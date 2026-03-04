江戶風情超濃厚！高山老街朝聖50年昭和咖啡館，必買史努比與迷你鯛魚燒。

位於岐阜縣的飛驒高山老街，完整保留了日本江戶時代的傳統木造建築群。不僅能朝聖復古昭和咖啡館，更能品嚐手工仙貝與超人氣迷你鯛魚燒。

座落於日本岐阜縣的「飛驒高山老街」，距離ＪＲ高山站僅需步行約 12 至 15 分鐘，是遊歷名古屋與中部地區不可錯過的指標性觀光勝地。這裡因地處古時城下町的商業要地而繁榮，至今仍完整保留了上町與下町的傳統木造建築群，散發著濃厚的江戶時代風情。無論是冬季覆蓋著皚皚白雪的浪漫街景，或是各式充滿在地特色的味噌專賣店、漆器行與質感咖啡館，皆讓人彷彿穿越時空。旅客能在此放慢腳步，細細品味日本傳統木造町屋的建築之美，並盡情探索隱藏於街巷中的人氣散步美食與限定伴手禮。

濃厚江戶時代風，傳統町屋好浪漫

高山老街的魅力在於其未經過度商業化破壞的純粹街景。沿途林立著販售在地名產的味噌店與傳統木製餐盤漆器行，空氣中時常飄散著醇厚的味噌香氣與隱約的酒粕芬芳。光是漫步於這片保存完好的古色古香建築群中，便能深刻感受到日本歷史文化的深厚底蘊。若幸運遇上冬季降雪，白雪點綴於深色木造屋簷上的畫面更是極具詩意，隨手捕捉皆是充滿獨特韻味的唯美日式風景，甚至連當地的婦產科診所都保留著極具特色的復古外觀，是攝影愛好者與旅人流連忘返的絕佳散策區域。

限定史努比茶屋，必買可愛猿寶寶

位於上三之町附近的「SNOOPY CHA-YA 飛驒高山店」，巧妙地將國際知名卡通角色與飛驒高山在地文化完美結合。店鋪隱身於古色古香的町家建築內，販售著多款高山老街專屬的超人氣限定商品。其中最具代表性的便是融合了飛驒傳統吉祥物元素的「史努比猿寶寶」。這款充滿在地風情的布偶與精緻吊飾，以經典的紅色為主視覺，造型極具巧思且充滿紀念價值，是造訪老街時絕對不可錯過的必買伴手禮。店內濃厚的童趣氛圍與限定周邊，總能讓各年齡層的旅客滿載而歸。

懷舊昭和咖啡館，手工炭烤香仙貝

喜愛咖啡文化的旅客，絕對不能錯過隱身於老街中的「藍花咖啡店」。這間擁有 50 年歷史的昭和洋式喫茶店，在網路上累積了極高的評價，其保留了早期老屋的經典元素，提供高品質的職人咖啡，是感受復古氛圍的絕佳去處。此外，老街上的「橋本煎餅堂」亦是散步美食的亮點。遠遠便能聞到醬油炭烤的誘人香氣，看著師傅熟練地將手工仙貝翻面烘烤並包覆上酥脆海苔，純粹的米香與醬香交織出迷人的傳統風味。店內提供多種口味選擇，部分品項更貼心標示了素食可食的成分，滿足不同客群的味蕾。

熱呼呼子鯛魚燒，人氣散步小甜點

在微涼的天氣裡漫步老街，來一份熱騰騰的甜食絕對是最大的享受。位於主幹道上的「茶乃芽」主打造型小巧可愛的「子鯛燒」，每份 5 個僅需 400 日圓。這款迷你版的鯛魚燒不僅外皮薄脆，內餡更是飽滿綿密，熱呼呼的紅豆泥中帶著些許溫潤的奶香，甜而不膩的口感讓人忍不住一口接一口。作為高山老街極具知名度的散步小食，其精緻的份量非常適合邊走邊品嚐，完全不會造成腸胃過多的負擔。搭配周邊超人氣的高山布丁亭，為這趟充滿江戶風情的文化之旅增添了豐富的甜蜜層次。

