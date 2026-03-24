橫濱新地標！Wonderia橫濱沉浸式體驗設施與森林深海生物相遇，影像演出打造非日常世界。

透過沈浸式體驗，橫濱推出全新大型設施，讓參觀者更容易融入自然世界，既是展覽也是全新旅遊地標。

橫濱地標再加一！全新沉浸式體驗設施「Wonderia 橫濱 Supported by Umios」在大型複合設施「BASEGATE橫濱關內」開幕。透過充滿臨場感的數位影像演出，讓參觀者彷彿走進日常無法體驗的自然世界，與各種生物近距離相遇。無論是綠意盎然的森林或神秘的深海，都能身歷其境般感受與生物共處的奇妙時刻。



▲透過充滿臨場感的數位影像演出，讓參觀者彷彿走進日常無法體驗的自然世界。





六大主題空間打造非日常體驗

會場分為六個不同主題的區域，每區都有獨特的影像演出。從四季遞嬗的高原、原始森林到光粒閃爍的洞窟，參觀者能在巡遊各區的過程中享受非日常體驗。登場的都是大家熟悉的生物，但透過平常看不到的全新視角呈現，帶來嶄新的觀察與發現。



▲共有六個不同主題的區域，每區都有獨特的影像演出。





APP連動任務增添趣味

設施推出「Wonderia APP」供參觀者使用，透過APP能獲得影像中登場生物的詳細資訊，還能參與尋找生物的任務遊戲，以遊戲感覺探索館內，讓體驗更添樂趣。



▲透過APP能獲得影像中登場生物的詳細資訊，還能參與尋找生物的任務遊戲。





Wonderia 咖啡廳延續沉浸感

體驗區位於BASEGATE橫濱關內「Tower」四樓，三樓則設有Wonderia 咖啡廳與商店。咖啡廳推出使用品牌標誌彩虹色麵包「Wonderia Bread」製作的餐點，夾入滿滿配料的三明治與漢堡很適合當午餐。還有以設施內各區域為靈感的繽紛甜甜圈，所有餐點都充滿視覺效果，完整呈現Wonderia 的世界觀。



▲咖啡廳推出使用品牌標誌彩虹色麵包「Wonderia Bread」製作的餐點，夾入滿滿配料的三明治與漢堡很適合當午餐。



▲所有餐點都充滿視覺效果，完整呈現Wonderia 的世界觀。





原創周邊商品可愛登場

Wonderia 相關周邊商品也是不容錯過！體驗中登場的熊與山貓可愛玩偶及適合當伴手禮的糖果等豐富周邊，讓人能將Wonderia 橫濱的美好回憶帶回家。



▲體驗中登場有熊與山貓可愛玩偶及適合當伴手禮的糖果等豐富周邊。



這座結合科技與自然的沉浸式體驗設施，為橫濱帶來全新娛樂選擇，無論親子同遊或朋友聚會都很適合。3月19日開幕後，想體驗非日常奇幻世界的人不妨前往一探究竟。





Wonderia 橫濱 Supported by Umios

地址：神奈川県横浜市中区港町1-1-1ほか ベースゲート横浜関内 タワー 3～4階

營業時間：10：00～19：00、五六日、國定假日10：00～21：00

門票：大人（18歲以上） 2,900日圓起、中學生・高中生 2,200日圓、小學生 1,500日圓、兒童（4歲以上）1,000日圓、3歲以下 免費



