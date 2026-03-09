日本名古屋必訪三光稻荷神社！超夯洗錢求財與戀愛，長良川復古鐵道。

位於日本愛知縣的「三光稻荷神社」是著名的求財與祈求良緣勝地，獨特的洗錢體驗吸引無數旅客朝聖。

座落於愛知縣犬山城山腳下的三光稻荷神社，以極具特色的洗錢求財儀式與祈求戀愛良緣聞名。穿過壯觀的連綿紅色鳥居，不僅能體驗獨特的祈福文化，更能順遊鄰近的國寶犬山城。而串聯岐阜縣美濃加茂市與郡上市的長良川鐵道，則是鐵道迷不可錯過的秘境路線。這條行駛於日本三大清流之一長良川上游的復古鐵道，沿途充滿了靜謐的日本鄉村風情。無論是搭乘古樸的單節車廂，或是預約假日時段限定的觀光列車，皆能為這趟日本中部之旅增添濃厚的懷舊氛圍與獨特的探索樂趣。

復古長良川鐵道，富加車站木造美

長良川鐵道是一條極具地方特色的觀光支線，其行駛範圍主要橫跨岐阜縣的美濃加茂市與郡上市。沿線的「富加車站」保留了極為古樸的木造建築與傳統的地下道動線，散發著濃厚的歷史韻味。站內的單節車廂設計與極具年代感的駕駛座操控板，完美重現了昭和時期的鐵道風情。這條路線不僅是當地居民日常仰賴的轉乘交通工具，其沿途迷人的鄉村景致與自然風光，更吸引了許多喜愛深度旅遊的觀光客前來朝聖，感受有別於大城市喧囂的純樸與寧靜。

預約制觀光列車，品嚐美食賞美景

除了日常營運的普通列車，長良川鐵道更於每週五、六、日及國定假日，推出極具話題性的「觀光列車 NAGARA」。這款採全面預約制的特色列車，全車僅規劃約 50 至 60 個專屬席次。旅客不僅能坐在精心設計的車廂內飽覽長良川沿岸的絕美風光，部分套裝行程更結合了精緻的在地特色餐食。由於觀光列車每年僅營運約 150 天，且目前主要以日本國內旅客為主，若想深入體驗這趟結合美食與美景的鐵道之旅，強烈建議旅客務必提前透過官方網站進行查詢與訂位。

三光稻荷求財運，趣味洗錢洗鈔票

位於愛知縣犬山市的「三光稻荷神社」，是當地香火鼎盛且極具知名度的信仰中心。這裡最受旅客歡迎的莫過於獨特的「洗錢」祈福儀式。參拜者只需在社務所繳納 100 日圓的奉獻金，便能領取專用的蠟燭與小竹籃。將自備的零錢或紙鈔放入竹籃中，透過神社內的神水進行洗滌，相傳便能獲得財運亨通與商業繁榮的庇佑。這種充滿儀式感與互動性的祈福方式，不僅深受長輩喜愛，更吸引了許多年輕族群前來體驗，為莊嚴的神社增添了幾分活潑熱鬧的氣息。

姬龜神社求良緣，粉紅愛心祈繪馬

三光稻荷神社境內不僅能祈求財運，一旁的「姬龜神社」更是祈求良緣、家庭圓滿與夫婦和睦的戀愛聖地。這裡最引人注目的便是掛滿整面牆的粉紅色愛心繪馬，浪漫的氛圍使其成為社群平台上極具人氣的打卡熱點。穿過神社內連綿不絕的壯觀紅色鳥居，便能順著步道輕鬆前往著名的國寶「犬山城」。周邊亦有祭祀引路之神與藝能之神的「猿田彥神社」，古樸寧靜的氛圍與熱鬧的三光稻荷神社形成強烈對比，非常適合安排半日的時間，在此細細品味犬山地區豐富的歷史文化。