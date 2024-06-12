日本有許多神社、寺廟和神宮，近年來都開始推出更具有寺廟特色的御守，有時甚至可以郵寄。台灣也有不少遊客，為了求取日本神明的加持，特地把特色神社排入行程。這次要介紹的御守更特別了，不只神社限定，更是季節限定。位在茨城縣的石岡市「常陸國總社宮」從2024年6月1日起，推出「紫陽花御守」！

常陸國總社宮：紫陽花御守

紫陽花御守是常陸國總社宮，配合「夏越大袚除」所推出的御守。袚因同福，祓除指的是驅魔、淨化。每年6月30日，正值一年過去一半之時，常陸國總社宮都會固定舉行祓除，淨化前半年的罪孽和污穢。神職人員會宣讀《大祓詞》，所有參加者都會穿著用茅草製成的大環。儀式結束以後，氏子青年會會提供手打的「長壽烏龍麵」。而用來承載罪孽和污穢的紙製人偶，則會神職人員一起放流到霞浦。紫陽花剛好是日本夏季的代表花卉，神職人員因此希望透過這個御守，替購買的客人加持。價格是一個1,000日圓，暫不提供郵寄服務，只有現場購買。







常陸國總社宮

茨城縣在7世紀左右時被稱為常陸國。常陸國的中心地區是舊茨城郡，即現在的石岡市。常陸國當年的市政中心名為國衙，在國衙的南側，有一塊倭武天皇曾坐過的「神石」。由於在國衙可以同時欣賞到日本百名山之一的「筑波山」和日本第二大湖「霞浦」。「總社」就坐落於此，這就是常陸國總社宮的由來。總社祭祀的是在日本書記、古事紀中提及的所有神明，全日本共有55座。和一般祭祀單一或少數主神的神宮、神社不太一樣，非常具有參拜價值喔。







常陸國總社宮：直版彌陀籤

除了紫陽花御守以外，常陸國總社宮也提供特殊的直版彌陀籤。參拜者可以將籤詩浸泡在從境內地下汲取的淨水中，讀取浮現出來的文字。抽一次200日圓。除了本次介紹的特殊御守和籤詩以外，常陸國總社宮因為和手塚治虫有淵源，也提供《火鳥》、《森林大帝》的朱印帳等結緣品。在江戶時代末期，現今的石岡市被稱為府中松平藩，當時藩主松平播磨守的藩醫是手塚良庵，他正是世界著名漫畫家手塚治虫的祖先。因此，在平成25年，得到手塚製作公司的協助，開發了以手塚治虫作品為主題的結緣品。這是不是令你更想去這家特殊的總社朝聖了呢？







■神社資訊

神社名稱：常陸國總社宮

地址：茨城縣石岡市總社2丁目8-1

交通方式：JR常磐線石岡站徒步20分鐘

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