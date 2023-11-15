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位於宜蘭頭城衝浪聖地烏石港附近的PLAY HOTEL是藝人王仁甫與季芹的經營的民宿，季芹王仁甫海景民宿及游泳池民宿。這裏依山面海，隔著人行步道就可以到沙灘，眼前就是壯闊的太平洋與龜山島了，風景真的非常棒。來到這裏可以從事的活動很多哦，可以戲水、衝浪，到附近的山上搭乘飛行傘! 或是靜靜的在房間內面對一望無際的碧海藍天、享受無所所的美好，民宿離外澳海灘很近，鄰近有蘭陽博物館、烏石港、頭城老街…等等順便來趟頭城一日遊!



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地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段106號

電話：03 978 0056

時間：上午10:00 – 下午8:30

自行開車： Google導航輸入 PLAY HOTEL Google導航輸入即可到達

停車場 ：有附設停車場

大眾交通工具：搭乘台鐵的旅客可搭至頭城火車站，搭乘排班計程車至民宿，或搭至外澳火車站，出車站後到對面步道向右走約五分鐘就可到達

PLAY HOTEL 房價優惠 ▼PLAY HOTEL最新房價及優惠 ｜ 此房價表不包含過年期間以及跨年房費，請電話詢問

房價會因季節浮動，以線上訂房系統金額為主或電話詢問

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PLAY HOTEL 空間 環境





PLAY HOTEL民宿建築的設計採用大量的白色與透明的玻璃，顯得非常新穎大方和這一帶的有明顯的不同。

民宿離外澳海灘很近，鄰近有蘭陽博物館、烏石港、頭城老街…等等

戶外有座位區，下了堤防即可方便下沙灘

一見海景，頓時就有度假的感覺

一進門看到的就是PLAY HOTEL純白的大廳，搭配名家設計的椅子，特別是用透明的椅子，空間顯的更有穿透感，這是早上陽光灑進室內的樣子，讓人有充滿活力的感覺

大廳的長桌，可以多人聚餐使用

長餐桌的另一端有張特別的椅子，感覺整個人都可以窩在裏面





除了主色調的白色外，也運用了大量的飾品來點綴，讓空間活潑又有朝氣

網美級的設計，這裏真的超好拍的

值得一提的是，從我們一踏入PLAY HOTEL空間時就聽到很棒的音樂!!

讓人立刻有放鬆的感覺! 這個紅色的圓盤也是知名的喇趴，音響效果很讚

PLAY HOTEL 遊戲區

PLAY HOTEL地下室規畫了遊戲區，有賽車遊戲，也有撞球桌

嘿嘿，看的出屋主的照片了嗎?!帥哥美女牆!!

全家人一整個度假模式啟動了，好舒服啊!

PLAY HOTEL 室外泳池

一旁是室外泳池

PLAY HOTEL 下午茶

PLAY HOTEL迎賓飲料! 自製的茶飲及小餅乾

下午茶菜單





TEA TIME~~

法式下午茶

除了住宿旅客外，餐廳也開放給一般民眾訂位哦，在夢幻的場所中享用下午茶，很甜蜜!



奶茶及咖啡





烤的金黃酥脆的義式TAPAS

綿蜜可口的乳酪蛋糕

甜入心坎裏的布朗尼

表層酥脆的烤布蕾

這杯好喝的水果茶，可有著特別的名字，酸甜可口的芹仁水果茶~~ 猜出其中的意涵了嗎?!

小榛果獨享囉!



超級幸福下午茶饗宴

PLAY HOTEL 房型介紹

下午時份戶外的美景!! 來這裏就是要暢快的大口呼吸!! 將心中的悶氣呼出，換一下新鮮的大自然!





check in後，迫不及待想進房間看看





一步一步踏上階梯時，燈光會發亮，除了很浪漫外，也避免踏空，滿實用的功能

古典二人房

足足有20坪大， 挑高三米五，中間的浴缸非常吸睛，當然也有兩個室內鞦韆，超浪漫的

永生樹房

圓形的床很特別吧! 整間也是幾乎是純白的顏色，一旁也有浪漫的鞦韆哦

VIP房

這個房間為三樓四樓海景樓中樓，使用面積60坪之大，難怪是VIP

室外跟無邊際的泳池也差不多美了，真是享受的旅行!!

真想快點泡進泳池呢!!

開放式淋浴空間和雙人大浴缸，可以一邊泡澡一邊欣賞龜山島的海景

真的是很棒的空間設計，聽說這裡的房間都是王仁甫親自設計的，真是巧妙的構思，讓海景與房間融為一體啊!

女生房

接著介紹我們最愛的房間~~這是我們當天入住的客房，房名就叫“ 女生“ 很可愛吧，一上來就看到這個雙人鞦韆，真的超適合情侶或閏蜜的啦



驚喜還不夠，還有戶外水池可以玩~~雙果一直問拍好了沒?!



專屬的海景觀水池，大熱天泡泡水超讚的~好清涼啊，而且太陽西下，這一面不會曬到太陽哦!



原本這裏的設計適合情侶或是閏蜜兩人前來，但這裏有點小小的改變，所以如果像是我們這種帶小孩的，加個床墊也可以!!

這間房間為三樓四樓海景樓中樓，使用面積也有30坪哦，跟一般人的住家差不多大了。 兩層樓皆有270度超廣角可欣賞美麗海景和日出

因為浴室在樓中樓的上樓層 ，這裏另外設有簡單的洗手檯及電腦馬桶哦，非常方便

房間電器開關，都可以透過桌上的ipad 來操控哦

Jean則是舒服地躺在床上，選了一部電影來看!!

二樓就是另一個小天地了

原來的設計就是可以擺兩個懶骨頭沙發，也可以像這樣加床使用，也不用擔心小孩會掉下床，盡情地滾吧!!

看看碧海藍天真的好愜意啊，就躺在這裏看窗外的人潮在沙灘上戲水，這時候再來杯紅酒或咖啡，或是抱著一本書，或是靜靜的看窗外，就算放空也是件浪漫的事





躺在這裏看著人來人往，沙灘戲水的人潮，感受天光雲影的變化，偶然會有飛行傘緩緩降落在此地哦，一點也不會無聊!!

樓上房間的另一端就是浴室，室內淋浴空間和雙人大浴缸，可以一邊泡澡一邊欣賞龜山島海景。





貼心準備了洗顏乳、化妝水保濕精華、玫瑰浴鹽…

好喜歡這間特別的浴室，除了海景一覽無遺，有窗廉也不用擔心光!! 好大的浴池~能一起泡澡邊欣賞著美景，真的超享受的



雙果泡澡永遠不落人後，第一次在陽光及沙灘旁的浴缸裡洗泡泡澡，也算是人生一大體驗

自己帶的玩具全跟著洗香香了



冰箱裏的飲料、瓶裝水及小點心，也都是住客可以免費使用的哦

PLAY HOTEL 無敵海景

看到這片無敵海景，真的都值了

這裏也是著名的衝浪聖地!!但大多集中在烏石港旁!! 反正也很近，走下海灘都可 以玩的很開心

入住PLAY HOTEL正是十五月圓之日!! 一輪明月高掛天上，很美吧

來這裏怎麼錯過最有名的龜山朝日呢! 這可是昔日的蘭陽八景之一哦，可惜那天的雲層有點多，但看到太陽慢慢的從海平面升起來，氣象萬千、變化莫測，真的都值了

這張感覺也滿像日落的!! 但這裏只能看日出，沒夕陽可看哦

PLAY HOTEL 晚餐

晚餐，餐廳提供精緻的海鮮鍋物晚餐，尤其是海鮮食材都是附近海港捕獲上岸的哦



菜盤好厲害，好像一件雕塑作品，好有藝術感



有肉品、海鮮、菜盤，這就是精緻的雙人鍋物



牛小排





真的擺的像朵玫瑰花一樣，好看又好吃



新鮮海產，有蛤蠣、鮮蝦、透抽~~

一鍋滿滿的幸福

鮮蝦用的串起來的方式也滿方便的! 好鮮甜好好吃，雙果搶食一空

PLAY HOTEL happy hour 調酒無限暢飲

happy hour 調酒無限暢飲

酒精的PLAY特調及無酒精藍色泡泡。又美又清爽的無酒精飲品，小貝果喝得好開心

最後，一邊和管家聊天邊用餐。管家放入米飯，火鍋湯頭慢慢熬煮成雜炊哦!! 份量超飽的，又非常新鮮，好好吃喔!

夜晚回到房間，剛好在中秋節入住，今晚的月光特別美!

十五月圓之夜果然不一樣，銀色月光灑落海面上，真的好美

PLAY HOTEL 早餐





早安!!



一早就想拍照的小榛果，環境的氛圍讓人覺得像小公主!!



好喜歡這樣的空間穿透感!!





元氣滿滿的活力早餐內容也很不錯，裏面有酥脆蔥油餅、用胡麻醬調味的沙拉，自製的咖哩雞肉，還有水果及蒸蛋!! 很豐富吧

小朋友的餐點，也協助剪成小份量方便入口~好貼心喔!



小榛果一早就吃得很開心

一旁則有咖啡、奶茶、紅茶，早餐穀片、麵包~這部份就愛吃多少就吃多少。這裏的咖啡真的很好喝哦，千萬不要錯過

Jean最愛的茶包，一旁備有檸檬片，真是幸福的早茶!

方便使用的冰飲品

鮮奶

好吃的手工麵包及果醬!!





還有幸福甜美的家庭照當背景!!

PLAY HOTEL 心得評價

芹仁的無敵海景民宿PLAY HOTEL，有海灘、泳池、下午茶，晚餐也能享用級餐廳美食

室內不但是網美級熱門拍照景點，房間更能享受一覽無遺的大海，讓人身心舒暢

非常推薦情侶、閨密、家族旅遊，不容錯過喔!!真捨不得離開!!

玩水永遠不會膩的雙果，等到快接近中午的時候，太陽的熱力展現，戶外又呈現不一樣的模樣了!

值得一提的是民宿服務人員的態度都非常的專業哦

雖然是民宿，但無論應對進退都有專業飯店的服務水準，非常令人讚賞!

PLAY HOTEL 附近景點美食

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PLAY HOTEL 交通資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段106號

電話：03 978 0056

時間：上午10:00 – 下午8:30

附早餐｜室外泳池｜近海邊｜遊戲室｜停車場｜餐廳｜下午茶

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