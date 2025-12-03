韓劇路邊攤林口也吃得到！三清洞韓國路邊小吃攤，濃郁排骨湯、海鮮煎餅越吃越上癮。

林口這間由韓籍老闆經營的「三清洞韓國路邊小吃攤」，把韓式路邊攤原汁原味搬來台灣。排骨湯、煎餅、魚板串都超有家鄉味，天涼時吃更是暖心。

三清洞韓國路邊小吃攤位於林口夜市對面，由韓籍老闆親自掌廚，把韓劇裡常見的布帳馬車完整重現。紅色塑膠椅、透明塑膠布、簡單桌椅與亮燈牌，氛圍直接到位。生意很好，多半是外帶客，但現場坐著吃更有味道。





韓味滿滿的路邊攤氛圍，越夜越熱鬧

帳篷上掛著彩色小旗幟與燈泡，帶點韓國街邊與台式熱炒混搭的親切感。只有電風扇沒有冷氣，夏天可能會熱，但天氣涼時坐著吃，反而最有韓劇裡「路邊喝碗湯」那種真實感。

韓籍老闆掌廚，道地小吃價格親民

菜單簡單卻剛剛好，每一道都是台灣人熟悉的韓式餐點：排骨湯、海鮮煎餅、炸醬麵、魚板串……份量實在、調味不重手，價格也很合理，是下班後來一份剛剛好的那種韓式小攤。





濃郁排骨湯的靈魂，柔和又帶厚度的湯頭

排骨湯表面看似紅通通，實際上不太辣。湯頭清澈但不薄，排骨長時間小火熬煮，油脂與膠質融入湯裡，喝起來柔和又順口，把白飯泡進湯裡完全升級。排骨炖得軟嫩，骨邊肉啃起來超爽，馬鈴薯吸飽湯汁後綿鬆入味，很有飽足感。





外酥內彈的海鮮煎餅，香氣層次很到位

煎餅底部煎到金黃微焦，邊緣薄脆、內裡濕潤彈性剛好，每一口都能吃到海鮮的鮮味。沾上特調醬汁後，甜、酸、鹹的風味融合得很漂亮，是整桌最好下手、越吃越涮嘴的那道。





路邊攤靈魂魚板串，吸滿湯汁更好吃

熱騰騰的魚板串是韓國街邊最代表性的味道。這裡的魚板在高湯裡泡到剛剛好，軟中帶彈、吸湯不糊，咬下去有魚香也有淡淡甜味，天冷來一串真的會直接被暖到。





炸醬麵鹹香濃郁，麵條彈牙份量給好給滿

炸醬麵的醬帶厚度，不會死鹹，洋蔥的甜、肉末的香完全融進黑醬裡。粗麵條有彈性，吸醬能力很好，整體味道濃而不膩，是非常韓式的那種家常感。





下班後的小確幸，一碗湯就能讓心安靜下來

三清洞韓國路邊小吃攤不是精緻餐廳，而是一種讓你在忙碌日子裡「坐下來、吃口熱湯」的簡單幸福。味道道地、份量實在，寒流來時點一份排骨湯，真的會瞬間覺得世界變得很溫柔。