高山站徒步5分鐘必住！飛驒廣場飯店絕美溫泉，朝聖純素精進料理。

岐阜縣高山市的「飛驒廣場飯店」，距離車站僅需徒步 5 分鐘。館內不僅擁有視野極佳的頂級溫泉大浴場，更精心提供傳統純素的精進料理。

座落於日本岐阜縣高山市核心地帶的「飛驒廣場飯店 (Hida Hotel Plaza)」，是一間完美融合現代舒適與傳統日式風情的指標性溫泉旅宿。飯店地理位置極具優勢，從高山車站步行僅需 5 分鐘即可抵達，周邊生活機能相當便利，更是前往白川鄉合掌村與高山老街等知名景點的絕佳中繼站。館內不僅設有多元豐富的頂級溫泉浴場，更特別為素食旅客準備了嚴守佛教戒律的傳統「精進料理」。無論是追求極致放鬆的泡湯愛好者，或是尋覓精緻純素餐飲的饕客，皆能在此獲得最高品質的住宿體驗。

鄰近高山車站商圈，質感住宿好放鬆

飛驒廣場飯店的外觀設計大器且沉穩，飯店腹地廣大，不僅一樓入口處規劃了便利的上下車空間，正對面亦備有大型專屬停車場，對於自駕遊的旅客而言極具便利性。踏入溫暖的大廳，挑高氣派的空間內展示著充滿在地歷史底蘊的華麗神轎，瞬間讓人感受到濃厚的江戶時代風情。飯店內部全面配備了極度溫暖的空調系統，即使在冬季白雪皚皚的時節造訪，室內依然維持著如春日般的舒適恆溫。此外，一樓附設的商店網羅了各式飛驒高山的特色名產，讓旅客在下榻期間便能輕鬆選購精美伴手禮。

舒適寬敞雙人客房，溫暖齊全好睡眠

在客房規劃上，標準雙人房型提供了極為寬敞的起居空間與兩張舒適的單人床鋪。床墊的支撐力極佳，搭配柔軟蓬鬆的羽絨被與枕頭，能有效舒緩旅途中的疲憊感。房內採用大面積的景觀窗設計，不僅採光通透，冬季早晨拉開窗簾時，更有機會將覆蓋著皚皚白雪的絕美市景盡收眼底。衛浴設備方面，房內皆配備了標準尺寸的私人浴缸，並貼心準備了牙刷、毛巾等全套盥洗用品。完善且細緻的客房備品與極佳的隔音效果，確保了每一位下榻的旅客都能在此享受一個寧靜且安穩的優質睡眠品質。

頂級絕美大眾浴場，身心療癒好享受

來到飛驒廣場飯店，絕對不能錯過館內引以為傲的頂級溫泉設施。飯店於 9 樓高樓層精心打造了視野絕佳的「月之湯」與「星之湯」大浴場，並規劃了能呼吸清冽空氣的露天風呂以及促進血液循環的蒸汽浴。此外，位於地下 1 樓的「浮世風呂」則展現了截然不同的復古藝術氛圍。多樣化的浴場選擇，讓喜愛泡湯的旅客能盡情享受被溫暖泉水包覆的療癒時光。對於較不習慣日式傳統裸湯文化的海外旅客，亦可選擇在客房內的私人浴缸舒適泡澡，同樣能達到放鬆身心與洗滌旅途疲憊的絕佳效果。

傳統純素精進料理，視覺味覺雙享受

餐飲體驗是飯店的一大亮點，特別是針對素食旅客所設計的「精進料理」。這套嚴守佛教不殺生戒律的傳統宴席，完全摒棄了肉類與五辛，以當地時令蔬菜、海藻與豆腐製品為核心。高達 13 道的精緻菜色一人一席擺滿桌面，包含細膩的蒟蒻生魚片、造型獨特的豆皮球、素烤鰻魚以及風味醇厚的菇菇壽喜燒。每一道料理皆嚴格遵循「五法、五味、五色」的均衡原則，不僅展現了極致的擺盤美學，更帶來豐富且層次分明的味覺變化。搭配無限量供應的日本白飯與熱茶，帶來兼具禪意與飽足感的饗宴。

豐富多元自助早餐，日西合併好滋味

經過一夜好眠，隔日的早晨將在充滿洋式風情的寬敞餐廳內享用豐盛的自助式早餐。餐檯上提供了極具多樣性的日西合併菜色，從現烤的西式麵包吐司、優格果醬，到傳統的日式稀飯、風味烤魚與各式在地醃製醬菜，應有盡有。其中，豐富的豆腐製品更是早餐時段的一大亮點，展現了日本飲食文化的細膩。值得注意的是，由於自助餐檯上的部分日式小菜可能含有昆布或鰹魚等高湯成分，建議嚴格茹素的旅客在取餐時可稍加留意。多元的餐飲選擇確保了每位旅客都能以飽滿的活力迎接嶄新的旅程。

飛驒高山溫泉飛驒廣場飯店

地址：2 Chome-60 Hanaokamachi, Takayama, Gifu 506-0009日本

電話：+81 577-33-4600

