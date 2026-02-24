日本岐阜大矢田神社，尋訪飛驒美濃紅葉三十三選之一，千年古剎秘境推薦。

位於日本岐阜縣美濃市的「大矢田神社」，為名列飛驒美濃紅葉三十三選的知名賞楓勝地。

大矢田神社的總殿建於十七世紀，而其歷史淵源更可追溯至千年前的神話傳說。神社境內不僅保留了古色古香的木造建築群與精緻的雕刻工藝，更以壯觀的「大矢田楓葉谷」聞名遐邇。每年秋季，總殿的莊嚴建築與層層堆疊的火紅楓葉相映成趣，交織出如夢似幻的唯美景致。此處的楓樹原生林更被指定為日本國家天然紀念物，無論是賞楓旺季的絢麗，或是落葉時分的靜謐，皆散發著迷人的避世氛圍，是日本中部旅遊不可錯過的文化秘境。

古老木鳥居，幽靜山林道

進入大矢田神社的範圍，首先映入眼簾的便是散發著千年古寺氣韻的入口與古老木鳥居。沿著蜿蜒的階梯漫步而上，山腰間錯落著許多小型的附屬神社，如華堂神社等，各自擁有著專屬的信眾與寧靜氛圍。這條被高聳樹木與參天古木包圍的山林道，隱約還能看出建築屋簷上殘留的歷史朱紅。在參拜前，旅客可先於手水舍進行淨手儀式，感受周遭大自然帶來的洗滌。整條參拜路線雖然需要耗費些許體力，但沿途的靜謐景致絕對讓人深感不虛此行。

傳奇屠龍史，珍貴楓樹林

這座神社背後蘊含著深厚的日本神話傳說。相傳在孝靈天皇時期，當地的深山中曾有惡龍作祟，村民前往喪山天神社祈求後，神明託夢指示祭拜「須佐之男命」。隨後須佐之男命降臨斬殺惡龍，成功解救了當地的居民。為了紀念這段傳奇歷史，神社不僅主祀須佐之男命與天若日子命，每年更會舉辦著名的「HINKOKO祭」，透過傳統的人偶戲來重現退治惡龍的神話故事並祈求豐收。周圍被指定為國家天然紀念物的珍貴楓樹林，更見證了這段悠久歲月。

華麗大總殿，精緻古建築

繼續往山林深處探索，便能見到建於十七世紀的神社總殿。這座宏偉的日式木造建築，完美展現了江戶時代精湛的工藝技術。從建材的挑選到樑柱上的精細雕刻，無一不展現出匠人的用心與歷史的厚重感。總殿閣的前半段開放供信眾參拜，即便遇到非旺季期間、周邊御守販售部與木門緊閉的情況，依然能透過建築外觀的細節，領略其莊嚴肅穆的美感。靜靜地站在殿外的角落深呼吸，欣賞著古建築與自然環境的完美融合，是一種極致的文化沉浸體驗。

絕美紅葉谷，夢幻賞楓季

大矢田神社最大的亮點，莫過於享譽盛名的「大矢田楓葉谷」。這裡被列為飛驒與美濃地區的紅葉三十三選之一，每年十一月中旬至十二月上旬為最佳的賞楓季節。當秋意漸濃，滿山遍野的楓葉轉為豔麗的火紅色，將整座千年古剎點綴得如詩如畫。若是在十二月中旬過後造訪，雖然已進入落葉期，但滿地枯黃交織的落葉地毯，反而營造出另一種充滿禪意與孤寂美的冬季氛圍。對於喜愛遠離喧囂、追求靜謐旅遊品質的旅客來說，這裡的景致絕對能帶來深刻的感動。

偏遠秘境地，便利交通網

在交通規劃方面，由於大矢田神社地處相對偏遠的山區，建議旅客事先查妥大眾運輸時刻表。可搭乘長良川鐵道至「美濃市」站，或是由 JR 岐阜站轉乘岐阜巴士的高美線，於「大矢田神社前」站下車後，步行約三十分鐘即可抵達。若是多人同行或行程較為緊湊，直接搭乘計程車前往也是相當便利的選擇。參訪完大矢田神社後，非常適合將行程延伸至周邊的白川鄉合掌村或高山市，串聯起一趟深度的日本中部秘境之旅，盡情享受飛驒美濃地區的魅力。