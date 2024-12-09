「富吉珈琲 Fuji Cafe」原是位於彰化員林的金水咖啡，現已搬遷至台中舊城區重新出發。新店址將舊建築框架保留下來，融入日式懷舊風情，打造出獨特的咖啡館空間感。聽說這裡的前身是一間太陽餅加工廠，對於從小就在台中長大的PAPA來說，關於太陽餅的記憶只停留在23號太陽餅，其餘的則少有印象。

富吉珈琲 Fuji Cafe

地址：台中市中區中山路76號1樓（第四信用合作社隔壁）

營業時間：09:30-17:30

粉絲團Fuji FB : 按這裡 （公休日請參考臉書公告）

店外設有戶外座位區，走進店內，完全看不出曾是太陽餅工廠。如果不說，很容易以為這裡是某間精緻旅店。店內以咖啡吧檯為中心，座位可隨意選擇。

吧檯區是最受歡迎的座位，非常適合一兩個人靜靜窩著喝咖啡。

空間以深色調結合禪風布置，細節處還能看到老闆收藏的各種公仔。

讓復古風格中增添趣味與個性。

當天與朋友約在這裡喝咖啡，我選了單品咖啡，朋友則點了冰拿鐵，搭配了各自喜歡的甜點：布丁和提拉米蘇。

單品咖啡：春（淺焙）

手沖單品咖啡，入口有明亮的質感，層次豐富且香氣迷人，非常順口，是我喜歡的風味。

冰拿鐵 朋友點的冰拿鐵，杯子上燙金字體的店名設計十分精緻，增添了品飲的儀式感。朋友說：「這杯真的好喝！」

甜點：布丁與提拉米蘇

布丁是這裡的招牌甜點之一，採大人味風格。焦糖帶著微微苦澀，甜香隨之飄散，布丁質地紮實且富有濃郁的奶香味。

提拉米蘇

提拉米蘇的巧克力粉香氣濃郁，底層的咖啡酒味豐富，入口即化。濃郁的甜香中帶有巧克力的微苦，完美平衡。搭配咖啡，一口甜點一口咖啡，與朋友聊著天，時光輕鬆愉快。

消費規則與特色菜單

低消：每人一杯飲料。

限時：客滿時限時60分鐘。

拍照規範：可拍照但禁用閃光燈。

早晨優惠：13:00前享用厚片吐司四種口味，只需80元。

咖啡選項：單品咖啡以“春、夏、秋、冬”為主題，每款咖啡都有風味描述與焙度介紹（熱140元，冰加20元）。另有推薦給咖啡愛好者的甘露咖啡，續杯還有折扣。

富吉珈琲 Fuji Cafe 位於台中中區，這裡聚集了許多特色咖啡館。喝完咖啡後，還可以順道前往小麥過敏烘焙工作室，買些特色麵包當作伴手禮。

隔壁是第四信用社，吃冰還是買伴手禮？

周邊延伸閱讀