南洋風渡假景觀餐廳！新北八里左岸「小島泰式料理」，必點豐盛四人分享餐。

新北八里左岸的「Island 小島泰式料理」，坐擁淡水河岸美景與戶外白沙坑，搭配正宗美味的泰式合菜，是家庭聚餐與約會的熱門首選。

漫步於風光明媚的新北八里左岸，很難不被一棟充滿異國風情的亮黃色建築所吸引。「Island 小島泰式料理」巧妙結合了南法鄉村的浪漫與東南亞的熱帶渡假氛圍，不僅擁有大片落地窗能將淡水河的粼粼波光盡收眼底，庭院更規劃了純白沙坑，成為深受歡迎的親子友善空間。餐廳內隨處可見大型綠意植栽與藤編燈罩，營造出宛如置身溫室花園般的愜意氛圍。這裡不僅景觀絕佳，提供的正宗泰式料理同樣具備極高水準，無論是情侶約會或多人家庭聚餐，皆能在此享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。

絕美南法風建築，純白沙坑好放電

Island 小島泰式料理的外觀是一棟極具南法風情的亮黃色建築，面對著寬闊的淡水河景，傍晚時分更能飽覽對岸的迷人景致。餐廳庭院特別規劃了一座純白沙坑，不僅為整體空間增添了悠閒的海岸氣息，更是孩子們盡情放電的遊戲天堂。走入店內，挑高天花板搭配拱型窗框與大型綠意植栽（如琴葉榕、天堂鳥等），加上半戶外區懸掛的手工藤編燈罩與特色水磨花磚，處處散發著濃厚的熱帶渡假氛圍。

四人分享餐豐盛，泰式奶茶香氣濃

針對多人聚餐，餐廳貼心提供從 2 人至 10 人不等的分享餐選擇。其中極受歡迎的「四人分享餐」（定價 3388 元），包含了 4 人份香米、多道經典泰式佳餚與一大壺泰式奶茶。滑順濃郁的泰式奶茶帶有迷人的茶香與奶香，能有效緩和泰式料理的辛辣感。前菜的「涼拌沙律雙拼」結合了酸辣爽口的青木瓜沙拉，以及切得極薄、Ｑ 彈脆韌的豬頭皮大薄片，搭配高麗菜絲與洋蔥絲，開胃效果極佳。

酥炸雙拼超鮮美，蝦醬時蔬好開胃

套餐中的「酥炸雙拼」由金錢蝦餅與山藥捲組合而成。金黃香酥的山藥捲內餡綿密微甜；而剖半呈現的金錢蝦餅外皮酥脆，內餡由純鮮蝦製成，口感鮮美 Ｑ 彈，沾取酸甜梅子醬更是對味。蔬菜部分搭配了「蝦醬綜合時蔬」，以大火快炒保留高麗菜、胡蘿蔔與玉米筍的爽脆口感，蝦醬的鹹香中帶有些微辛辣與蒜香，是一道極度下飯的經典配菜。

辣炒豬肉極下飯，泰式椒麻雞多汁

主菜陣容同樣精彩。「泰式辣炒豬肉」嚴選台灣豬絞肉以大火熱炒鎖住肉汁，鹹香夠味且富有彈性，堪稱最強的白飯殺手。「泰式椒麻雞」則將整隻雞腿酥炸至外皮金黃酥脆，內裡維持鮮嫩多汁的口感，淋上特調花椒醬汁後，帶來輕微麻感與爽口的酸辣風味。海鮮類的「清蒸檸檬魚」選用肉質細緻鮮嫩的新鮮鱸魚，搭配大量檸檬汁與辛香料，味道清新酸香，完美展現了泰式海鮮的魅力。

香檸鮮蝦湯醒胃，摩摩喳喳料豐富

湯品「泰式香檸鮮蝦湯」入口首先迎來鮮檸檬的強烈酸香，緊接著是泰國乾辣椒溫潤的辣度，湯底融合了香茅、南薑與檸檬葉的特殊草本氣息，尾韻帶有淡淡的清香回甘，搭配鮮甜 Ｑ 彈的新鮮白蝦，令人直呼過癮。餐後甜點可加價 69 元享用經典的「摩摩喳喳」，內含紅毛丹、亞達枳、紅寶石與椰奶冰沙等豐富配料，冰涼 Ｑ 脆的口感為這場豐盛的南洋饗宴畫下完美句點。餐後服務人員更會貼心送上紅棗枸杞茶與潤喉糖，服務細節十分到位。

捷運轉乘亦可達，左岸漫步賞河景

餐廳周邊備有停車場供自駕旅客使用；若搭乘大眾運輸，可由淡水搭乘渡輪至八里渡船碼頭，步行約 14 分鐘即可抵達。亦可搭乘捷運至關渡站轉乘紅 13 公車，或至蘆洲站轉乘 704 公車，交通相當便利。由於餐廳極具人氣，假日造訪務必提早訂位。用餐前後更可安排於八里左岸公園漫步，享受愜意的河岸風光。

Island 小島泰式料理

地址：新北市八里區觀海大道 91 號

電話：02-2610-7999

營業時間：週一至週日 11:00 – 23:00

低消與價位：每人低消約 150 元，需加 10% 服務費；平均消費約在 400 至 600 元之間。

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