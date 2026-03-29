> 旅遊 > 被低估的福島！2,800日圓暢遊福島30個景點，最完整的福島周遊護照完整攻略。

被低估的福島！2,800日圓暢遊福島30個景點，最完整的福島周遊護照完整攻略。

觀光護照福島旅遊日本東北旅遊情報
2026-03-29 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:いい風ふくしま　ぐるっと満喫パスポート事務局
特派員 Trish

特派員 Trish

日本福島為了推觀光果然下重手了！超實用的數位周遊護照可以暢遊30座觀光設施和在14個設施享有特典，划算有好用喔。

計劃去福島旅遊，光省住宿費還不夠，福島推出了一款數位周遊護照，護照在手就能暢遊30座不同的觀光設施。2026年4月1日至10月2日限定販售，想去福島的你快筆記下來吧。

什麼是福島周遊護照

福島周遊護照是一款數位周遊護照。有效期間內，可在30個設施各使用1次入場，同時在另外14個設施享有特典，使用上非常簡便，只需在各設施窗口出示QR碼即可，利用期間可自行選擇2日或3日，價格方面，大人與小孩同額，2日券為2,800日圓，3日券為3,800日圓。有效期間為2026年4月1日至10月2日。票券使用開始期限為2026年9月30日。2日券最晚可使用至10月1日，3日券最晚可使用至10月2日。

福島周遊護照包含區域

護照涵蓋福島三大區域，景點豐富多元。
會津地區的亮點包含鶴之城天守閣及茶室麟閣（一般票520日圓）、會津武家屋敷（一般票950日圓）、野口英世記念館（一般票1,200日圓）、國指定重要文化財天鏡閣（一般票370日圓）、猪苗代草本園（一般票500日圓）、磐梯山噴火記念館（一般票600日圓）、磐梯山3D World（一般票800日圓），以及會津蘆之牧溫泉大川荘（一般票1,800日圓）等。
中通地區則有福島市古關裕而紀念館（一般票300日圓）、Litoreef Art Museum福島（一般票1,200日圓）、水織音之宿山水荘的日歸泡湯（一般票2,000日圓）、花與歷史的鄉蛇之鼻（一般票1,000日圓）、麗嘉城堡Licca Castle（一般票1,000日圓）、岩瀬牧場，以及Hotel花之湯（一般票1,500日圓）等。
濱通地區則有環境水族館Aquamarine福島（一般票1,850日圓）、Iwaki市石炭・化石館Horuru（一般票660日圓）、東日本大震災・原子力災害傳承館（一般票600日圓）、震災遺構浪江町立請戶小學校（一般票300日圓），以及吹之湯旅館（一般票1,000日圓）等。

福島周遊護照特典

除了入場之外，持護照還可在14個設施享有特典。例如猪苗代地啤酒館消費滿3,000日圓（含稅）可獲小禮物，世界玻璃館猪苗代店及猪苗代甜點館也提供同樣優惠。道之站裏磐梯的冰咖啡可折100日圓，道之站國見的霜淇淋可折50日圓，道之站「安達」智惠子之里的酪王牛奶霜淇淋可折100日圓等。

▲除了30個觀光設施入場之外，持護照還可在14個設施享有特典。
▲除了30個觀光設施入場之外，持護照還可在14個設施享有特典。

福島周遊護照購買方式與使用方法

購票方式分為線上購票及便利商店購票兩種。線上購票完成後，QR碼將發送至登錄的電子郵件地址。若在便利商店購買，則會印出附有QR碼的紙本票券。到訪各設施時，只需出示QR碼即可使用，操作非常簡便。值得注意的是，每個設施僅限使用1次，不可重複使用同一設施。護照不可與其他優惠券併用。各設施的營業時間與休館日，請事先確認各設施官方網站。今年夏天就去福島吧！

官方網站

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
鳥取自由行最強攻略！車站周邊必吃和牛涮涮鍋，狂掃限量鬼太郎便當。
鳥取自由行最強攻略！車站周邊必吃和牛涮涮鍋，狂掃限量鬼太郎便當。
mika
【米米瘋】6分鐘看完日本親子遊 北海道 函館百萬夜景 交通資訊 賣店紀念品 全國JR Pass
【米米瘋】6分鐘看完日本親子遊 北海道 函館百萬夜景 交通資訊 賣店紀念品 全國JR Pass
李筱維 米米瘋
東京90分鐘秘境！千葉養老溪谷溫泉鄉最新景點美食全攻略，奢華溪谷溫泉度假村與周邊旅遊一次收藏。
東京90分鐘秘境！千葉養老溪谷溫泉鄉最新景點美食全攻略，奢華溪谷溫泉度假村與周邊旅遊一次收藏。
特派員 Trish
窮遊關西必看！不到台幣1千，暢遊大阪、京都、奈良，JR電車2天無限搭。
窮遊關西必看！不到台幣1千，暢遊大阪、京都、奈良，JR電車2天無限搭。
特派員 Trish
京都景點「下鴨神社」全攻略：最古老神社之一，必買四季限定御守及蕾絲御守，交通及參拜資訊！
京都景點「下鴨神社」全攻略：最古老神社之一，必買四季限定御守及蕾絲御守，交通及參拜資訊！
靜怡＆大顆呆
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊