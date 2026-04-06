名古屋必訪 en-kitchen Cafe！純白木質蔬食咖啡館，輕食甜點超療癒。

日本名古屋的「en-kitchen Cafe」，店內提供精緻的蔬食輕食、單品咖啡與純素甜點，簡約歐式風格搭配溫馨的用餐氛圍，是蔬食者在名古屋旅行時不可錯過的優雅角落。

在步調緊湊的名古屋旅途中，若想尋覓一處清爽無負擔的用餐空間，「en-kitchen Cafe」絕對是極佳選擇。這間咖啡館主打全植物性食材（Vegan）與無蛋奶料理，更貼心提供無麩質選項，深受健康飲食者的青睞。店內裝潢採用純白牆面與木質系家具，營造出明亮且舒心的歐式簡約質感。為了服務來自世界各地的旅客，店家備有多國語言菜單，即使不通日語也能透過圖示輕鬆點餐。無論是想品嚐專業職人沖煮的單品咖啡，或是份量適中的純素義大利麵，這裡都能提供一份遠離喧囂的純淨滋味。

純白木質簡約風，溫馨燈光氛圍佳

店內風格走極簡歐式路線，以純白色調與溫潤木質家具相互呼應，略帶微黃的燈光更增添了溫暖的氣息。空間配置精巧，內用包含吧檯區共可容納約 17 人。主理人態度親切，入座後會提供包含日、英、中三種語言的簡介，協助顧客確認純素需求或過敏原，溝通服務極度友善。每逢節慶期間，店內外更會點綴優美的布簾與裝飾，讓這處位於大樓間的小店更顯別致。

蔬食義麵醬汁醇，豌豆丸子外酥香

餐點以輕食為主軸，提供主廚義大利麵與咖哩飯等熱食。定價 1450 日圓的「主廚義大利麵」，選用口感厚實的寬麵條，搭配以堅果或豆乳長時間熬煮而成的稠狀醬汁，風味醇厚且層次豐富。針對食量較小的顧客或孩童，定價 800 日圓的「兒童餐」則包含豌豆製成的植物肉丸子、濃郁玉米湯與飯糰。植物肉丸子質地外酥內綿，佐以咖哩粉與義式香料調味，搭配甜鹹交織的味噌蘋果泥沾醬，表現相當出色。

單品咖啡花果香，豆乳拿鐵韻味長

飲品部分展現了專業咖啡館的水準。定價 580 日圓的「單品咖啡」多採淺焙處理，入口帶有清新的花果香氣，後韻則轉化為如甘蔗般的甜香，極度推薦收藏。定價 620 日圓的「豆乳咖啡」則選用風味較為穩重的中焙豆，豆乳的溫順質地不僅沒有掩蓋咖啡香氣，反而讓整體的乳香與堅果調性更加和諧。店內亦販售手工貝果與高品質的純素醬料，讓顧客能將這份純粹的職人風味帶回家中延續。

en-kitchen Cafe．日本 名古屋

地址: 3-31 Oicho, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0015日

電話: +81 52-898-1015

營業時間: 10:30–19:00 (週一 休)

延伸閱讀

隱密巷弄必吃純素拉麵！日本名古屋美食「麵屋華山」，濃郁豆乳湯頭好驚豔。

日本名古屋必訪白鳥庭園！絕美日式庭園造景，悠閒品嚐汐入茶寮抹茶甜點。

江戶風情超濃厚！高山老街朝聖50年昭和咖啡館，必買史努比與迷你鯛魚燒。