濟州秋天最夢幻的角落！Saebil Cafe 粉黛亂子草炸開整片粉紅海，老宅咖啡廳望風車與蘆葦美到停不下快門。

秋天的濟州被粉黛亂子草染成粉紅大地，而 Saebil Cafe 就藏在這片夢幻坡景裡。老飯店改建的咖啡館望向風車、蘆葦與小牧場，是最值得停下腳步的秋日秘境。

Saebil Cafe 位在濟州島腹地開闊的山坡上，由廢棄飯店改建而成。入口處仍保留舊飯店的名稱，外牆帶著歲月斑駁，彷彿中古世紀的石堡矗立在風中。抵達咖啡廳前會先穿過牧場與空地，盡頭便是附設的免費停車場，旅人一下車就能感受到濟州秋景的遼闊。





落地窗灑滿光線 高挑空間漫出濟州的風

走進室內，老宅結構搭上現代感的高挑空間，巨幅落地窗引光而入，整個環境遼闊明亮、沒有壓迫感。室內提供多款自製烘焙點心與飲品，咖啡香氣在空間裡慢慢散開，是很適合坐下休息的地方。

粉黛亂子草滿開 粉紅大地一路延伸到風車

穿過用餐區後，真正的夢幻場景才正式展開。從九月至十一月，Saebil Cafe 後方的粉黛亂子草會大面積綻放，粉紅色從坡地一路鋪往遠方，形成浪漫的粉色地毯。這裡是濟州秋季最熱門的拍照點，幾乎每一步都能拍出像明信片的畫面。

小山丘上的視野 晨星岳與牧場組成的野景

咖啡廳位處小山丘，視野自然更廣。站在粉黛亂子草旁往外看，可遠眺晨星岳、大片蘆葦與風力發電機的風車群，近距離則是牧場與田野交織的景色。高低錯落的景觀，讓照片不只粉嫩，更多了濟州特有的野地美感。

麵包香留在空氣裡 咖啡陪著旅人慢慢放鬆

除了季節限定的浪漫戶外景色，Saebil Cafe 也以其烘焙甜點受到喜愛。店內販售多款自製麵包與蛋糕，搭配咖啡坐在窗前，旅行的節奏彷彿也跟著慢了下來。許多旅人會在此休息、整理照片或單純發呆，是濟州秋日難得的舒心角落。



秋日限定的濟州色 拍照散心都剛剛好的去處

若你計畫在秋天前往濟州島，粉黛亂子草絕對是不可錯過的亮點。Saebil Cafe 腹地寬廣、視野遼闊，能拍照、能散步、也能坐下喝杯咖啡，是旅行途中最剛剛好的休憩點。想要一次擁有粉紅草地、風車、蘆葦與老宅氛圍，這裡會是最絕佳的選擇。

Saebil Cafe(새빌 카페)咖啡廳資訊

營業時間：09:00~18:30

地址：제주 제주시 애월읍 평화로 1529

電話：064-794-0073