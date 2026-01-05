酥脆Ｘ綿密Ｘ滑順三重奏！北海道KINOTOYA冬季限定極上生巧克力費南雪，現烤甜點的極致誘惑。

甜點控的口袋名單再加一！北海道人氣甜點品牌推出冬季限定口味，生巧克力費南雪香氣十足、口感鬆軟，保證又是這一季的爆款。

北海道知名甜點品牌KINOTOYA在札幌「KINOTOYA BAKE丸井今井店」推出冬季限定新品「極上生巧克力費南雪」。這款甜點以「剛出爐的瞬間才是最棒的享受」為理念，在附設工房的店舖中現場烘烤，讓顧客能品嚐到剛出爐時奶油與起司的香氣，以及酥脆、鬆軟、滑順等各種出爐瞬間才有的美妙質地與美味。

獨家新品！極上生巧克力費南雪

這款冬季限定的「極上生巧克力費南雪」將剛烤好的濃郁巧克力費南雪作為基底，在蛋糕體中封入甘納許巧克力，最後淋上KINOTOYA特製鮮奶油，呈現出極致奢華的滋味。剛出爐的巧克力費南雪散發著芳醇的發酵奶油香氣，酥脆的外皮是現烤甜點才有的獨特口感。搭配上方綿密輕盈的鮮奶油，以及內部封存的滑順甘納許巧克力，濃郁而香氣十足的巧克力風味在口中綻放，「酥脆、綿密、滑順」三種截然不同的質地在舌尖交織，帶來層次豐富的味覺饗宴。

▲冬季限定的極上生巧克力費南雪將烤好的巧克力費南雪作為基底，在蛋糕體中封入甘納許巧克力，最後淋上KINOTOYA特製鮮奶油。

這款費南雪堅持使用北海道產小麥粉與甜菜糖，搭配北海道產發酵奶油與頂級可可巧克力，引出芳醇香氣與濃郁風味。內餡的甘納許巧克力也使用北海道產鮮奶油製作，質地滑順細緻。

▲堅持使用北海道產小麥粉與甜菜糖，搭配北海道產發酵奶油與頂級可可巧克力，引出芳醇香氣與濃郁風味。





眾多經典美味不容錯過

現烤費南雪

現烤費南雪是KINOTOYA BAKE丸井今井店的限定商品，剛出爐時，奶油與杏仁的芳醇香氣撲鼻而來，充滿整個空間。外皮呈現金黃色澤，帶著微微的酥脆感，內部則保持鬆軟濕潤的質地。這種外酥內軟的雙重口感，正是現烤費南雪最迷人的地方，也是一般市售包裝費南雪無法呈現的新鮮美味。

▲外皮呈現金黃色澤，帶著微微的酥脆感，內部則保持鬆軟濕潤的質地。





現烤濃郁巧克力費南雪

同樣是丸井今井店限定商品，堅持使用北海道產食材與頂級可可巧克力製作。這款費南雪不只外層是濃郁的巧克力蛋糕體，內部還封入滑順的甘納許巧克力，呈現雙重巧克力的奢華享受。一口咬下，先感受到巧克力費南雪的紮實口感與可可香氣，接著內餡的甘納許慢慢融化，滑順的巧克力醬在口中蔓延開來，濃郁的巧克力風味層層堆疊，讓巧克力愛好者完全無法抗拒。

▲不只外層是濃郁的巧克力蛋糕體，內部還封入滑順的甘納許巧克力，呈現雙重巧克力的奢華享受。





現烤起司塔

經典人氣商品是KINOTOYA的招牌甜點之一。香酥的塔皮搭配混合北海道產奶油起司的特製起司慕斯，現烤出爐時起司慕斯呈現鬆軟綿密的質地，這種輕盈柔軟的口感是現烤起司塔的最大魅力。起司的香濃與塔皮的酥脆完美結合，甜度適中不會過於甜膩，無論是搭配咖啡或茶都很適合。

▲現烤出爐時起司慕斯呈現鬆軟綿密的質地，這種輕盈柔軟的口感是現烤起司塔的最大魅力。





極上牛奶霜淇淋

在新千歳機場也大受歡迎的霜淇淋，是KINOTOYA的人氣明星商品。這款霜淇淋以濃郁的牛奶風味為基底，加入北海道產馬斯卡彭起司作為隱藏調味，呈現更加濃醇的奶香與深度。入口瞬間就能感受到濃厚的牛奶香氣，但卻不會過於厚重，後味帶著起司的微微酸味，讓整體風味更加平衡。

▲新千歳機場也大受歡迎的霜淇淋，以濃郁的牛奶風味為基底，加入北海道產馬斯卡彭起司作為隱藏調味，呈現更加濃醇的奶香與深度。





KINOTOYA BAKE丸井今井店資訊

地址：札幌市中央区南1条西2丁目（丸井今井札幌本店 大通館地下2階）

營業時間：10：30～20：00

公休日：依丸井今井札幌本店公休日為準







日本秒殺人氣伴手禮

推薦閱讀：東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過。

推薦閱讀：大阪必買伴手禮 赤福 五十鈴茶屋 名古屋也有！限時快閃、新品開賣，必買商品一次看。

推薦閱讀：札幌千秋庵熱銷500萬顆「生northman」推出季節限定巧克力口味，12/4大丸札幌店、本店、新千歲機場同步開賣。

推薦閱讀：洋菓子Colombin期間限定「宛如草莓蛋糕」餅乾罐，元祖草莓蛋糕品牌獻上奢華好滋味。

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！N.Y.C. SAND 東京車站也有，冬季限定 榛果可可焦糖夾心 必吃。