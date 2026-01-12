> 美食 > 台中東區富喆珈琲，鐵皮工廠變身日式木質咖啡，富吉二店質感升級。

台中東區「富喆珈琲」是富吉咖啡二號店，提供手沖、拿鐵與限量甜點，氛圍靜謐且充滿童趣，是咖啡控必訪的秘密基地。

富吉咖啡開設二店了！位於台中東區的「富喆珈琲」，外觀是低調到不行的鐵皮工廠，推開門卻別有洞天。延續了一號店的日式風格，這裡運用大量木質元素與獨特的環狀咖啡吧檯，營造出溫暖沈穩的氛圍。最吸睛的是吧檯中間還有一顆「巨大障礙物」樹木，搭配角落老闆收藏的各式俏皮玩具，彷彿隨時會有龍貓出沒般充滿童趣。目前採一人作業，營業時間集中在五、六、日、一，座位不多且客滿限時，是個適合放慢腳步、享受咖啡香氣的隱密空間。

鐵皮屋藏日式溫暖，環狀吧檯大樹吸睛好拍

隱身在粗獷的鐵皮工廠結構內，內部空間卻是截然不同的細緻日式木質調。寬敞的空間中央設立了一座充滿特色的環狀咖啡吧檯，中間甚至還種了一顆巨大的樹木，彷彿將自然帶入室內，視覺效果十足。老闆個人的童心也展現在各個角落，大長桌上擺放著推土機等可愛玩具，讓人看了會心一笑。座位區雖然不多，但那張適合多人共桌的大長桌，配上窗邊透進的溫暖陽光，營造出讓人想窩著不走的舒適氛圍。

冰拿鐵中焙香氣足，可可苦甜尾韻滑順迷人

點了一杯冰拿鐵，看著表面浮著濃郁的咖啡油脂緩緩沉降，光是視覺就很療癒。這款配方豆屬於中焙口感，喝起來帶有厚實的咖啡香氣，與牛奶完美融合後，既保留了咖啡的存在感，又不會有過度的焦苦味或煙燻感。入口滑順，隱約能感受到尾韻帶有可可般的苦甜風味，非常適合不愛重烘焙苦澀味的朋友。坐在窗邊看著光影變化，不用假文青滑手機，單純享受這杯咖啡帶來的寧靜時光就足夠美好。

檸檬塔冰霜酸甜勁，炙燒豆皮咖啡創意十足

搭配咖啡的首選甜點推薦這裡的檸檬塔，剛從冰箱取出時表面還結著一層薄薄冰霜，吃起來口感如同雪糕般冰涼爽脆。入口瞬間那股酸 V 帶甜的滋味在舌尖化開，讓味蕾瞬間甦醒，酸度夠勁讓人心情愉悅。除了甜點，店內也有供應布丁與熱壓吐司三明治，甚至還有一款極具創意的「炙燒豆皮咖啡」等待勇者嘗試。菜單品項雖然簡單，但每一樣都能感受到老闆對風味的堅持與用心。

富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery

地址:台中市東區大興街125巷2號
營業時間請看IG : 目前星期五、六、日、一營業

