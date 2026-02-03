名古屋美濃市手作和紙體驗，卯建老街散策，Mam's麵包香與綠風莊午餐。

走訪名古屋近郊的美濃市，體驗江戶時代卯建建築群的古樸風情。必玩手作和紙不倒翁，探訪瀰漫麵包香的 Mam's 咖啡。

參加名古屋半自助旅行，首站來到充滿濃厚江戶風情的美濃市。這裡雖與高雄美濃同名，卻多了一份日本古鎮特有的通透與寧靜。漫步在保存完好的「卯建」房屋街道，欣賞那些為了防火防風而建的傳統裝飾牆，彷彿穿越時空。除了體驗當地著名的傳統工藝「美濃和紙」手作樂趣，還能在那瀰漫著迷人奶油香氣的「Mino-machi-ya Mam's」麵包店稍作停留。午餐則安排在河畔邊的綠風莊享用日式蔬食料理，這趟結合歷史文化、工藝體驗與在地美食的慢活之旅，絕對是名古屋近郊一日遊的最佳選擇。

江戶風情卯建街道漫步，古色古香適合穿和服

美濃市的街道保留了江戶至明治時代的建築特色，最著名的就是屋頂兩側豎立的「卯建（Udatsu）」，這原是為了防火防風的設計，後來演變成富裕商家的象徵。整條街道古色古香，視野所及皆是充滿歷史感的日式老屋，非常適合穿著和服在此漫步拍照。沿途還會經過造型獨特的「十六銀行」以及將神龕設置在屋簷上的特色建築，加上隨處可見的日式庭園造景與寺廟，在這冷冷的十二月天裡，讓人忍不住放慢腳步細細品味這份古樸的雅緻。

石川紙業手作和紙不倒翁，職人指導成品超可愛

來到美濃市絕不能錯過當地的傳統工藝體驗，我們造訪了「石川紙業」進行和紙不倒翁的手作 DIY。在充滿各色美麗和紙雜貨的店內，由親切的日本老奶奶親自指導，雖然語言不完全通，但透過豐富的肢體動作與圖解，依然能輕鬆上手。我們挑戰了信長造型的不倒翁，過程療癒又有趣，連老闆都稱讚很有天份。現場除了體驗，也展售各種可愛的和紙玩偶與色彩繽紛的色紙，無論是自己動手做或直接購買成品，都是很棒的旅行紀念品。

街角麵包店Mams奶油香，早午餐咖啡休憩好去處

在古街閒逛時，被一陣濃郁的奶油香氣吸引，誤打誤撞走進了這家「Mino-machi-ya Mam's」麵包店。透過玻璃窗就能看見一個個誘人的麵包，店內開著暖氣，讓麵包的麥香與奶香交織，溫暖了寒冷的冬天。這裡提供多樣化的麵包選擇且價格透明，拿著籃子挑選自己喜歡的口味，再點杯咖啡，就是一頓愜意的早午餐。店內保留了町家的復古氛圍，雖然座位不多，但看著在地人悠閒用餐的模樣，讓人也想賴著不走。

綠風莊飯店日式素食午餐，清淡豆腐鍋與鹹甜佃煮

午餐我們沿著散落乾枯楓葉的道路步行至河畔邊的「綠風莊」飯店用餐。這次體驗的是日式素食（蔬食）套餐，內容包含清淡的豆腐湯鍋、炸蔬菜天婦羅、以及各式涼拌漬物與佃煮。這裡的豆腐鍋完全沒有調味，僅用白開水煮豆腐，吃的是黃豆本身的香氣；而搭配的佃煮如蓮藕、蒟蒻等則走鹹甜濃郁路線，非常下飯。特別提醒台灣素食者，日本素食常含五辛（如洋蔥），若有嚴格飲食限制建議事先確認或自行避開，體驗各國不同的飲食文化也是旅行的一部分。

名古屋出發交通一日遊規劃，順遊莫內之池與關市

想要自行前往美濃市的朋友，可以從名古屋搭乘 JR 至「岐阜站」或「名鐵岐阜站」，再轉乘名鐵美濃町線巴士至「美濃市站」下車，車程約一小時。一日遊建議上午漫步卯建房屋街道與參觀舊今井家住宅，下午安排和紙之鄉會館或石川紙業體驗手作，傍晚則可欣賞燈具藝術館。若時間充裕，還能順遊附近的 IG 熱門景點「莫內之池（根道神社）」或以刀具聞名的「關市」，規劃一趟豐富的岐阜深度之旅。