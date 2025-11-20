> 美食 > 三芝海景餐廳【金都家常菜】淺水灣海景第一排/擁有無敵海景平價熱炒餐廳/看海吃海鮮/北海岸必訪CP值高餐廳

三芝海景餐廳【金都家常菜】淺水灣海景第一排/擁有無敵海景平價熱炒餐廳/看海吃海鮮/北海岸必訪CP值高餐廳

tiger Walker 玩樂季
2025-11-20 15:38文字：大海愛上藍天 

大海愛上藍天

IMG_9748 (2).jpg

每次想看海就想到三芝，這裡超有海島度假感，最有名就是淺水灣一整排海景餐廳，這次來品嚐金都家常菜，就位在淺水灣海景第一排，欣賞海景之餘還可以享用美食，走出去就是最美的沙灘，重點是不用花很多錢，前方就是無敵海景，這裡有一整排的靠窗海景座位，前面就是一望無際的大海，超有度假氛圍的，不管你要單點或合菜都有，為北海岸必訪CP值高餐廳。

IMG_9894 (1).jpg

IMG_9749 (1).jpg 

淺水灣海景第一排，可以一邊看海一邊吃海鮮，超幸福的～

IMG_9917 (3).jpg

IMG_9817 (1).jpg IMG_9818 (1).jpg

IMG_9770 (2).jpg

如果不說以為到巴里島度假的，淺水灣擁有Tiffany藍，海天一色的天然美景，成為北海岸最佳度假聖地。影片分享

IMG_9839 (1).jpg

 IMG_9840.jpg IMG_9841 (2).jpg
 IMG_9842 (1).jpg

IMG_9827 (3).jpg

IMG_9888.jpg IMG_9889 (1).jpg

最新DM，實際DM以店家為主，不管你要單點或合菜都有。

 IMG_9891 (2).jpg IMG_9892.jpg

 IMG_9893 (1).jpg  

金都家常菜擁有一整排超大的窗戶，可以好好坐下來一邊吃美食一邊欣賞海景。

IMG_9887 (1).jpg

IMG_9895 (2).jpg IMG_9896 (1).jpg

 

金都家常菜就位在芝蘭公園旁，視野極好，擁有絕美無敵海景景觀。

IMG_9897 (1).jpg IMG_9898 (2).jpg

 IMG_9900 (1).jpg

IMG_9902 (3).jpg

 IMG_9907 (2).jpg

熱炒青菜（空心菜）小份90元就有。

IMG_9905 (2).jpg

 

IMG_9910 (2).jpg 

炒麵80元，冬瓜蛤蠣湯150元，為北海岸平價熱炒餐廳。

IMG_9919 (2).jpg

IMG_9915 (2).jpg

IMG_9913 (2).jpg

 IMG_9914 (2).jpg 

重點是美景無價，光窗外的海景就值得了～

IMG_9916.jpg

  

IMG_9921 (1).jpg IMG_9922 (2).jpg

想吃平價熱炒來金都家常菜就對了，成為北海岸最佳的中繼休憩站。

IMG_9753 (2).jpg IMG_9754 (1).jpg

IMG_9756 (1).jpg IMG_9764 (1).jpg

IMG_9930 (2).jpg  

地理位置優越，旁邊就是芝蘭公園，超好找的～

IMG_9765 (1).jpg

IMG_9766 (2).jpg IMG_9767 (1).jpg
 IMG_9768 (1).jpg

淺水灣濱海步道沿途設置木棧道，走在其中超忘憂的，因此被我叫忘憂步道。

IMG_9838 (1).jpg

 

IMG_9853 (1).jpg IMG_9854.jpg

IMG_9769 (1).jpg IMG_9771.jpg

走出去就是最美的沙灘～可以靜靜坐在這看海，超療癒的，也是我們舒壓解憂放空的最佳所在。

IMG_9774 (1).jpg IMG_9773.jpg

IMG_9776 (2).jpg IMG_9777 (1).jpg
 IMG_9778.jpg IMG_9779 (1).jpg
 IMG_9782 (2).jpg IMG_9783 (1).jpg
 IMG_9785 (1).jpg IMG_9788 (2).jpg
 IMG_9789 (1).jpg IMG_9790 (2).jpg

旁邊還有一整排的餐廳、咖啡廳任君挑選，讓人心曠神怡的度假勝地。

IMG_9791 (2).jpg IMG_9792 (1).jpg

IMG_9794 (2).jpg IMG_9795 (2).jpg
 IMG_9796 (2).jpg IMG_9797 (1).jpg
 IMG_9800 (1).jpg IMG_9807 (1).jpg
 IMG_9809.jpg IMG_9810 (1).jpg
 IMG_9811 (1).jpg IMG_9812.jpg
 IMG_9813 (1).jpg IMG_9815 (3).jpg
  IMG_9821 (2).jpg IMG_9823 (2).jpg
 IMG_9824 (2).jpg IMG_9825.jpg
  IMG_9834 (2).jpg IMG_9832 (3).jpg

IMG_9835 (3).jpg IMG_9836 (2).jpg

IMG_9837 (2).jpg IMG_9844 (2).jpg

IMG_9852 (2).jpg

IMG_9845 (1).jpg

IMG_9850 (1).jpg

淺水灣濱海步道上的海景餐廳：華山牛肉麵，是我最愛的平價美食。牛肉麵（小）130元

IMG_9848 (2).jpg

IMG_9849.jpg 

綜合小菜40元，水餃70元，平價美味小吃。

IMG_9851 (1).jpg

IMG_9843 (1).jpg  IMG_9855 (2).jpg
 IMG_9856 (2).jpg IMG_9859 (1).jpg
 IMG_9861 (1).jpg 

北海岸最浪漫求婚地點│芝蘭公園海上平台│巨大鑽戒象徵愛情一生一世│走到海中央感受海天一色絕美海景

IMG_9884 (2).jpg

周邊景點：芝蘭公園海上觀海平台，最佳情人約會聖地。 

IMG_9878 (2).jpg IMG_9879 (2).jpg

 IMG_9881 (2).jpg IMG_9924 (1).jpg
 IMG_9925 (1).jpg 

金都家常菜：新北市三芝區後厝村41-3號；營業時間：平日：10:00-14:00；17:00-21:00；假日：10:00-21:00

IMG_6526.jpg

三芝海景餐廳【60年代脆皮雞白斬雞】擁有無敵海景平價熱炒餐廳/三芝淺水灣旁/北海岸必訪CP值高餐廳

IMG_5445.JPG

北部忘憂濱海步道│淺水灣公園│Tiffany藍海天一色絕美海景│麟山鼻沙灘│偽巴里島海島度假│說走就走北海岸輕旅行

IMG_5444.JPG

北海岸極北甜點咖啡廳【米詩堤極北藍點】療癒草莓甜點/招牌必點草莓塔草莓獨享杯/邊喝咖啡邊看海景邊吃甜點/享受極北的小確幸 

大IMG_3407.jpeg

世界之最│千手觀音最大鋼製雕塑│全球首創千手法輪盤│近距離欣賞氣勢磅礡觀音聖像│緣道觀音廟│靜心放空舒壓好所在 

大IMG_3409.jpeg

  

2023北海岸最新美拍景點│石門幸福雙心公園│珊瑚貝殼廟│靠北邊叢山曉│石門看海秘境擁有超大觀景平台│三芝一路玩到金山│北海岸美食海景一日遊 

大IMG_3405.jpeg  

2022石門最新景點│幸福雙心公園│石門幸福步道│燈塔人廣場│濱海淡金公路旁│北海岸浪漫約會景點 

IMG_4711.JPG

北海岸景觀餐廳【主悅海鮮料理】花海中享用海鮮大餐/戶外花園免費參觀/六菜一湯雙人海鮮料理 

IMG_4712.JPG 

北海岸最推薦濱海步道│麟山鼻木棧道│不能說的秘密拍攝場景│麟山鼻漁港│北部CP值高海景步道 

IMG_4713.JPG

 

北海岸海景咖啡館【豹豹咖啡海邊館】白沙灣海景第一排/夢幻純白玻璃屋/北海岸最佳休憩站 

IMG_4714.JPG  

北部推薦沙灘│淺水灣海濱公園│超夢幻Tiffany藍濱海步道│北海岸舒壓看海一日遊 

新北絕美看海秘境│麟山鼻無敵海景觀景平台│走入海裡的海景木棧道│麟山鼻遊憩區│北海岸最佳玩水秘境沙灘 

2021三芝最新景點│牛仔莊園最新資訊分享│一秒飛美國西部當牛仔│假日限定牛仔風情早午餐饗宴│新北鄉村風格美式餐廳 

北海岸海鮮餐廳【主悅海鮮料理】石門富基漁港旁/只有假日才營業/超澎湃海鮮大餐2人700元/新北推薦CP值高海鮮餐廳 

淺水灣海景第一排│隱藏版華山牛肉麵│淺水灣濱海步道│免費無敵海景座位│北海岸最佳度假聖地 

2021淡水金色水岸│淡水必吃美食│喝咖啡看海景│淡水榕堤水灣餐廳│享受悠閒的樂活單車之旅 

金山秘境沙灘│加投下寮海灘天空之鏡│磺港公共浴室│金山免費泡湯看海吃美食一日遊│金山萬里輕旅行 

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴 

2021萬里最新造景│抺茶小山丘看海超療癒的│龜吼海灘│最新3D海洋世界藍白濱海步道│阿嬌海產吃浮誇海鮮 

【北海岸必吃美食】阿嬌海鮮館超浮誇海鮮米粉湯/亞尼克菓子工房/三芝老地方小籠湯包/伴手禮廣泰香菠蘿麵包/北海岸美食推薦 

2020北海岸美拍景點│金山清水濕地│中角沙珠灣國際衝浪基地│極北懶熊cafe │石門洞│海灣綠洲心型座椅│萬里一路玩到三芝│北海岸一日遊 

北海岸衝浪天堂│中角灣國際衝浪基地│免費海景座位區 │龜吼漁港景觀平台│萬里幸福廣場│北海岸看海一日遊 

文章標籤
金都家常餐廳金都家常菜三芝淺水灣淺水灣海景餐廳三芝海景餐廳三芝金都家常餐廳
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
三芝海景餐廳【60年代脆皮雞白斬雞】擁有無敵海景平價熱炒餐廳/三芝淺水灣旁/北海岸必訪CP值高餐廳
大海愛上藍天
東北角隱藏版海景餐廳【Cilah海的味道】位在懸崖上的餐廳/貢寮海景第一排/座擁180度無敵海景/一間讓人超Chill海鮮餐廳
大海愛上藍天
貢寮隱藏版海景餐廳【朋派咖啡海鮮創意料理】海景第一排景觀餐廳/招牌必點跟臉一樣大的海鮮麵150元/新北CP值高海景餐廳
大海愛上藍天
基隆平價海景餐廳【錢有村海鮮米粉】台版小沖繩/大武崙沙灘旁海景第一排/浪漫玻璃屋享用海鮮料理/招牌必點鮮蝦米粉130元/基隆吃飯看海享受超Chill景觀餐廳
大海愛上藍天
萬里平價海景餐廳【三明美食】海景第一排海鮮餐廳/石角沙灘最新水上鋼鐵人/龜吼海灘秘境/北海岸CP值高海景餐廳
大海愛上藍天
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊