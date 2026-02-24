日本飛驒白川鄉合掌村世界遺產必遊，品嚐人氣水布丁與唯美鄉愁咖啡。

日本飛驒地區的白川鄉合掌村，為聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產，來到此處必嚐超人氣的特色水布丁。

白川鄉與五箇山的合掌造聚落，於一九九五年被聯合國教科文組織正式登錄為世界文化遺產。這座隱身於深山中的傳統農村，以獨特的「合掌造」茅草屋頂建築聞名於世，冬季時靄靄白雪覆蓋的夢幻景致更是吸引全球旅客朝聖。除了漫步於古樸的村落街道、欣賞如詩如畫的田園風光，當地的特色美食也是不可錯過的重點。無論是引發排隊熱潮的白川鄉布丁之家，還是坐擁絕佳視野的文化喫茶鄉愁咖啡館，皆為這趟深度的文化之旅增添了豐富的味覺與視覺享受，是探訪日本中部不可錯過的絕美秘境。

知名合掌村，唯美雪景地

白川鄉合掌村的交通主要仰賴高速巴士，多數旅客會選擇從高山、金澤、富山或名古屋等地出發，車程約五十分鐘至三小時不等。村落內保留了大量傳統的合掌造建築，這種為了防範嚴寒積雪而設計的陡峭茅草屋頂，展現了先民順應自然環境的傳統智慧。漫步於廣闊的村落中，可見到壯觀的傳統農舍與周遭的自然環境完美融合。即使在積雪初融的季節造訪，厚實的屋簷滴落著清澈的雪水，依然能感受到那份遠離都市塵囂的乾淨與純粹，宛如走入童話世界般的靜謐農村風光，令人流連忘返。

特色水布丁，濃郁霜淇淋

來到合掌村，絕對不能錯過位於荻町的超人氣甜點「白川鄉布丁之家」。這間店鋪經常大排長龍，其招牌的「水布丁」選用白川鄉純淨的水源製作，呈現出獨特的雙層視覺效果，底層透明如清澈的果凍，上層則是充滿奶香的綿密布丁。一口咬下，濃郁的甜味與滑順口感交織出絕佳的風味。此外，店內販售的雙拼抹茶霜淇淋亦是熱銷品項，即便在寒冷的冬季，依然吸引無數旅客在雪地中細細品嚐，成為遊歷合掌村時極具代表性的美食體驗，更是社群打卡的人氣指標。

豐富伴手禮，便利自助機

村落的主要幹道上林立著多間伴手禮商店，提供旅客豐富多樣的在地特產購物選擇。為了因應來自世界各地的大量觀光客，許多店鋪皆導入了多語言介面的自動繳費機，支援中、英、日文操作，並接受現金與多種信用卡支付，讓結帳過程更加順暢便利。其中，極具特色的「厭世娃娃」是當地非常受歡迎的紀念品，在合掌村內購買不僅品項齊全，價格也相對都市的連鎖商店來得實惠許多，是挑選伴手禮與實體紀念小物時的高性價比之選，值得旅客在漫步街區時多加留意。

悠久古神社，靜謐小佛寺

在品嚐美食與選購伴手禮之餘，合掌村內亦散落著多處歷史悠久的宗教信仰中心。沿著村落的主要幹道漫步，便能輕易發掘幾座古樸的神社與佛寺，例如緊鄰布丁之家的特色寺廟，皆為這座傳統農村增添了莊嚴肅穆的文化底蘊。這些宗教建築不僅是當地居民的心靈寄託，其木造結構與周圍的自然景觀相互映襯，亦成為攝影愛好者捕捉人文風情的絕佳題材。若時間充裕，不妨在村落內安排一晚的民宿體驗，感受當地店家打烊後、入夜時分截然不同的寧靜與神聖氛圍。

懷舊咖啡館，療癒好風景

若想尋找一處歇息的角落，「文化喫茶 鄉愁」絕對是沉澱心靈的首選。這間咖啡館前方是一片開闊的稻田，透過大面積的玻璃櫥窗，可將遠方的神社與傳統合掌造住宅盡收眼底，視野極佳。點上一杯香醇的咖啡或熱茶，便能在這個充滿復古情懷的空間裡，慵懶地度過一個愜意的午後時光。對於自駕前往的旅客，周邊亦設有完善的停車場，步行穿越河道即可輕鬆展開探索。這座將純樸農村風光與精緻茶飲文化完美結合的世界遺產，絕對值得旅客親自走訪細細品味。