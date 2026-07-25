2026台灣美食展台北晶華搶購攻略！日本A5和牛排66折與栢麗廳下午茶滿額免費送。

2026台灣美食展即將登場，晶華酒店推出日本A5和牛排66折與總舖師辦桌等超值餐券，滿額再送吃到飽下午茶。資深編輯李維唐表示，這次晶華祭出的展場限定折扣力道極強，絕對是下半年囤餐券的最佳時機。

暑假最令人期待的美食盛會2026台灣美食展，即將於7月31日至8月3日在台北世貿一館盛大展開。這次位在D3121攤位的晶華國際酒店集團以「吃喝玩樂一站購足」為主題，幫大家把聚餐、住宿與SPA優惠通通打包。等不及去現場搶購的朋友，現在就能直接透過線上平台提前搶購，讓你在家中就能輕鬆鎖定最划算的美味好康。

▲台北晶華酒店進駐2026台灣美食展攤位D3121，集結餐飲、住宿與SPA療程推出多款超值優惠。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲由港籍主廚鄔海明總監親自指導設計的各色精緻港式點心與佳餚，讓饕客能在古典優雅的氛圍中享受澎湃中式饗宴。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

2026台灣美食展必搶日本A5和牛排與頂級美饌推薦

對於肉食控來說，這次最不能錯過的超級優惠就是azie餐廳推出的「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」，原價打完66折後只需1999元，高C/P值直接刷新奢華餐券的紀錄。這道佳餚特別選用油脂分布宛如細雪一般的日本和牛臀肉芯，主廚先用簡單的海鹽與黑胡椒提味，再透過招牌爐烤工法，以高溫鎖住滿滿肉汁，隨後精準掌控烘烤溫度與濕度，讓熱能勻稱透入肉芯。端上桌時外層微酥焦香，切開則是粉嫩多汁的完美狀態，每一口都能感受到油脂與肉香交織的極致享受。

▲厚切上桌的日本A5和牛排展現濃郁肉香與豐盈油脂，是今年台灣美食展不容錯過的頂級肉食饗宴。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



北投泉源閣台菜宴席與故宮晶華經典粵菜饗宴推薦

想找適合全家大小或是公司聚會的超值方案，北投泉源閣的「總舖師酒家宴十人桌菜」絕對是首選，每套只要16800元，設計靈感取自台灣傳統辦桌與精緻酒家菜文化，集結多道總舖師手路菜，澎湃程度滿分。喜愛經典中式風味的朋友，則可以選擇故宮晶華的「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」，每張4299元，由人氣粵菜餐廳晶華軒中餐廚藝總監鄔海明親自監製，在優雅古典的空間裡享用精緻港式佳餚，是高質感聚餐的最佳選擇。

▲北投泉源閣「總舖師酒家宴十人桌菜」匯集經典辦桌與酒家菜精華，多道手路菜澎湃上桌，非常適合家族聚會與企業宴席。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

晶華展場限定滿額禮與栢麗廳泰市場吃到飽餐券推薦

除了主打限定商品外，展場更送出超有誠意的滿額加碼禮，只要在現場單筆消費滿10000元，前30名幸運消費者就能直接免費獲得價值1298元的栢麗廳平日下午茶單人招待券。品牌同步推出超多熱門吃到飽餐券，包含人氣爆棚的栢麗廳早餐，午餐，下午茶與假日午晚餐券，泰市場平日午餐雙人，四人優惠券與單人套票，三燔本家與三燔北投的頂級壽喜燒及日本A5和牛放題。義饗食堂海陸義大利麵，故宮晶華龍蝦宴與御皇鴨宴，北投泉源閣總舖師烤鴨六吃等明星美味也全面登場。搭配「環遊晶華」聯合住宿券與沐蘭SPA奢華療程，一次搞定你的休閒享受。

▲人氣爆棚的栢麗廳自助餐廳提供豐盛海鮮與多元美食，展場單筆消費滿額即有機會免費獲得平日下午茶單人招待券。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







晶華國際酒店集團 2026台灣美食展優惠整理

展場特惠與獨家限定優惠

azie 爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐：特價 1,999元（原價6.6折），選用日本A5和牛臀肉芯，搭配招牌爐烤工法高溫鎖汁。

北投泉源閣 總舖師酒家宴十人桌菜：特價 16,800元，集結經典台菜與酒家菜手路工夫，適合家族聚會與企業宴席。

故宮晶華 晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券：特價 4,299元，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明監製，包含多款精緻港式料理。

展場滿額消費禮：展場單筆消費滿 10,000元，前30名現場加碼贈送「栢麗廳平日下午茶單人招待券」1張（價值1,298元）。

熱門餐廳與吃到飽優惠餐券

栢麗廳：推出早餐、午餐、下午茶及假日午晚餐等多款超值餐券。

泰市場：推出平日午餐雙人、四人優惠券與單人套票。

三燔本家 / 三燔北投：推出壽喜燒吃到飽與日本A5和牛放題等熱門商品。

義饗食堂：海陸義大利麵優惠餐券。

故宮晶華：龍蝦宴與御皇鴨宴專屬優惠。

北投泉源閣：總舖師烤鴨六吃分享餐券。

住宿與舒壓體驗優惠

「環遊晶華」聯合住宿券：適用於集團旗下多間指定飯店之住宿優惠。

沐蘭SPA：推出芳療奢華療程專屬折扣券。





2026台灣美食展 晶華限定美饌優惠

活動時間：2026年7月31日至8月3日（線上優惠券即日起開賣）

活動內容：詳如上述美食展限定優惠餐券、滿額加碼禮、住宿券與SPA體驗券

台北晶華酒店（美食展攤位編號：D3121）

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000

官方網站：https://www.regenttaiwan.com/

線上購票網址：https://pse.is/9a2xzh





鎖定好晶華的超狂優惠之後，接下來帶你一覽今年美食展還有哪些必搶的熱門話題餐券

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