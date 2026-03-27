日本名古屋熱田神宮！三大神宮之一，必買勝守與吃宮棊子麵。

擁有超過 1900 年歷史的「熱田神宮」是不可錯過的重量級景點。身為日本三大神宮之一，這裡不僅是首屈一指的能量聖地，還有極具特色的勝御守與在地必吃美食「宮棊子麵」。

被譽為日本「三大神宮」之一的名古屋熱田神宮，創建時期可追溯至西元 113 年，境內供奉著皇室三神器之一的「草薙劍」，歷史底蘊極為深厚。廣達 19 萬平方公尺的遼闊腹地內，祭祀著熱田大神、天照大神與日本武尊等 6 尊神明，庇佑範圍涵蓋居家安全、無病息災、結緣與出世開運。除了主殿與多達 45 座的別宮、攝社及末社，這裡更擁有藏品豐富的寶物館、能祈求好膚質的清水社，以及隱身於神宮內的超人氣美食「宮棊子麵」。漫步於古木參天的寧靜參道上，能深刻感受到這座擁有 1900 年歷史的能量聖地所帶來的靜謐與祥和。

悠久歷史三大神宮，漫步參道享寧靜

熱田神宮全天候 24 小時免費開放參觀，腹地廣大且動線規劃完善。走入神宮，沿途皆是被參天古樹環繞的步道，氣候涼爽舒適。主殿區的建築宏偉莊嚴，屋簷設計宛如傳統武士帽般氣勢非凡，金光閃閃的細節展現了極高的建築美學。在參拜過程中，不時能看見當地居民在鳥居前恭敬地雙手合十參拜，氛圍莊重而神聖。來到此處，也推薦漫步於知名的「心之徑」，感受這條神聖小徑所帶來的沉靜能量。

寶物館藏珍貴文物，必買特色勝御守

若想進一步了解神宮的歷史文物，可前往境內的「寶物館」參觀（門票為大人 500 日圓、中小學生 200 日圓），館內收藏了大量珍貴的歷史遺產。參拜結束後，御守販售區是必訪的重點區域。在琳瑯滿目的御守中，最受矚目的便是「勝守」。這款御守以傳統舞樂裝束的圖案為設計靈感，搭配形似幸運編織手環的「勝紐」，寓意著將好運與勝利帶在身邊，極具紀念價值與祈福意義。（溫馨提醒：主殿與御守販售區等特定區域禁止近距離攝影，請務必遵守現場規範。）

清水社祈求好膚質，楊貴妃傳說水神

沿著神宮內的小徑往下走，便會來到充滿傳說色彩的「清水社」。這裡的主祭神為水神「罔象女神」，相傳與唐朝的楊貴妃有著深厚的淵源。清水社最著名的祈福方式，是參拜者使用木杓將泉水舀起，輕輕澆在中央的岩石上並在心中默念願望，據說願望便能成真。此外，民間更流傳著只要以這裡的「御清水」洗臉，皮膚便能變得白皙細緻，是許多女性旅客來到熱田神宮必定朝聖的亮點之一。

必吃名物宮棊子麵，草薙廣場享美食

在熱田神宮的「草薙廣場」內，藏有愛知縣極具代表性的在地名物「宮棊子麵（宮きしめん）」。廣場周邊設有優美的水池與水上造景，旁邊即是寶物館，用餐環境極佳。這裡不僅提供經典的熱騰騰麵食，亦有豐盛的定食料理可供選擇。參拜完廣大的神宮腹地後，在此稍作歇息並品嚐在地美食，不僅能迅速補充體力，更為整趟神宮巡禮畫下完美的句點，隨後便能輕鬆前往大須商圈或白鳥庭園等周邊景點繼續探索。

熱田神宮

地址：1 Chome-1-1 Jingu, Atsuta Ward, Nagoya, Aichi 456-8585日本

營業時間：24小時營業

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