> 旅遊 > 日本飛驒白川鄉合掌村世界遺產必遊，品嚐人氣水布丁與唯美鄉愁咖啡。

日本飛驒白川鄉合掌村世界遺產必遊，品嚐人氣水布丁與唯美鄉愁咖啡。

tiger Walker 玩樂季日本旅遊日本合掌村合掌村旅遊
2026-02-24 23:35文字：papa 
papa

papa

日本飛驒地區的白川鄉合掌村，為聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產，來到此處必嚐超人氣的特色水布丁。

白川鄉與五箇山的合掌造聚落，於一九九五年被聯合國教科文組織正式登錄為世界文化遺產。這座隱身於深山中的傳統農村，以獨特的「合掌造」茅草屋頂建築聞名於世，冬季時靄靄白雪覆蓋的夢幻景致更是吸引全球旅客朝聖。除了漫步於古樸的村落街道、欣賞如詩如畫的田園風光，當地的特色美食也是不可錯過的重點。無論是引發排隊熱潮的白川鄉布丁之家，還是坐擁絕佳視野的文化喫茶鄉愁咖啡館，皆為這趟深度的文化之旅增添了豐富的味覺與視覺享受，是探訪日本中部不可錯過的絕美秘境。

知名合掌村，唯美雪景地

白川鄉合掌村的交通主要仰賴高速巴士，多數旅客會選擇從高山、金澤、富山或名古屋等地出發，車程約五十分鐘至三小時不等。村落內保留了大量傳統的合掌造建築，這種為了防範嚴寒積雪而設計的陡峭茅草屋頂，展現了先民順應自然環境的傳統智慧。漫步於廣闊的村落中，可見到壯觀的傳統農舍與周遭的自然環境完美融合。即使在積雪初融的季節造訪，厚實的屋簷滴落著清澈的雪水，依然能感受到那份遠離都市塵囂的乾淨與純粹，宛如走入童話世界般的靜謐農村風光，令人流連忘返。

特色水布丁，濃郁霜淇淋

來到合掌村，絕對不能錯過位於荻町的超人氣甜點「白川鄉布丁之家」。這間店鋪經常大排長龍，其招牌的「水布丁」選用白川鄉純淨的水源製作，呈現出獨特的雙層視覺效果，底層透明如清澈的果凍，上層則是充滿奶香的綿密布丁。一口咬下，濃郁的甜味與滑順口感交織出絕佳的風味。此外，店內販售的雙拼抹茶霜淇淋亦是熱銷品項，即便在寒冷的冬季，依然吸引無數旅客在雪地中細細品嚐，成為遊歷合掌村時極具代表性的美食體驗，更是社群打卡的人氣指標。

豐富伴手禮，便利自助機

村落的主要幹道上林立著多間伴手禮商店，提供旅客豐富多樣的在地特產購物選擇。為了因應來自世界各地的大量觀光客，許多店鋪皆導入了多語言介面的自動繳費機，支援中、英、日文操作，並接受現金與多種信用卡支付，讓結帳過程更加順暢便利。其中，極具特色的「厭世娃娃」是當地非常受歡迎的紀念品，在合掌村內購買不僅品項齊全，價格也相對都市的連鎖商店來得實惠許多，是挑選伴手禮與實體紀念小物時的高性價比之選，值得旅客在漫步街區時多加留意。

悠久古神社，靜謐小佛寺

在品嚐美食與選購伴手禮之餘，合掌村內亦散落著多處歷史悠久的宗教信仰中心。沿著村落的主要幹道漫步，便能輕易發掘幾座古樸的神社與佛寺，例如緊鄰布丁之家的特色寺廟，皆為這座傳統農村增添了莊嚴肅穆的文化底蘊。這些宗教建築不僅是當地居民的心靈寄託，其木造結構與周圍的自然景觀相互映襯，亦成為攝影愛好者捕捉人文風情的絕佳題材。若時間充裕，不妨在村落內安排一晚的民宿體驗，感受當地店家打烊後、入夜時分截然不同的寧靜與神聖氛圍。

懷舊咖啡館，療癒好風景

若想尋找一處歇息的角落，「文化喫茶 鄉愁」絕對是沉澱心靈的首選。這間咖啡館前方是一片開闊的稻田，透過大面積的玻璃櫥窗，可將遠方的神社與傳統合掌造住宅盡收眼底，視野極佳。點上一杯香醇的咖啡或熱茶，便能在這個充滿復古情懷的空間裡，慵懶地度過一個愜意的午後時光。對於自駕前往的旅客，周邊亦設有完善的停車場，步行穿越河道即可輕鬆展開探索。這座將純樸農村風光與精緻茶飲文化完美結合的世界遺產，絕對值得旅客親自走訪細細品味。

白川鄉布丁之家

地址：岐阜県大野郡白川村荻町702 GoogleMap
電話：+81(0)5769-6-1700
營業時間：10:00〜16:30，週三公休
價位：水布丁490日圓、五平餅布丁490日圓

延伸閱讀

 
 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
桃園觀音全村的希望麵包工廠，隱身田園的窯烤美味，古董紅眠床與平價歐包。
桃園觀音全村的希望麵包工廠，隱身田園的窯烤美味，古董紅眠床與平價歐包。
靜兒貪吃遊玩愛分享
日本岐阜大矢田神社，尋訪飛驒美濃紅葉三十三選之一，千年古剎秘境推薦。
日本岐阜大矢田神社，尋訪飛驒美濃紅葉三十三選之一，千年古剎秘境推薦。
papa
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
編輯 陳怡吟
東京咖啡廳私藏名單！澀谷甜點店推薦 SHOTO CAFE 雲朵烤戚風必吃，日本旅遊必收。
東京咖啡廳私藏名單！澀谷甜點店推薦 SHOTO CAFE 雲朵烤戚風必吃，日本旅遊必收。
記者 蕭芷琳
京都景點「伏見稻荷大社」全攻略，超震撼千本鳥居交通、參拜地圖、商店街美食!
京都景點「伏見稻荷大社」全攻略，超震撼千本鳥居交通、參拜地圖、商店街美食!
靜怡＆大顆呆
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊