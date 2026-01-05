名古屋機場福朋喜來登，步行十分鐘即達，海景早餐紅眼班機首選。

名古屋機場福朋喜來登步行即達，免接駁車且設施完善，享無敵海景早餐，是紅眼班機住宿首選。

位於日本愛知縣常滑市的「名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店」，憑藉其絕佳的地理優勢，成為搭乘晚班機抵達或隔日需趕早班機旅客的住宿首選。從機場步行僅需 10 分鐘即可抵達，完全無需轉乘接駁車，交通極為便利。飯店主打美式工業風設計，不僅是寵物友善飯店，客房舒適且備品齊全，部分房型更可直接眺望伊勢灣的壯麗海景。早晨在採光良好的玻璃屋餐廳享用豐盛的自助早餐，為旅程開啟美好的一天，是兼具便利性與度假質感的優質過境酒店。

機場步行十分鐘即達，美式工業風大廳

抵達名古屋中部國際機場後，領完行李出關，沿途經過全家便利商店補給後，步行約 10 分鐘即可抵達飯店。雖然沿途天色較暗，但遠遠就能看到飯店溫暖的燈光指引。走進大廳，映入眼簾的是充滿設計感的美式工業風格裝潢，後方還佈置了應景的聖誕樹與餐廳酒吧區域，氛圍相當放鬆。辦理入住手續後，大廳旁還設有「拿了就走」的輕食飲料區，對於深夜抵達飢腸轆轆的旅客來說，是非常貼心且方便的設置。

這次入住的是雙人客房配置兩張單人床的房型，空間規劃得宜，地板攤開兩個大行李箱後雖然走道稍顯緊湊，但仍在可接受範圍內。房內設施新穎乾淨，浴室部分配有浴缸，這對於旅途奔波後想泡澡放鬆的人來說是一大福音。備品方面準備得相當周全，除了基本的牙膏、毛巾與清潔用品外，飯店還貼心提供了身體乳液，讓在乾燥日本氣候下的肌膚能得到滋潤，細節處展現了國際連鎖飯店的服務水準。

玻璃屋海景早餐視野佳，自助豐盛素食友善

隔日清晨拉開窗簾，驚喜發現房間正對著遼闊的伊勢灣海景。早餐在視野極佳的景觀餐廳享用，四周採用大片落地玻璃窗設計，採光通透，邊吃早餐邊欣賞海景非常愜意。採自助式供餐，菜色選擇豐富多元，涵蓋了日式漬物、鮮魚、肉類以及西式麵包等，現場還有專人服務的現煎蛋料理。對於素食者來說這裡也相當友善，有大量的時蔬、生菜沙拉與烘蛋可供選擇，能輕鬆享用一頓飽足的美味早餐。

設施完善健身房酒吧，紅眼班機住宿推薦

雖然這次因行程緊湊未能盡情體驗所有設施，但飯店內其實配備了休閒餐廳、酒吧以及健身房，甚至還有付費停車場，對於自駕遊客也相當方便。房價約落在台幣兩千多至四千元之間（視季節波動），以其距離機場僅幾步之遙的絕佳位置，以及舒適的硬體設施來看，CP 值相當不錯。無論是搭乘晚班機抵達需要休息，或是隔天要趕早班機離開，這裡都是名古屋機場周邊最推薦的住宿選擇之一。