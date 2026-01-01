名古屋半自助素食旅，走訪合掌村與市區景點，行前準備與行程全攻略。

這次決定前往日本名古屋展開一場半自助的素食之旅。原計畫東京自由行，卻在台中旅展偶遇旅天下行程，遂決定跟團走訪夢幻的合掌村與高山古街，並保留兩天自由行時間，深入探索名古屋城、熱田神宮與大須商店街。雖然名古屋的台灣素食與 Vegan 餐廳數量不比東京大阪，但我們依然努力做了功課尋找美食。這趟旅程結合了跟團的便利與自由行的彈性，雖然有部分想去的餐廳沒吃到，且為了配合另一半全程茹素而錯過了和牛與炸蝦，但豐富的景點與每日萬步起跳的充實回憶，依然讓這趟冬日之旅相當難忘。

名古屋行前準備，網卡日幣全搞定

出發前務必確認護照效期，並準備好日本上網卡。這次選用 Joytel 的六天吃到飽方案，下單後直接換卡啟動或選購 eSIM 都很方便。衣物方面，日本冬天雖冷但室內暖氣極強，實測後發現不需要帶暖暖包，只需準備好圍巾、帽子與手套即可應對戶外低溫。關於日幣，建議想控制預算者先換好現金，或者將信用卡綁定 Paypay 等支付工具，日本多數商店、超商與地鐵皆可刷卡，相當便利。此外，隨身攜帶輕便防水的 Travel Blue 斜背包，收納護照與錢包非常實用。

搭乘虎航直飛，素食餐點先預訂

這次選擇從台中直飛名古屋的虎航包機行程，托運行李額度為 20 公斤，隨身行李兩件合計不可超過 10 公斤。機上餐點由旅行社代訂，虎航的素食餐盒份量偏少，口味是重鹹的純素醬燒風味，對於食量大的人來說可能稍顯不足。建議沒有預約餐點或是擔心吃不飽的朋友，可以在機上購買一碗 100 元的隨緣泡麵果腹。班機雖比預定時間延誤約一小時起飛，升空沒多久便進入黑夜，抵達時已是晚間九點，拿完行李便直奔飯店休息。

五天四夜行程，跟團自由行混搭

這趟旅行採「半自助」模式，前三天跟團，後兩天自由行。跟團的好處是有導遊打點交通與住宿，能輕鬆前往交通較不便的景點。第二天行程豐富，包含美濃和紙 DIY 不倒翁、參拜大矢田神社以及造訪夢幻的合掌村，晚上入住舒適的溫泉飯店。第三天則前往高山古街「上三之町」散策、搭乘長良川鐵道，並欣賞壯觀的名花之里彩燈祭。晚上回到名古屋市中心後，便開始了自由行的探險，晚餐則在飯店附近自行覓食，享受探險的樂趣。

名古屋市區遊，熱田神宮大須逛

後兩天的自由行全靠地鐵與雙腳移動，每日步數皆突破兩萬步。第四天一早前往歷史悠久的熱田神宮參拜，接著到風景優美的白鳥庭園散步，中午則在大須商店街逛街並享用午餐。晚上特地尋找有蔬食選項的「華山拉麵屋」用餐，隨後遊覽名古屋電塔與綠洲 21 的夜景。第五天則參觀了名古屋城，體驗純素咖啡館，並前往豐田博物館與 AEON 百貨超市掃貨，最後整理行囊，帶著滿滿戰利品與回憶準備返台。

尋找素食美食，華山拉麵純素選

名古屋雖然素食餐廳不如預期多，但只要用心找還是有不錯的選擇。這次自由行中，我們特地造訪了提供蔬食拉麵的「華山拉麵屋」，解決了在日本難找素湯頭的困擾。行程中也安排了一間純素咖啡館享受悠閒午後。雖然回台灣後才驚覺，這趟旅程為了陪大貓先生吃素，自己竟然完全錯過了名古屋著名的炸蝦與和牛，但能兩個人一起健康地走訪這麼多景點，且全程沒有「鐵腿」，也是另一種獨特且珍貴的旅行體驗。