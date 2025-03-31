東京旅遊自駕河口湖兩天一夜，來到河口湖就是要飽覽富士山美景，【新倉山淺間公園、富士淺間神社】是很多人推薦的河口湖賞富士山景點，可一次將富士山與五重塔（忠靈塔）收入眼底，若是櫻花季前來，還能同時將櫻花絕景給捕捉起來。

想要將富士山、五重塔及櫻花三景和一，必須先走398階石階梯抵達展望台，雖然有點累人但美景值得，也可以順便健身也不錯。

河口湖自駕遊「新倉山淺間公園、富士淺間神社」，賞富士山絕佳景點!

富士淺間神社就在新倉山淺間公園內，建於西元705年，是歷史悠久神社。

自駕前來這裡有免費停車場，網路上介紹是櫻花季期間就會收費，大眾運輸可以搭乘富士急行線，到下吉田站下車步行10分鐘即可抵達。

■ ADD:山梨県富士吉田市新倉3353-1

■ TEL:+81-555-23-2001

富士淺間神社前方的視野就已經相當不錯，可以完整捕捉富士山壯麗景色。

我們是七月份來，富士山頭已經沒有雪了，山頭若有白色積雪覆蓋畫面會更美，不過能夠完整捕捉到富士山也是挺幸運的了。

進入神社前先來手水舍洗手漱口。

富士淺間神社主要供奉甲斐國八代郡荒倉鄉的氏神，庇祐消災解厄、家庭和樂圓滿、順利生產、養兒育女等。

神社販賣御朱印及御守處，好多御守都讓人好喜歡，最後選擇了開運櫻守。

富士淺間神社這裡還有子育て神木及鹽釜神社，都能祈求順產、安產。

神社前方還有攤販，天氣太熱，小朋友各自買了一碗冰。

參拜後我們就沿著石階梯往上走，階梯走起來真的會很累人，但時間不趕可以邊走邊休息，不需要急，走一段階梯後會先抵達五重塔（忠靈塔）。

如果時間允許建議安排櫻花季期間來，園内種植約650株櫻花樹，櫻花季會相當美麗。

沿途都有讓人讚嘆的視野，富士山就在一旁陪伴著，舒心療癒。

走了好一段石階梯終於抵達展望台了，展望台上滿滿的準備拍美照的遊客，當天天氣相當炎熱，卻也不減大家的興致。

有點可惜不是櫻花盛開時來，大家可以自行想像加上櫻花的畫面嗎？網路上也有多人分享，真的很美。

不過，天氣好就讓人特別開心，雖然很曬很熱但視野景色也會特別迷人。

很多地方都能捕捉富士山視野，炎熱的天氣還好公園裡有許多樹木可以遮陽休憩。

很棒的河口湖賞富士山及櫻花景點，大家到河口湖旅遊記得安排來新倉山淺間公園及富士淺間神社走走看看。

（旅遊日期：2024/07）

日本上網一天只要89元

其他日本東京文章:

富士河口湖住宿「田園曲度假屋 Cottage Pastorale」，河口湖包棟民宿，逆富士絕美全景!

東京新宿住宿「APA Hotel 新宿歌舞伎町大樓」，位於歌舞伎町內的飯店，逛街購物好方便!

富士河口湖森林購物中心「Forest Mall 富士河口湖」，AEON Maxvalu 超市、La Verdure 木村屋 富士山布丁!

山中湖甜點咖啡廳「Paper Moon」，山梨縣鄉村風玻璃屋甜點、雜貨專賣店!

富士山河口湖美食「甲州ほうとう小作」，河口湖鄉土料理餺飥、馬肉刺身!

東京旅遊景點「阿美橫町」，藥妝、美食、伴手禮一站滿足，好逛好吃好買!

東京景點「淺草寺」，必拍巨大紅色雷門燈籠、好吃好逛仲見世通商店街!

新宿歌舞伎町美食「しゃぶしゃぶにいむら本店」，老字號和牛壽喜燒、涮鍋、牛排，西武新宿站!

東京上野美食「花神楽パンダ焼き」，可愛花神樂熊貓燒，JR御徒町車站美食!

東京美食，淺草超人氣炸牛排「浅草牛かつ」，整整排了一個多小時才吃到，鄰近雷門淺草寺!

東京美食，JR新宿車站EATo LUPINE「拉麵鴨to蔥」，東京必吃拉麵排隊名店!

日本必買伴手禮 ❙ C³ Happy to Sweet You ❙ 精緻美味ベリーウィッチ 西武百貨池袋本店!

東京壽司吃到飽 ❙ 雛鮨 西銀座店 多達60種食材無限吃 高級寿司食べ放題!

東京人氣景點 ❙ 澀谷露天展望台 SHIBUYA SKY 360度眺望東京美景、夜景!

東京淺草飯店 ❙ THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA 鄰近淺草寺雷門、驚安殿堂唐吉軻德!

福しん 浅草ROX前店 ❙ 營業至凌晨兩點的定食、餃子、拉麵，鄰近淺草雷門，東京淺草美食!

新宿高野 TAKANO ❙ 東京旅遊必吃水果蛋糕，池袋西武百貨美食!

明治神宮 ❙ 原木大鳥居、酒樽牆，明治神宮交通，東京景點、東京超人氣神社!

川越冰川神社 ❙ 祈求良緣鯛魚籤、繪馬隧道、人形流，崎玉旅遊、東京近郊景點!

小江戶川越 ❙ 古色古香藏造老屋街道、鐘樓，川越老街美食，東京旅遊、東京近郊景點!

北海道かに將軍千葉店 ❙ 螃蟹料理專賣店，JR千葉站步行5分鐘，東京旅遊、千葉美食!

輕井澤白絲瀑布 ❙ 白雪皚皚白糸の滝，東京近郊旅遊，輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤聖保羅天主教堂、舊輕井澤銀座通，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 雲場池，輕井澤三大名所，賞紅葉、浪漫雪景，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤王子購物廣場、燒肉光州苑，輕井澤必逛OUTLET，輕井澤景點!

河口湖景點 ❙ 河口湖富士山全景纜車、天上山公園，眺望富士山全景，東京旅遊!

Fujiyama Terrace ❙ 富士山景觀自助餐廳，富士急高原樂園度假飯店buffet吃到飽!

河口湖景點 ❙ 忍野八海，富士山下絕美湧泉群，日本名水百選，東京旅遊!

富士山中湖住宿 ❙ SUN PLAZA HOTEL 富士山中湖，山中湖景、富士山景一次滿足!

看更多東京旅遊文章

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！