日本名古屋必訪白鳥庭園！絕美日式庭園造景，悠閒品嚐汐入茶寮抹茶甜點。

日本名古屋的「白鳥庭園」，是市內規模最大的池泉回遊式庭園。園內不僅擁有絕美的傳統日式造景，更能於「汐入茶寮」品嚐精緻的抹茶甜點。

來到日本名古屋，在參拜完三大神宮之一的熱田神宮後，極度推薦順道造訪步行約 10 分鐘即可抵達的「白鳥庭園」。這座佔地廣闊的庭園以日本中部地區的地形為設計藍本，將自然景致濃縮於園林之中。漫步於蜿蜒的步道上，可以欣賞到壯麗的楓樹、清幽的竹林與典雅的日式建築。除了視覺上的饗宴，園內更設有茶室與「汐入茶寮」，讓旅客能在靜謐的氛圍中，一邊欣賞窗外的噴泉水景，一邊細細品味濃郁的抹茶冰淇淋與日式烤糰子，徹底沉浸在傳統日式美學的五感體驗中。



廣闊池泉大庭園，絕美日式竹林景

白鳥庭園是名古屋市內規模最大的池泉回遊式庭園，整體造景以「水的故事」為核心主題。園內的假山象徵著御嶽山，流動的溪水代表木曾川，而寬闊的池塘則意指伊勢灣，完美演繹了水流從源頭匯入大海的壯麗過程。一踏入大門，映入眼簾的便是極具日式格局的楓樹與清幽小徑。沿著蜿蜒的河道前行，更會在一處轉角遇見整片蒼翠的竹林，靜謐的氛圍極度適合穿著傳統和服在此拍照留念。

預約專屬清羽亭，汐入茶寮賞噴泉

園內的日式風格建築「清羽亭」為專屬的茶室空間，需事先預約方能入內體驗正統茶道；若未預約，仍可漫步於竹籬小門外，感受其別緻的風情。對於一般遊客，極度推薦前往園內的「汐入茶寮」。這間以日式和風為主調的茶館，室內空間雖精巧但佈置雅緻，設有大片玻璃窗，讓顧客能直接面對充滿禪意的日式噴泉造景。店內提供各式咖啡與茶飲，吸引了眾多外國遊客專程造訪；若遇客滿，亦可向店家索取叫號器於室外候位。

濃郁抹茶冰淇淋，鹹甜交織紅豆湯

汐入茶寮的日式甜點是造訪此處的另一大亮點。店內的「抹茶冰淇淋」給料相當大方，濃郁的抹茶香氣搭配粒粒分明且口感軟糯的蜜紅豆，帶來極致的甜蜜滋味。另一款極具人氣的組合則是「紅豆湯配烤糰子」，溫潤的紅豆湯中帶有迷人的抹茶香，搭配口感 Ｑ 彈的白玉湯圓與微焦的烤糰子，風味絕佳。特別的是，隨餐會附上一小碟帶有濃郁海味的鹹味海帶漬物，透過鹹甜交織的巧妙搭配，能有效中和紅豆湯的甜膩感，展現了正統日式甜品的細膩層次。