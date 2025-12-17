淡水美食Haloé日義燒烤餐酒館，無敵海景搭配頂級日本A5和牛。

淡水禮萊廣場新亮點「Haloé 日義燒烤餐酒館」，坐擁觀音山與淡水河無敵海景，提供頂級澳洲和牛與日本 A5 和牛燒烤，是約會聚餐的絕佳選擇。

位於淡水禮萊廣場三樓的「Haloé 日義燒烤餐酒館」，鄰近捷運淡水站與滬尾藝文休閒園區，交通便利。餐廳主理人擁有日籍背景與義大利留學經驗，將日式優雅與義式浪漫完美融合於餐點與空間設計中。店內設有戶外觀景區與落地窗座位，能飽覽觀音山與淡水出海口的壯麗景致。餐點嚴選澳洲熟齡老和牛與純正日本 A5 和牛，搭配精緻的義式小菜與酒品，為饕客帶來一場視覺與味覺的雙重饗宴。

淡水禮萊廣場三樓，坐擁觀音山海景

餐廳位於淡水禮萊廣場三樓，開車族可直接停在商場停車場，搭乘大眾運輸者則可從捷運淡水站轉乘免費接駁車或公車抵達。店內空間設計獨具匠心，設有戶外觀景區，即便天氣不佳也能欣賞到波光粼粼的淡水河景與觀音山色。室內則以大片落地窗引進自然光，搭配綠植生態牆與義式畫作，營造出放鬆愜意的用餐氛圍，特別是由兩頭獅子守護的「王座」區域，更能直接面對無敵海景，是熱門的搶手座位。

日義混血風格菜單，澳洲熟齡與日本和牛

菜單設計充分展現了「日義融合」的特色，提供澳洲放牧 10 年的熟齡老和牛以及純正日本 A5 和牛。多人套餐內容豐富，包含開胃茶、湯品、小菜、沙拉、主食與甜點。開胃菜部分更是驚喜連連，除了常見的韓式泡菜與日式黑豆，還有義式莎莎醬與特製黑橄欖，其中黑橄欖調味獨特，令人愛不釋口。白飯選用台梗九號米，粒粒分明Q彈，即便是配角也毫不馬虎。

雞肉組合鮮嫩多汁，松露膠原凍奢華點綴

燒烤饗宴由雞肉組合揭開序幕，包含「壹品雞嫰胸薄切」與「桂丁雞厚切上腿肉」。烤好的雞胸薄片抹上特製的松露膠原凍，口感滑嫩且香氣逼人，吃法相當高級。桂丁雞皮薄脂少，厚切腿肉在燒烤後鎖住豐沛肉汁，鮮甜不油膩。一旁還附上烙印品牌名稱的玉子燒，加熱後蛋香四溢，細節處處可見用心。

壹品豚松阪與肋條雙重奏，日義配料隨心搭

豬肉料理推薦「壹品豚松阪」與「壹品豚肋條」，松阪豬口感脆彈珍貴，肋條則帶有嚼勁與濃郁油脂香氣。店家貼心提供包肉生菜與多種配料，讓食客能體驗不同風味。若搭配莎莎醬與黑橄欖，即呈現清爽的義式風格；若夾入韓式泡菜與黑豆，則轉變為經典的日式滋味。一旁搭配的杏鮑菇與櫛瓜經過燒烤後，也能適時轉換味蕾，解膩又開胃。

頂級和牛組合饗宴，毛筆刷醬儀式感滿分

重頭戲「和牛組合」一上桌便讓人驚艷，隨附的毛筆是用來沾取特製醬汁刷在肉片上，充滿儀式感。組合包含澳洲厚切牛舌、日本 A5 和牛翼板、肋眼與三角肉。A5 和牛肋眼油花如大理石般細膩，入口即化；澳洲穀飼厚切牛舌則取自軟嫩舌根，燒烤後外焦內嫩，Q 彈多汁。稀有的和牛三角肉兼具油脂與紅肉鮮味，簡單燒烤就能帶來極致的味覺享受。

火燒隕石視覺震撼，A5牛小排細膩軟嫩

「火燒隕石」是店內的招牌視覺秀，特製的隕石容器在紙包點火燃燒後現身，打開後竟是紋路細膩的日本 A5 和牛牛小排。牛小排油花豐富，經過高溫封鎖肉汁，口感極致軟嫩。搭配來自義大利的 Barbera d’Alba 紅酒，濃郁果香與泥土芬芳完美襯托出牛肉的鮮甜，是老饕不可錯過的搭配。

煙燻潘朵拉盒子，海鮮大船入港超澎湃

「潘朵拉的盒子」以木盒盛裝煙燻過的澳洲和牛臀後肌、板腱與薄切牛舌，開蓋瞬間木香撲鼻。板腱部位軟嫩中帶有彈性，薄切牛舌搭配鹽蔥醬更是絕配。海鮮部分則以大船入港造型呈現，包含育種白蝦、北海道生食級干貝與帶殼日本牡蠣。干貝只需烤至表面微焦，外酥內嫩；牡蠣則將海味濃縮，入口鮮味爆發，為整場饗宴畫下完美句點。

手作無手指餅乾提拉米蘇，綿密酒香完美收尾

餐後甜點是特製的提拉米蘇，雖然沒有使用傳統手指餅乾，但口感卻更加綿密濕潤，迷人的酒香在口中散開，甜而不膩。Haloé 日義燒烤餐酒館在老闆 Karen 的帶領下，從食材源頭到餐桌呈現都極致講究，搭配無敵海景與周到服務，絕對是淡水地區值得造訪的高質感餐廳。

Haloé 日義燒烤餐酒館

地址：新北市淡水區中正路一段2號3樓（淡水禮萊廣場3樓）

電話：02-2622-6969

營業時間：週一 11:00~21:30，週二~週四 11:00~21:00，週五~週日 11:00~22:00

