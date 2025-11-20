三芝海景餐廳【金都家常菜】淺水灣海景第一排/擁有無敵海景平價熱炒餐廳/看海吃海鮮/北海岸必訪CP值高餐廳

每次想看海就想到三芝，這裡超有海島度假感，最有名就是淺水灣一整排海景餐廳，這次來品嚐金都家常菜，就位在淺水灣海景第一排，欣賞海景之餘還可以享用美食，走出去就是最美的沙灘，重點是不用花很多錢，前方就是無敵海景，這裡有一整排的靠窗海景座位，前面就是一望無際的大海，超有度假氛圍的，不管你要單點或合菜都有，為北海岸必訪CP值高餐廳。

淺水灣海景第一排，可以一邊看海一邊吃海鮮，超幸福的～

如果不說以為到巴里島度假的，淺水灣擁有Tiffany藍，海天一色的天然美景，成為北海岸最佳度假聖地。影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，不管你要單點或合菜都有。

金都家常菜擁有一整排超大的窗戶，可以好好坐下來一邊吃美食一邊欣賞海景。

金都家常菜就位在芝蘭公園旁，視野極好，擁有絕美無敵海景景觀。

熱炒青菜（空心菜）小份90元就有。

炒麵80元，冬瓜蛤蠣湯150元，為北海岸平價熱炒餐廳。

重點是美景無價，光窗外的海景就值得了～

想吃平價熱炒來金都家常菜就對了，成為北海岸最佳的中繼休憩站。

地理位置優越，旁邊就是芝蘭公園，超好找的～

淺水灣濱海步道沿途設置木棧道，走在其中超忘憂的，因此被我叫忘憂步道。

走出去就是最美的沙灘～可以靜靜坐在這看海，超療癒的，也是我們舒壓解憂放空的最佳所在。

旁邊還有一整排的餐廳、咖啡廳任君挑選，讓人心曠神怡的度假勝地。

淺水灣濱海步道上的海景餐廳：華山牛肉麵，是我最愛的平價美食。牛肉麵（小）130元

綜合小菜40元，水餃70元，平價美味小吃。

周邊景點：芝蘭公園海上觀海平台，最佳情人約會聖地。

金都家常菜：新北市三芝區後厝村41-3號；營業時間：平日：10:00-14:00；17:00-21:00；假日：10:00-21:00

北海岸極北甜點咖啡廳【米詩堤極北藍點】療癒草莓甜點/招牌必點草莓塔草莓獨享杯/邊喝咖啡邊看海景邊吃甜點/享受極北的小確幸

世界之最│千手觀音最大鋼製雕塑│全球首創千手法輪盤│近距離欣賞氣勢磅礡觀音聖像│緣道觀音廟│靜心放空舒壓好所在

2023北海岸最新美拍景點│石門幸福雙心公園│珊瑚貝殼廟│靠北邊叢山曉│石門看海秘境擁有超大觀景平台│三芝一路玩到金山│北海岸美食海景一日遊

2022石門最新景點│幸福雙心公園│石門幸福步道│燈塔人廣場│濱海淡金公路旁│北海岸浪漫約會景點

北海岸景觀餐廳【主悅海鮮料理】花海中享用海鮮大餐/戶外花園免費參觀/六菜一湯雙人海鮮料理

北海岸最推薦濱海步道│麟山鼻木棧道│不能說的秘密拍攝場景│麟山鼻漁港│北部CP值高海景步道

北海岸海景咖啡館【豹豹咖啡海邊館】白沙灣海景第一排/夢幻純白玻璃屋/北海岸最佳休憩站

北部推薦沙灘│淺水灣海濱公園│超夢幻Tiffany藍濱海步道│北海岸舒壓看海一日遊

新北絕美看海秘境│麟山鼻無敵海景觀景平台│走入海裡的海景木棧道│麟山鼻遊憩區│北海岸最佳玩水秘境沙灘

2021三芝最新景點│牛仔莊園最新資訊分享│一秒飛美國西部當牛仔│假日限定牛仔風情早午餐饗宴│新北鄉村風格美式餐廳

北海岸海鮮餐廳【主悅海鮮料理】石門富基漁港旁/只有假日才營業/超澎湃海鮮大餐2人700元/新北推薦CP值高海鮮餐廳

淺水灣海景第一排│隱藏版華山牛肉麵│淺水灣濱海步道│免費無敵海景座位│北海岸最佳度假聖地

2021淡水金色水岸│淡水必吃美食│喝咖啡看海景│淡水榕堤水灣餐廳│享受悠閒的樂活單車之旅

金山秘境沙灘│加投下寮海灘天空之鏡│磺港公共浴室│金山免費泡湯看海吃美食一日遊│金山萬里輕旅行

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴

2021萬里最新造景│抺茶小山丘看海超療癒的│龜吼海灘│最新3D海洋世界藍白濱海步道│阿嬌海產吃浮誇海鮮

【北海岸必吃美食】阿嬌海鮮館超浮誇海鮮米粉湯/亞尼克菓子工房/三芝老地方小籠湯包/伴手禮廣泰香菠蘿麵包/北海岸美食推薦

2020北海岸美拍景點│金山清水濕地│中角沙珠灣國際衝浪基地│極北懶熊cafe │石門洞│海灣綠洲心型座椅│萬里一路玩到三芝│北海岸一日遊

北海岸衝浪天堂│中角灣國際衝浪基地│免費海景座位區 │龜吼漁港景觀平台│萬里幸福廣場│北海岸看海一日遊