日本名古屋喫茶店！Edelweiss用一杯咖啡的時間 讓今天從溫柔開始，久屋大通、中部電力塔。

來到名古屋，怎能不體驗經典的早餐文化－喫茶店。而說到喫茶店的故事，就要從日本昭和時代開始說起。

當時的名古屋，是著名的咖啡店激戰區，於是就有店家靈機一動推出超值的早晨套餐：點一杯咖啡就送吐司跟蛋。沒想到這小小的舉動，卻改寫了這座城市的早晨，客人們一試成主顧，其他店家看在眼裡便紛紛加碼，越送越豐盛，越做越豪華。

久而久之，點一杯飲料就能吃到一份早餐，便成了名古屋獨有的習慣，也成了最代表這城市人情味的象徵，還有那慢慢來也沒關係的生活步調。

從久屋大通站走到下榻飯店的路上，往巷子裡瞧總是有間店面很吸引我，其實也說不上為什麼，就是有種讓人安心、放鬆的氛圍，表裏如一，那就是這間「Edelweiss」。

「Edelweiss」是一間開業自 1954 年、歷史悠久的喫茶店。多年來累積了許多固定前來享用早餐的常客。對他們而言，在此用餐並非匆促的日常程序，而是一種帶著儀式感的生活片刻。

清晨七點、天色才剛透出微光時，「Edelweiss」的老闆便已點亮店內暖黃的燈光。那份獨有的氛圍，正好吻合我心中對喫茶店的想像——甚至更復古、更溫暖、更親切。

木質的桌椅、復古的吊燈、被歲月磨得發亮的吧檯，再加上輕柔緩慢的爵士樂聲，共同勾勒出一幅迷人的場景。人們各自坐在座位上，啜著咖啡，享受屬於自己的片刻時光，與這座城市一同慢慢甦醒，好生愜意。

回頭想想自己在上班日，總是匆匆到超商買杯咖啡，接著就在螢幕前一路忙到中午吃飯，不禁有種空虛感，自己好像沒有真正地在過生活。

一邊體驗喫茶的悠閒，我也一邊悄悄觀察著周遭的客人：有西裝筆挺、低頭滑著手機的上班族，也有翻著報紙、順口和老闆聊著家常的長輩。

這裡所營造的安心氛圍，彷彿讓每個人的一天都能從一個美好的起點出發。

雖然老闆不會說中文，而我的日文也僅止於能聽懂些許、卻難以溝通的程度，但仍然能感受到他的親切用心。他努力地想盡量照顧到每位客人，每當有人推開店門，都會親切地問候一聲。

我想這種帶著溫度的交流，是名古屋早餐文化最無法被複製的部分，也伴隨著許多名古屋人超過半世紀的日常生活。

不過，這裡依然有我對日本餐飲空間最在意的一點—可以在室內吸菸。若對煙味敏感，恐怕就得憑一點運氣了。

--

--

▲E餐 570円

▲A餐 470円

一杯咖啡、一顆水煮蛋、一小片厚切奶油吐司，就是最經典的早餐搭配。也就是用一杯飲料的價格，就能享用到一份免費的早餐。

當然，之後也衍生出許多更豐盛的組合，如小倉吐司、三明治、義大利麵等。不過對我而言，越接近最初版本的味道，反而越討我喜歡。

其實味道和口感大致如想像般樸實：吐司外酥內軟，奶油融化後的香氣十分迷人；水煮蛋與咖啡則和日常所熟悉的風味相差不大。

但或許更打動我的，是一邊享用早餐、一邊感受那份從容緩慢的節奏，以及店裡最純粹、最溫柔的人情味。

Edelweiss

地址：1 Chome-10-1 Higashisakura, Higashi Ward, Nagoya, Aichi 461-0005日本

電話：+81 52-971-4080

營業時間：07:00-18:00（周日公休）

※備註：早餐供應至10:30

（用餐日期：2025/3）



