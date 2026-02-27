名古屋必訪日本最大燈海！名花之里絕美光之隧道，朝聖夢幻富士山。

位於日本三重縣的「名花之里」，擁有全日本最大規模的夜間燈海。園區內以光之隧道與百變富士山主燈秀聞名。

距離名古屋市區不遠的「名花之里」，隸屬於長島度假村的一部分，是日本中部地區極具指標性的觀光勝地。這裡佔地廣達 30 萬平方公尺，白天能欣賞到隨四季更迭的壯麗花海，以及擁有 12000 株鮮花綻放的秋海棠溫室花園。每當夜幕低垂，園區便會化身為全日本最大規模的璀璨燈海。透過頂尖的燈光投射技術，結合日式造景與磅礡的音樂特效，打造出令人歎為觀止的視覺饗宴。建議旅客預留半天以上的時間，從午後的溫室花園一路漫遊至夜間的絢麗燈光秀，深度體驗這處夢幻的浪漫地標。

豐富票種多選擇，便利交通輕鬆達

前往名花之里的交通相當便利，旅客可於名鐵巴士中心搭乘直達巴士，車程約 30 分鐘即可抵達；或搭乘 JR 與近鐵至「桑名」站，轉乘三重交通巴士約 10 分鐘即可到達。在票價方面，園區依據不同季節與燈季熱門程度，制定了 1600 日圓至 5000 日圓不等的收費標準。其中，燈季期間的門票多半包含 500 至 1000 日圓不等的園內代金券，可直接用於折抵餐飲或購買特色伴手禮。若為自由行旅客，強烈建議事前購買包含交通與門票的超值套票，不僅能節省排隊購票的時間，更能精打細算控制旅費。

夢幻乾冰鏡面池，璀璨光之大河畔

進入園區後，首先映入眼簾的便是結合了自然花卉與炫麗燈光的日風造型河畔。這片被稱為「光之大河」的水域，在夜間會透過精密的燈光投射，展現出變化萬千的璀璨色彩。河畔旁不定期會噴放大量乾冰，營造出宛如仙境般的夢幻場景。周邊的樹木與紅葉在燈光的烘托下，完美倒映於如鏡面般平靜的池水中，形成極具張力的視覺對比。此外，懸浮於半空中的圓形特色建築與禮堂對面的橋樑，皆是捕捉光影變化的絕佳攝影點，讓每一位旅客的相機快門都停不下來。

璀璨奪目光隧道，極光色彩華回廊

名花之里最具代表性的打卡熱點，莫過於長達 200 公尺的光之隧道「華回廊」。這條彷彿沒有盡頭的通道，由無數顆溫暖的黃色小燈泡交織而成，漫步其中宛如走進了璀璨的星河，充滿了極致的浪漫氛圍。除了經典的華回廊，園區內還設有另一條長約 100 公尺的主題隧道。這條通道的色彩設計截然不同，主要以極光藍、淡紫與粉綠等冷色調為主，營造出充滿神祕感與未來科技感的獨特視覺體驗。兩條風格迥異的光之隧道，絕對是夜間賞燈行程中最不容錯過的夢幻亮點。

壯觀百變富士山，絢麗浮世繪特效

燈光秀的最高潮，絕對是聳立於園區深處、高達 35 公尺的「富士山」主燈區。這座巨大的富士山造景被閃耀的金色光芒層層包圍，並會隨著磅礡的音效不斷變換主題燈光。從葛飾北齋筆下經典的「赤富士」、歌川廣重的浮世繪名作，到充滿日式風情的招財貓等圖騰，皆透過細緻的燈光特效完美呈現於眼前。若想將這壯麗的全景盡收眼底，強烈建議前往主燈區後方建築物的 2 樓觀景台。那裡是絕佳的賞燈與攝影位置，能無死角地捕捉富士山百變的絢麗幻景。





名花之里

地點：日本〒511-1144 Mie, Kuwana, Nagashimacho Komae, 漆畑270

電話 : +81 594-41-0787

開放時間：10:00–22:00

延伸閱讀

日本合掌村世界遺產必遊！超人氣限量水布丁與唯美鄉愁咖啡館。

名古屋賞楓！大矢田神社千年古剎，飛驒美濃紅葉 33 選絕美楓景。

名古屋美濃市手作和紙體驗，卯建老街散策，Mam's麵包香與綠風莊午餐。

名古屋機場福朋喜來登，步行十分鐘即達，海景早餐紅眼班機首選。

名古屋半自助素食旅，走訪合掌村與市區景點，行前準備與行程全攻略。