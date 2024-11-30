台中南屯的 桴汌珈琲 是一家低調又迷人的咖啡館，坐落於黎明新村的一棟老宅內，擁有濃厚的日式庭園風格。灰色磚瓦的堆疊大門讓人感覺彷彿來到某個隱世的小天地，如果沒有使用地圖導航，可能會不小心錯過這間隱藏在巷弄中的咖啡館。這裡提供咖啡與甜點，也歡迎毛小孩進入，是寵物友善的好地方。不過要注意，假日時人較多，內用有時間限制。店裡的老闆非常親切，給人一種溫暖愉快的感覺。

桴汌珈琲｜Fuchuan-coffee

地址: 台中市南屯區干城街116巷12弄20號

營業時間: 11:00–18:00 (公休看IG)

➤IG: fuchuan.coffee – 桴汌珈琲

店裡有個露天座位區，特別適合秋天的微涼午後，在柔和的風中喝咖啡感覺特別慵懶愜意。低矮的桌子設計不需要盤腿，只要靠在牆壁上就能舒舒服服地享受一個人的時光。無論是自己來放鬆一下，還是跟朋友一起聊天，這裡都能給你一個自在的空間。

室內有冷氣，店內的座位區不多只有保留一張四人桌子外，通通都至靠窗位子。當天和朋友在這裡相聚，聊起育兒的煩惱和生活中的小事，時光在不經意間流逝，這樣的小聚會讓人感覺特別溫馨。

櫃檯旁有展示各種咖啡品項，店裡也有供應甜點，建議可以詢問老闆當天有什麼快速上桌的選項，老闆的建議通常不會讓人失望。

桴汌珈琲的甜點和飲品價位與一般咖啡館差不多，但特別的是這裡的單品手沖咖啡，尤其適合在午後來一杯，在平日下午人少的時候，這裡更是個適合翻書或靜靜享受一杯好咖啡的好地方。店內在非滿座的情況下是不限時的，適合想要放鬆的你。

菜單

桴汌珈琲的菜單相對簡單，價位親民，而店裡也是寵物友善，因此也很適合帶著毛小孩來這裡一起享受悠閒時光。

雖然跟朋友約喝咖啡但我習慣都自己先點，可麗路則很適合分享。

漂浮冰咖啡 $170

迷你可麗路3入 $100

漂浮冰咖啡的拿鐵基底搭配冰淇淋，冰淇淋慢慢融化，帶來一種經典又溫暖的感覺。可麗露小巧精緻，外層是焦脆的焦糖，內裡鬆軟有彈性，每一口都非常美味，是咖啡的完美搭配。

朋友來後也點了一杯單品手沖咖啡，老闆還特別招待了一小杯給我品嘗。這杯單品有著明亮的柑橘氣味和厚實的尾韻，類似耶加雪菲的風味，非常適合喜歡單品咖啡的朋友。

黎明新村周邊越來越多特色小店，加上綠地公園環繞，無論是想喝咖啡、吃點心，還是想要散步消磨時光，這裡都非常方便。如果喝完咖啡覺得有點餓，也可以順道去試試看附近的滬舍餘味，品嘗湯包，或者找另一家店繼續享受冰品與咖啡的美好時光。

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