韓劇路邊攤林口也吃得到！三清洞韓國路邊小吃攤，濃郁排骨湯、海鮮煎餅越吃越上癮。

林口這間由韓籍老闆經營的「三清洞韓國路邊小吃攤」，把韓式路邊攤原汁原味搬來台灣。排骨湯、煎餅、魚板串都超有家鄉味，天涼時吃更是暖心。
三清洞韓國路邊小吃攤位於林口夜市對面，由韓籍老闆親自掌廚，把韓劇裡常見的布帳馬車完整重現。紅色塑膠椅、透明塑膠布、簡單桌椅與亮燈牌，氛圍直接到位。生意很好，多半是外帶客，但現場坐著吃更有味道。
韓味滿滿的路邊攤氛圍，越夜越熱鬧
帳篷上掛著彩色小旗幟與燈泡，帶點韓國街邊與台式熱炒混搭的親切感。只有電風扇沒有冷氣，夏天可能會熱，但天氣涼時坐著吃，反而最有韓劇裡「路邊喝碗湯」那種真實感。
韓籍老闆掌廚，道地小吃價格親民
菜單簡單卻剛剛好，每一道都是台灣人熟悉的韓式餐點：排骨湯、海鮮煎餅、炸醬麵、魚板串……份量實在、調味不重手，價格也很合理，是下班後來一份剛剛好的那種韓式小攤。
濃郁排骨湯的靈魂，柔和又帶厚度的湯頭
排骨湯表面看似紅通通，實際上不太辣。湯頭清澈但不薄，排骨長時間小火熬煮，油脂與膠質融入湯裡，喝起來柔和又順口，把白飯泡進湯裡完全升級。排骨炖得軟嫩，骨邊肉啃起來超爽，馬鈴薯吸飽湯汁後綿鬆入味，很有飽足感。
外酥內彈的海鮮煎餅，香氣層次很到位
煎餅底部煎到金黃微焦，邊緣薄脆、內裡濕潤彈性剛好，每一口都能吃到海鮮的鮮味。沾上特調醬汁後，甜、酸、鹹的風味融合得很漂亮，是整桌最好下手、越吃越涮嘴的那道。
路邊攤靈魂魚板串，吸滿湯汁更好吃
熱騰騰的魚板串是韓國街邊最代表性的味道。這裡的魚板在高湯裡泡到剛剛好，軟中帶彈、吸湯不糊，咬下去有魚香也有淡淡甜味，天冷來一串真的會直接被暖到。
炸醬麵鹹香濃郁，麵條彈牙份量給好給滿
炸醬麵的醬帶厚度，不會死鹹，洋蔥的甜、肉末的香完全融進黑醬裡。粗麵條有彈性，吸醬能力很好，整體味道濃而不膩，是非常韓式的那種家常感。
下班後的小確幸，一碗湯就能讓心安靜下來
三清洞韓國路邊小吃攤不是精緻餐廳，而是一種讓你在忙碌日子裡「坐下來、吃口熱湯」的簡單幸福。味道道地、份量實在，寒流來時點一份排骨湯，真的會瞬間覺得世界變得很溫柔。
三清洞路邊攤小吃 店家資訊
地址：新北市林口區中山路143號
電話：0965608187
營業時間：17:30–22:00
延伸閱讀
林口美食 | 土爸爸行動廚房土耳其料理 現烤牛肉/羊肉串 招牌土耳其捲餅外帶推薦
林口美食 | 拿靠早午餐達雄仁愛店 推薦必吃脆皮蛋餅 一大早就能吃到透抽米粉
林口美食 | 滿宅早午餐 預約制日式飯糰 一週只營業三天 寵物友善餐廳
林口三井美食 | 品嚐悅 精緻便當 比臉大雞排 麻辣湯麵超過癮
林口三井美食 | 老伙計 黑金滷肉飯.鹹粥.米粉湯 搭配多元小菜炸物超滿足
林口高爾夫球場 | 林口國賓經典川粵菜 星級飯店水準中式料理
華福食品販賣部 | 林口低調麵包工廠 24小時營業 20元起麵包蛋糕
小紅樓砂鍋菜 龜山林口聚餐餐廳推薦 重慶烤魚麻辣鮮香 林口長庚美食
林口爵怡溫德姆酒店 芝加哥音樂餐廳 每晚現場駐唱表演 林口吃到飽餐廳推薦
林口餐廳推薦| 好日子餐廳 海鮮料理/特色小吃/婚宴會館/商務宴客/家庭聚餐
[新北 林口]蔡家排骨 長庚店~名不虛傳的美味排骨/比臉大雞排/林口優質便當推薦
[林口龜山]品悅食堂~IG打卡新熱點 花牆 花磚~偽咖啡廳的便當店 長庚醫院美食
林口美食 | 老占元拉麵大王 5000多則評論高達4.4分 推薦吃法-乾拉麵加上牛肉湯
林口美食 | 明水然・樂 台北一位難求的爆紅鐵板燒終於插旗在林口了 幾乎0負評的鐵板燒
林口三井美食 | KUA`AINA 夏威夷漢堡 歐巴馬最愛的漢堡
林口最美日本料理 御壽司．揚物專門店 新開幕買一送一/一元壽司/免費氣泡飲