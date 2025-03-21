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沖繩旅遊必買套票「沖繩OKINAWA FunPASS」，沖繩FunPASS真的超方便，一票在手就能走遍沖繩、吃遍沖繩，還能 至少省下日幣3000元 ，沖繩護照包含景點門票、美食餐點、購物優惠，藥妝、電器通通有折扣，真的太划算了！小資族玩沖繩、自駕玩沖繩、沖繩自由行，就交給沖繩FunPASS吧！想了解沖繩FunPASS使用方法、使用攻略，還有沖繩景點推薦、沖繩必吃美食開箱，一定要讀到最後唷！

沖繩旅遊｜沖繩套票推薦！一票暢遊沖繩

沖繩距離台灣飛行時間只需約80分鐘，假期不長又想出國旅行，推薦來到沖繩自助旅行，不論是開車自駕玩沖繩，還是搭公車玩沖繩，下載沖繩護照FunPASS就對了！知名水族館、景點、美食票券全包，省荷包又能輕鬆玩沖繩！

這次出發前，在Japan Boost Travel 網站購買沖繩FunPass 護照， 所有的門票、兌換卷都在 OKINAWA FunPASS APP 中，只需出示手機QR code就能快速兌換，免排隊又更便宜，票卷都綁定在手機中，不用擔心票卷搞丟，真是太方便！CP值很高唷！！

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使用期限：2024.11.10-2024.12.10

折扣商品：Okinawa FunPass 5%

Japan Boost Travel 網站上面還能購買日本eSIM，日本上網沒煩惱！日本旅遊網路漫遊推薦使用eSIM，免換卡、免代wifi機，直接手機綁定就能使用，真的好方便！Japan Boost eSIM這裡買

沖繩旅遊｜什麼是沖繩FunPASS？

沖繩OKINAWA FunPASS是一個沖繩旅遊套票，沖繩必去景點幾乎都在裡面了，多元化的方案可供選擇，是沖繩必備的 FunPASS APP，包含現在沖繩最夯的DMM水族館，還有必去景點美麗海水族館、沖繩世界玉泉洞，就連 冬季限定的東南植物樂園夜間點燈 都包含在裡面唷！

沖繩旅遊｜沖繩FunPASS價格

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沖繩旅遊｜下載沖繩FunPASS APP

沖繩旅遊｜沖繩FunPASS使用方法

使用Japan Boost Travel 購買沖繩FunPASS，Email會收到「兌換序號」，下載沖繩 FunPASS APP 後登錄並填寫旅客資料，即可綁定卡片，沖繩FunPASS開通後需要在 「5天內使用完畢」 ，可以在台灣先綁定，抵達沖繩後再做開卡唷！

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沖繩FunPASS APP上面可以清楚地看到景點門票、美食兌換券、優惠卷等等，推薦購買 「六合一標準版」 ，包含以下項目：

水族館 任選1

景點 任選2

餐飲 任選1

冰淇淋 任選1

來店裡、購物優惠券

沖繩FunPASS APP上直接取得票券，掃描QR code即可入場，沒有紙本票券不用擔心搞丟，真的是沖繩必買的沖繩套票，太方便了！

沖繩FunPASS不只有景點門票、美食，還有超實用優惠券，像是藥妝店、電器行、唐吉軻德等等都有5-7%的額外優惠，就連租車也有85折優惠，小資族省荷包推薦一定要買沖繩護照套票。

沖繩旅遊｜沖繩FunPASS使用地圖

沖繩景點地圖

沖繩FunPASS可以說是包含了大部分沖繩知名景點的門票，

（以下景點紅字為包含在沖繩FunPASS景點門票內）

沖繩南部景點

DMM水族館

沖繩世界（玉泉洞）

沖繩首里城公園

國際通

瀨長島

波上宮

沖繩中部景點

沖繩兒童王國

勝連城跡

東南植物樂園

琉球村

美國村

永旺夢樂城

沖繩北部景點

美麗海水族館

古宇利海洋塔

沖繩水果樂園

萬座毛

DINO恐龍園亞熱帶森林

名護鳳梨園

名護動植物園

大石山林

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沖繩旅遊｜景點美食懶人包

沖繩景點推薦｜DMM水族館

沖繩除了北部的美麗海水族館，現在最夯的是南部的「DMM水族館」，DMM水族館是2020年新開幕的水族館，位在iias沖繩風崎Shopping Mall裡面，可以同時滿足景點與逛街行程，附近景點有瀨長島、沖繩 ASHIBINAA Outlet，可以安排沖繩一日遊行程。

DMM水族館好玩又好拍照，有海洋生物區、可愛動物區，很多角落都能拍出漂亮的畫面，是一間適合大人小孩同遊的景點唷！

沖繩景點推薦｜沖繩世界（玉泉洞）

如果說沖繩只能選擇一個景點，那當然要去「沖繩世界」，將沖繩的歷史、文化、自然景觀通通齊聚一堂，可以看到全長5km的鐘乳石洞「玉泉洞」，再現琉球王國時代的古民家，讓人大開眼界的景點，建議停留2.5小時唷～

沖繩景點推薦｜首里城

首里城是沖繩的世界文化遺產，15世紀的琉球國都城和王國所在地，可惜於2019年10月發生大火燒毀，現在正在重建中，現在門票很便宜，可以看到首里城重建的過程。雖然看不到過去壯觀的首里城，但是有機會可以看到一座城的製作過程，還挺有趣的～

沖繩景點推薦｜波上宮

波上宮是沖繩必去的景點，是位在海邊的神社，是過去琉球國的「第一神社」，推薦大家天氣好的時候來逛逛，拍起來非常美，記得買一張御朱印唷！

沖繩美食推薦｜Yanbaru Gelato冰淇淋

世界冠軍開的義式冰淇淋店 「Yanbaru Gelato」，這家是沖繩必吃的義式冰淇淋，有許多在地的口味：紅芋、芒果、西瓜，冰淇淋口感很棒，我超愛芒果，真的太好吃了！使用沖繩在地芒果製成，超推👍

沖繩美食推薦｜Zootons美式漢堡

日本Tabelog漢堡百名店 「Zootons美式漢堡」，這間分店位在國際通的巷弄內，喜歡吃漢堡的朋友們，絕對不能錯過喔！

Zootons美式漢堡主打全部手工製作，漢堡肉是「手打手作牛肉漢堡肉」，漢堡包是自家烘焙製成，漢堡麵包有經過烤過，吃起來外皮有點焦脆口感，就連醬汁也都是獨家特調！

使用沖繩OKINAWA FunPASS可以免費換一顆「三種起司漢堡」，美式風格的店面裡享用美式漢堡，來到沖繩旅遊，絕對不要錯過好吃的「沖繩美式漢堡」喔！