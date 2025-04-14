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日本[日本] 福岡景點懶人包｜帶你去福岡賞花，吃Tabelog百名店（內有優惠券）

2025-04-14 10:20:18 文字：Catalina旅遊小筆記
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Catalina旅遊小筆記

Catalina旅遊小筆記

內容目錄

福岡機場免稅店在2025年3月重新開幕囉🎉馬上飛一趟九州旅遊，跟著Catalina輕鬆玩福岡，自助旅行超簡單，推薦你們五個福岡市區景點，福岡賞花、動物園、逛神社，帶你們吃Tabelog百名店，文末有福岡機場免稅店獨家優惠券，除了免稅再多5%OFF，可以買零食、伴手禮、菸酒、保養品、精品，免稅再95折真的超划算，大家趕快把優惠券存下來吧！（福岡機場免稅店優惠券

福岡景點｜警固神社＋藍瓶咖啡

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福岡景點｜櫛田神社

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福岡景點｜賞櫻名所舞鶴公園

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福岡景點｜博多港搭船看海景

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福岡景點｜海の中道海濱公園

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福岡美食｜珈琲美美

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福岡美食｜天麩羅処ひらお 大名店

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福岡美食｜リタの農園 吃到飽

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福岡購物｜福岡機場免稅店獨家優惠

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福岡機場免稅店於2025年3月全新改裝開幕！！！這是我最喜歡的機場免稅店，匯集各國精品，竟然連我ISSEY MIYAKE和BAO BAO都有免稅店，當然無論是美妝品、零食、伴手禮、菸酒都應有盡有，超好買！搭配讀者獨家優惠券「機場免稅店5%OFF」，真的超划算唷！趕快把優惠券存起來吧！

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