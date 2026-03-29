被低估的福島！2,800日圓暢遊福島30個景點，最完整的福島周遊護照完整攻略。

日本福島為了推觀光果然下重手了！超實用的數位周遊護照可以暢遊30座觀光設施和在14個設施享有特典，划算有好用喔。





計劃去福島旅遊，光省住宿費還不夠，福島推出了一款數位周遊護照，護照在手就能暢遊30座不同的觀光設施。2026年4月1日至10月2日限定販售，想去福島的你快筆記下來吧。

什麼是福島周遊護照

福島周遊護照是一款數位周遊護照。有效期間內，可在30個設施各使用1次入場，同時在另外14個設施享有特典，使用上非常簡便，只需在各設施窗口出示QR碼即可，利用期間可自行選擇2日或3日，價格方面，大人與小孩同額，2日券為2,800日圓，3日券為3,800日圓。有效期間為2026年4月1日至10月2日。票券使用開始期限為2026年9月30日。2日券最晚可使用至10月1日，3日券最晚可使用至10月2日。





福島周遊護照包含區域

護照涵蓋福島三大區域，景點豐富多元。

會津地區的亮點包含鶴之城天守閣及茶室麟閣（一般票520日圓）、會津武家屋敷（一般票950日圓）、野口英世記念館（一般票1,200日圓）、國指定重要文化財天鏡閣（一般票370日圓）、猪苗代草本園（一般票500日圓）、磐梯山噴火記念館（一般票600日圓）、磐梯山3D World（一般票800日圓），以及會津蘆之牧溫泉大川荘（一般票1,800日圓）等。

中通地區則有福島市古關裕而紀念館（一般票300日圓）、Litoreef Art Museum福島（一般票1,200日圓）、水織音之宿山水荘的日歸泡湯（一般票2,000日圓）、花與歷史的鄉蛇之鼻（一般票1,000日圓）、麗嘉城堡Licca Castle（一般票1,000日圓）、岩瀬牧場，以及Hotel花之湯（一般票1,500日圓）等。

濱通地區則有環境水族館Aquamarine福島（一般票1,850日圓）、Iwaki市石炭・化石館Horuru（一般票660日圓）、東日本大震災・原子力災害傳承館（一般票600日圓）、震災遺構浪江町立請戶小學校（一般票300日圓），以及吹之湯旅館（一般票1,000日圓）等。





福島周遊護照特典

除了入場之外，持護照還可在14個設施享有特典。例如猪苗代地啤酒館消費滿3,000日圓（含稅）可獲小禮物，世界玻璃館猪苗代店及猪苗代甜點館也提供同樣優惠。道之站裏磐梯的冰咖啡可折100日圓，道之站國見的霜淇淋可折50日圓，道之站「安達」智惠子之里的酪王牛奶霜淇淋可折100日圓等。



▲除了30個觀光設施入場之外，持護照還可在14個設施享有特典。





福島周遊護照購買方式與使用方法

購票方式分為線上購票及便利商店購票兩種。線上購票完成後，QR碼將發送至登錄的電子郵件地址。若在便利商店購買，則會印出附有QR碼的紙本票券。到訪各設施時，只需出示QR碼即可使用，操作非常簡便。值得注意的是，每個設施僅限使用1次，不可重複使用同一設施。護照不可與其他優惠券併用。各設施的營業時間與休館日，請事先確認各設施官方網站。今年夏天就去福島吧！



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