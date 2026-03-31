京都車站東廣場變身賞櫻勝地，最美的櫻花藝術裝置只有4/3～5/6期間限定。

為了迎接櫻花季的到來，全日本都動起來啦，京都車站也藉著美麗的櫻花裝置藝術，讓車站充滿粉紅光影，浪漫極了！

結合櫻花藝術與光影演出的活動「京都櫻花藝術車站2026」，將從4月3日至5月6日在JR京都車站大樓東廣場舉行。由創意團隊NAKED策劃，參觀者能在櫻花色燈光點綴的JR京都車站大樓東區漫步，欣賞華道家元池坊的大型花藝作品與光影演出。白天可細細品味花卉造型之美，夜晚則在夢幻燈光中體驗非日常空間。花藝作品將在4月中旬從櫻花轉為新綠，展現春天到初夏的不同風貌。

▲參觀者能在櫻花色燈光點綴的JR京都車站大樓東區漫步，欣賞華道家元池坊的大型花藝作品與光影演出。





從京都地標展開的賞花散步

從京都車站大樓4樓烏丸小路廣場的「KYOTO紀念碑」附近，一路延伸至7樓東廣場，是在櫻花色與櫻花圖案燈光引導下巡遊的回遊式活動。漫步在櫻花燈飾點綴的京都車站大樓東區，輕鬆享受賞花氛圍。

▲京都車站大樓烏丸小路廣場的KYOTO紀念碑附近延伸至7樓東廣場，在櫻花圖案燈光引導下巡遊的回遊式活動。



最大看點是7樓東廣場展示的華道家元池坊大型花藝作品。白天能悠閒欣賞花卉細膩之美與造型藝術，夜晚搭配NAKED的光影演出，呈現夢幻景致。不同時段展現不同表情，正是活動魅力之一。此外，4月中旬前以櫻花為主題，之後轉為新綠，整個展期都能觀賞花藝隨季節遞嬗的樣貌。

▲白天能悠閒欣賞花卉細膩之美與造型藝術，夜晚搭配NAKED的光影演出，呈現夢幻景致。





賞花套餐提升氣氛

巡遊最後來到7樓東廣場旁的藝術露台休息區「NIWA」。這裡準備了能在東廣場露台區域享用的春季賞花套餐，包括「抹茶與三色麻糬」，以及「伏見日本酒與京都下酒菜」，搭配京都風味更添賞花情趣。

▲藝術露台休息區準備了能在東廣場露台區域享用的春季賞花套餐。



戶外賞櫻之餘，不妨走進京都的玄關口——京都車站，沉浸在花卉、光影與京都特色美食交織的春日饗宴中，讓這段旅程的每一刻都成為難忘的記憶！





京都櫻花藝術車站2026活動資訊

活動期間：2026年4月3日～5月6日

地點：JR京都駅ビル 東ゾーン（4F 烏丸小路広場、7F 東広場、にわ）

地址：京都府京都市下京区烏丸通り塩小路下る東塩小路町901

夜間點燈時間：17：00～23：00

NIWA營業時間：11：00～22：00（L.O.21：00）





2026日本賞櫻供略

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