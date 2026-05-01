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2026國泰飯店線上旅展攻略！吃到飽買10送1、餐券37折起、櫻桃鴨與Prime牛排雙人券首賣。

國泰飯店線上旅展Xpark夜宿優惠2026吃到飽買10送1
2026-05-11 01:42文字：編輯 李維唐 圖片提供:國泰飯店觀光事業
編輯 李維唐

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隨著夏季旅遊旺季來臨，國泰飯店觀光事業整合旗下品牌，推出史上最強餐飲與住宿優惠提案。對此，資深編輯李維唐表示：「在餐飲成本節節攀升的當下，國泰飯店能針對熱門自助餐逆勢降價，並首度針對頂級牛排套餐推出折扣，精準切中了高端食客與精打細算族群的雙重需求。」這場旅展不僅是價格戰，更是品質生活的延伸 。

隨著夏季腳步臨近，國泰飯店觀光事業宣告「2026夏季線上旅展」於5月8日至6月1日正式登場。本次活動集結旗下和逸飯店、台北慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店，針對追求生活質感的食客與家庭旅客，量身打造多元化的餐飲與住宿方案。在物價波動的環境下，品牌展現誠意，餐飲券最低僅需360元起，換算折扣高達37折，並同步推出買五送一等加碼優惠。這不僅是一場價格戰，更是一場關於都會休閒與親子共樂的生活提案，透過細緻的服務與多樣化的產品，預計將在暑期消費旺季掀起一波搶購潮。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出「Blu Night島嶼夢遊」，讓旅客在Xpark水族館中享受一泊三食的沉浸式眠旅體驗 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理
▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出「Blu Night島嶼夢遊」，讓旅客在Xpark水族館中享受一泊三食的沉浸式眠旅體驗 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

慕軒飯店義式優雅，極致Prime牛排餐酒體驗

對於追求精緻生活風格的消費者，台北慕軒飯店（Madison Taipei）今年首度加盟萬豪國際集團旗下「臻品之選」，其低調奢華的氛圍始終是台北都會區的亮點。館內具備高回購率的「GUSTOSO義大利餐廳」與「URBAN331威士忌酒吧」，本次祭出37折的超值通用券，每張僅1,480元。更令饕客期待的是，館方首度推出「經典套餐雙人券」與「四手聯彈套餐券」，強調以實惠價格即可品味高品質的Prime等級牛排。此外，若想追求極致豪奢，「GUSTOSO海陸總匯雙人套餐券」完美結合了龍蝦與肋眼牛排，提供感官與味蕾的雙重享受。

▲台北慕軒飯店首度推出「經典套餐雙人券」，讓饕客能以實惠價格品嚐頂級Prime等級牛排盛宴 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理
▲台北慕軒飯店首度推出「經典套餐雙人券」，讓饕客能以實惠價格品嚐頂級Prime等級牛排盛宴 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理

和逸飯店都會與親子聯動，打造全齡旅遊版圖

和逸飯店（HOTEL COZZI）在本次旅展中展現了強大的品牌多元性。台北民生館與忠孝館鎖定都會商務與輕旅行客群，推出最低360元起的單人套餐通用券，強調雙館互通的高彈性，讓消費者在城市漫遊中能隨心選擇日式、泰式或中式風味。而深受家庭客喜愛的台南西門館，則將熱門IP發揮極致，首度推出「飛天小女警」主題套餐券，並搭配500坪奇趣操場的遊樂體驗，讓孩子在暑假期間能盡情放電。南台灣的高雄中山館則發揮地理優勢，Cozzi THE Roof以高空景觀沙拉吧為號召，讓用餐者在享受美食之餘，能俯瞰迷人的港灣景緻。

桃園旗艦館海陸盛宴，沉浸式海洋眠旅再續經典

作為品牌旗艦的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，今年二月完成餐檯升級後首次祭出64折起的超低優惠。其自助餐廳「逸‧市集」嚴選海陸食材，假日更有紅白酒無限暢飲，是親友聚會的首選。中式食補方面，逸薈軒的「平日爐烤櫻桃鴨券」則以高品質口感鞏固口碑。最受矚目的莫過於「Blu Night島嶼夢遊」，即便市場環境調整，依然維持5,999元的優惠價回饋粉絲，結合一泊三食與夜宿Xpark的獨家行程，搭配巧虎夢想樂園的入園券，為桃園高鐵特區構築出完整的一站式休閒生態圈。

國泰萬怡自助餐抗漲回饋，點數回饋滿意升級

在整體餐飲市場調漲的趨勢中，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen全日餐廳選擇逆勢抗漲。除了維持平日午晚餐的優惠價外，「假日自助下午茶單人券」更從原價899元調降至850元，展現極高誠意。所有自助餐券均享有買十送一優惠，最低約64折。為了提升會員黏著度，國泰飯店觀光事業更祭出點數獎勵，於6月30日前透過指定連結加入「AMAZZING CLUB滿意客計畫」即可獲得500點點數。這系列策略不僅體現了品牌對老顧客的重視，更精準鎖定了暑假出遊的龐大商機。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen匯集豐富的海鮮與異國料理，於旅展期間推出全面抗漲的自助餐券優惠 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理
▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen匯集豐富的海鮮與異國料理，於旅展期間推出全面抗漲的自助餐券優惠 。圖／國泰飯店觀光事業提供；窩客島編輯李維唐整理


2026國泰飯店觀光事業夏季線上旅展   

活動時間： 2026年5月8日至2026年6月1日   
活動內容：

  • 提供最低360元（37折）起的餐飲優惠券 。  
  • 祭出買五送一、買十送一、買十送二等加碼贈券活動 。  
  • 6/30前加入「AMAZZING CLUB」會員，免費送500點 。  

台北慕軒飯店

  • 經典套餐雙人券、四手聯彈套餐券新上市（享買五送一）。  
  • GUSTOSO與URBAN331通用券1,480元（37折）。  

和逸飯店

  • 台北民生/忠孝館：單人午間或下午茶通用券360元起（買十送二）。  
  • 桃園館：逸‧市集午晚餐券920元、逸薈軒櫻桃鴨券2,380元 。  
  • 台南西門館：親子暢遊套餐券799元、飛天小女警套餐券599元 。  
  • 高雄中山館：Cozzi THE Roof餐券組2,250元起（買四組送一張）。  

台北國泰萬怡酒店

  • 假日自助下午茶券逆勢降價至850元 。  
  • 平日午餐、週一至週四晚餐單人券皆享買十送一 。  

特殊體驗

  • Blu Night島嶼夢遊（夜宿Xpark）：5,999元（買五送一）。  
  • 巧虎夢想樂園：平日入園券500元（52折，買五送一）。  


國泰飯店觀光事業官方網站： https://reurl.cc/kp8bb9

台北國泰萬怡酒店專屬連結： https://reurl.cc/R2Ro6D

會員計畫加入連結： https://pse.is/7jrgj2

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