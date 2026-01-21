2026澎湖花火節七龍珠Z聯名登場！必玩3大行程公開，跳島看藍洞、海上SUP賞煙火超夢幻。

2026澎湖花火節確定聯名《七龍珠Z》，孫悟空將現身夜空！易遊網祭出超狂早鳥，五星喜來登自由行免萬，再送機車，想省錢卡位趁現在。

每到初夏時節，全台灣最熱血的旅遊盛事莫過於澎湖花火節，而2026年的活動規格更是令人期待值爆表。將於5月4日至8月25日盛大登場的「2026澎湖國際海上花火節」，今年最大亮點絕對是與經典動漫神作《七龍珠Z》攜手聯名。想像一下，當孫悟空、神龍等經典角色透過無人機光影秀在漆黑夜空中召喚現身，搭配規模全面升級的璀璨煙火，在海天交會的舞台上綻放，這場結合熱血回憶與視覺震撼的夏日盛宴，勢必將再度掀起一波朝聖熱潮。為了讓旅客能順利卡位這場一位難求的離島盛會，易遊網搶先祭出市場超殺早鳥優惠，不僅機票飯店一次搞定，更揭曉了澎湖3大高人氣隱藏版玩法，要讓大家從早玩到晚，徹底感受海島魅力。

▲2026澎湖國際海上花火節攜手《七龍珠Z》聯名，打造震撼的無人機與煙火秀。圖／易遊網提供；窩客島整理 ▲花火節期間獨有的「海上賞花火體驗」海上視角看煙火更顯壯觀，是近年來許多旅客指名體驗的獨特玩法。圖／易遊網提供；窩客島整理

鎖定2026澎湖花火節早鳥優惠 入住五星福朋喜來登激省3千

對於想要享受高品質度假體驗的旅客來說，住宿的選擇至關重要。易遊網針對2026澎湖花火節推出多樣化的預購專案，其中最受矚目的莫過於「澎湖五星自由行3天」。該方案安排旅客入住當地唯一的五星級地標「澎湖福朋喜來登酒店」，讓你在欣賞完熱鬧的煙火後，能回到舒適奢華的空間徹底放鬆。此專案更加碼免費贈送租機車48小時，原價13,000元的行程，現在挑戰市場最低價，早鳥價每人僅需9,990元起，現省高達3,100元，是追求高CP值與質感旅程的首選。



除了奢華方案，易遊網也貼心照顧小資族的荷包。若選擇入住馬公市區充滿設計質感的「和寓飯店」，三天兩夜機加酒自由行每人只要7,990元起，且早鳥期間第2人再折888元。此方案同樣包含48小時機車租借，更棒的是還能從「浪漫七美島、吉貝水樂園、海洋牧場體驗、夜釣小管、海上花火船」這5項熱門行程中，免費任選2項參加。此外，使用易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行輸入折扣碼「ae300」還能再立折300元，讓旅客能用更彈性的預算，輕鬆規劃一場豐富的跳島之旅。

▲易遊網推出澎湖五星自由行，安排入住澎湖福朋喜來登酒店，早鳥價每人免萬元。圖／易遊網提供；窩客島整理



澎湖旅遊首選南海四島 跳島巡航探訪藍洞與雙心石滬

來到澎湖，除了晚上的花火秀，白天的海洋行程更是精彩萬分。根據易遊網歷年銷售統計，排名第一、也是初訪旅客必遊的經典行程，絕對是「澎湖南海四島一日遊」。這條路線彷彿是一串珍珠項鍊，串聯起七美嶼、望安島、桶盤嶼與西吉嶼四座島嶼。旅客將搭乘遊艇巡航，親眼目睹傳說中的「藍洞」透出神秘光芒，並登上七美島在知名的「雙心石滬」前許下心願，或是探訪充滿歷史韻味的「花宅聚落」與可愛的「小台灣」海蝕平台。行程中甚至還包含徜徉海中的浮潛活動，一次集結了地質奇景、人文風情與水上活動，是能最快掌握澎湖海島精華的冠軍玩法。

▲南海四島一日遊可走訪七美雙心石滬等指標性景點，是澎湖最熱門的跳島路線。圖／易遊網提供；窩客島整理

探索台版馬爾地夫澎澎灘 澎湖東海一日遊大啖龍蝦泡麵

緊追在後的人氣行程，則是主打深度生態互動與玩水樂趣的「澎湖東海一日遊」。這條路線以其極強的體驗感獲得眾多旅客好評，行程將帶領遊客前往有著「台版馬爾地夫」美譽的無人島「澎澎灘」。在那裡，你可以體驗透明獨木舟與SUP立槳，彷彿漂浮在剔透的果凍海上，近距離感受純淨海色。此外，行程更安排了極具在地特色的「捕龍蝦體驗」，並在純樸的小漁村享用現煮的豪華「龍蝦泡麵」，搭配潮池餵魚、野生石蚵採集等活動，將自然生態觀察與美食饗宴完美結合，是相當適合親子與年輕族群的趣味玩法。

▲「南海四島一日遊」行程中包含浮潛體驗，讓旅客能潛入蔚藍海水中欣賞珊瑚礁生態。圖／易遊網提供；窩客島整理



海上賞煙火視角超震撼 體驗夜間SUP與七龍珠Z光影交織

至於近年來討論度竄升最快、成為第3大人氣體驗的玩法，則是專為花火節量身打造的「海上賞花火體驗」。不想在岸上人擠人？那就出海吧。旅客可以選擇搭乘豪華遊艇或帆船，在夏夜晚風的吹拂下緩緩駛向海中央，以毫無遮蔽的遼闊視角，仰望絢麗煙火在頭頂炸開，海面倒影與夜空花火相互輝映，視覺效果震撼無比。而追求獨特的旅人，更推薦挑戰「SUP賞煙火」，在專業教練帶領下划著立式划槳來到海面，隨著波浪輕輕搖擺，一邊近距離欣賞《七龍珠Z》無人機秀與高空煙火，這種被海洋與光影包圍的夢幻體驗，絕對是一生必試一次的難忘回憶。



易遊網也提醒，澎湖花火節向來是年度最搶手的離島旅遊檔期，機位與飯店往往一位難求。建議有意規劃2026年澎湖花火之旅的旅客，務必把握首波早鳥預購機會，不僅價格相對划算，更能確保順利成行，用最省心的方式玩遍澎湖最精華的景點。

▲「海上賞花火體驗」搭乘帆船出海欣賞花火，能避開擁擠人潮，享受專屬的浪漫夏夜。圖／易遊網提供；窩客島整理

2026「澎湖國際海上花火節」

活動時間： 2026年5月4日至8月25日

活動內容： 攜手《七龍珠Z》聯名合作，推出結合動漫元素的無人機光演與升級版煙火秀 。

易遊網早鳥優惠專案：

五星自由行早鳥價： 入住「澎湖福朋喜來登酒店」，含來回機票、免費加贈租機車48小時。原價13,000元，早鳥價每人9,990元起（現省3,100元）。

小資質感自由行： 入住馬公「和寓飯店」，三天兩夜每人7,990元起。早鳥優惠第2人折888元，加贈租機車48小時。可從「浪漫七美島、吉貝水樂園、海洋牧場體驗、夜釣小管、海上花火船」5項行程中免費任選2項 。

APP限定折扣： 使用易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行不限金額，輸入折扣碼「ae300」可再立折300元 。

