【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油燒

一年過去了(我去的時候)，還有不少重建、甚至無法重建的建築。

以下兩段是當天我離開穴水火車站時打卡寫的內容，我原封不動照抄，畢竟那是當下最真實的感受。我散步小鎮、小車站的方法，總是在吃完老店後，再找一家老喫茶店，有時甚至不去管下一班火車何時要來（記得最後一班就好），盡可能放慢腳步，當想離開再離開，而不是因為時間。吃完「ちゃんこ鍋 一品料理 力」五郎的相撲鎇後，隨口問了奶奶，她指了指方向，然後唸了一個名字，我再google map指給她看，她點了點頭，於是花了8分鐘走過去，順便又花了半小時，多看了這座可能這輩子不會再來的小鎮幾眼。

根據奶奶的說法プランタン有四五十年的歴史，地震前穴水還有幾家像這樣的老喫茶店，只有プランタン奇蹟似的留了下來。

プランタン外觀有著大正童話風的外藐。推開帶著鈴噹聲的木門後，是如電視電影般的場景，心裡不知狂喊了多少次「哇哇哇」。 幾位聊天的熟客和年紀六七十仍極有氣質的奶奶、望著正在咖啡的爺爺，同時望向我這個外地人，也同時說了句「いらっしゃいませ」。

坐下後，點了日本老喫茶店一定有的維也納咖啡和布丁，望著陽光從美美的窗簾灑落，一對附近午休的工人吃著仍冒煙的拿坡里麵，那畫面有一種說不出的溫度。

不一會兒奶奶也在我的桌前放了一份，但我告訴她我沒點，身後的老婦人說了一句：「給我吧」，不到十分鐘，爺爺又送了一份不同食材的拿坡里給我，我再次搖了搖手，旁邊另一位熟客又說：「給我吧」。

有那麼一瞬間，我責怪自己，為什麼不就吃了…，當再十分後奶奶終於送來我點的布丁時，她不斷道歉，頓時更責怪自己的不貼心，反問了自己拿坡里看起來不是也挺好吃的嗎，也許這輩子再也吃不到了哦。

結完帳，在爺爺、奶奶和兩位吃著拿坡里麵的熟客微笑中走出了門。

下次，再來吃奶奶的拿坡里吧？關上門的同時，我心裡這樣叮嚀自己。

有時我很難形容為什麼偏好這樣的老喫茶店，畢竟現在很多好拍好寫甚至更好吃的料理、甜點的咖啡館多得是。想了一堆解釋，唯一合理的就有「我老了」(笑)(泣)。プランタン整體的氛圍正是如此，有時我蠻想寫一系列這樣的日本老喫茶店，也許出一本書也很適合?

坐下後，我點了餐，便靜靜的觀察店裡的客人，基本上都是年長者，沒半個年輕人，也讓我這位年已半百的旅人顯得年輕許多(笑)。聽著他們聊天，有的是在附近負責穴水町重建的工人，有的是在旁邊松青藥局、超市領完藥、買完東西的老客人，偶爾夾雜著幾聲老闆娘和客人閒聊間的笑聲。

這裡的咖啡還是很烤的方法，店裡散發著重焙的咖啡苦香，老闆很認真的看著咖啡壺，我問他可不可以拍照，他露出笑容表示不要拍到他就好。

這好像是熟客寄的咖啡卷，據日本友人的說法，不少現在日本老咖啡、喫茶店還有這樣的傳統。

MENU看起來雖然很多，但就是一般喫茶店有的，這裡也都有。咖啡、茶、輕食、甜點。一開始，我其實蠻想點隔壁熟客吃得香噴噴的拿玻里麵，但因為前一家吃太飽，只好放棄。點了一份布丁，一杯我很愛在老喫茶店點的維也納咖啡，畢竟這種咖啡現在也只有在老喫茶店能嚐到。

所謂的維也納咖啡，簡單說就是把鮮奶油放在煮好的咖啡上，據說那是因為早期很多人喝不慣苦的咖啡，但又偏偏想喝帶點潮感的咖啡，於是有了這樣的咖啡。但也有一說是源自於維也納，據傳是17世紀奧地利馬車夫為防咖啡濺灑而發明。在日本普遍的說法，維也納咖啡是1949年創業的東京神保町老店「LADRIO」開甘的，而後成為昭和時代復古喫茶店的代表性飲品。至於味道，雖然每家都略有不同，但整體來說都算是相去不遠。有一些喫茶店或是咖啡館，也會有一些比較創新的作法，比方說用上比較好的咖啡，或是以現打的鮮奶油取代等等，又比方如康寶藍就是用濃縮咖啡加現打的鮮奶油取代，有一點像是維也納咖啡和拿鐵的組合。

傳統喫茶店的布丁，一般來說就是原味或是加上水果及鮮奶油，據說是演變自日本盛行的水果聖代フルーツパフェ。是說奶奶的古早味布丁真的好香好濃好好吃，搭配微苦的咖啡蠻對味的。

回到穴水車站時，發現離下一班車還有一點時間，便在車站旁的伴手禮點逛了一下。裡面除了石川能登地酒、還有不少以能登牛肉、能登牛乳做的伴手禮。

プランタン:石川県鳳珠郡穴水町川島レ29，電話:+81 768-52-2822，營業時間:07:00-17:00(星期二休)

