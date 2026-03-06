郡上八幡城下積翠園飯店！朝聖純素精進料理，絕美群山雪景環繞。

岐阜縣郡上八幡城山腳下的「積翠園飯店」，館內特別提供遵循傳統無五辛的純素精進料理，是體驗日本在地飲食文化的絕佳住宿選擇。

座落於日本岐阜縣的「積翠園飯店」，地理位置極具觀光優勢，緊鄰著歷史悠久的郡上八幡城，周邊更被壯麗的群山與豐富的自然景觀所環繞。這間深受旅客推崇的質感飯店，不僅擁有舒適靜謐的住宿空間，其附設的宴會廳更提供極具水準的餐飲服務。針對擁有特定飲食需求的旅客，飯店特別精心準備了嚴守佛教傳統的「純素精進料理」。讓造訪名古屋與周邊地區的旅客，在欣賞如詩如畫的沿途雪景與探訪高山老街後，能於此品嚐到結合在地時令食材的精緻純素佳餚，深刻感受日本傳統飲食文化的深厚底蘊。

群山環繞景致美，舒適寬敞大廳區

積翠園飯店的外觀設計沉穩大器，完美融入了郡上八幡特有的靜謐山林氛圍。當冬季來臨時，周邊的高速公路與山林皆會覆蓋上一層皚皚白雪，如夢似幻的沿途景致令人屏息。踏入飯店大廳，寬敞明亮的空間規劃讓人瞬間卸下旅途的疲憊。大廳不僅提供一般旅客舒適的休憩區域，於下午茶時段更開放享用醇厚咖啡與精緻點心。此外，一旁亦貼心設置了品項豐富的伴手禮販售區，網羅了各式岐阜縣的在地特色名產，讓旅客在享受悠閒時光之餘，也能輕鬆選購極具紀念價值的精美伴手禮。

傳統純素精進餐，精緻講究無五辛

對於選擇素食的海外旅客而言，積翠園飯店提供的「精進料理」無疑是一大福音。這套源自佛教傳統的精緻餐點，嚴格摒棄了所有肉類與五辛食材，完美契合了純素食者的飲食需求。料理主要以季節性新鮮時蔬與極具在地特色的優質豆腐為主軸，搭配純淨的日本米飯與溫潤的烏龍麵作為雙主食配置。用餐環境通常安排於飯店內樸實雅緻的宴會廳或專屬餐館空間，採一人一席的傳統日式定食形式呈現。桌邊亦備有熱茶供旅客自由取用，展現了日本旅宿業無微不至的細膩款待精神。

濃郁味噌燉豆腐，雙重主食飽足感

這套精進料理的菜色規劃極具層次，其中最令人驚豔的便是放置於獨立小爐火上慢燉的「招牌豆腐鍋」。周邊地區出產的豆腐本身便極具純粹豆香，搭配濃郁醇厚的特製味噌醬汁高溫滾煮，吸飽湯汁精華的豆腐不僅軟嫩入味，其偏向重口味的鹹香滋味更是絕佳的白飯殺手。在主食的搭配上，除了可無限續加的Ｑ彈日本白飯之外，更貼心附上了滑順的傳統烏龍麵。豐富的碳水組合與熱騰騰的鍋物相互輝映，確保每一位享用純素料理的旅客皆能獲得極大的飽足感與滿滿的熱量補給。

酥脆鮮甜炸時蔬，日式烤茄佐濃醬

除了熱騰騰的鍋物與主食，精進料理中的配菜同樣展現了主廚的精湛手藝。經典的「炸蔬菜天婦羅」嚴選當季新鮮時蔬，裹上輕薄的麵衣下鍋油炸，精準的油溫控管使其外層極度酥脆，內部卻完美鎖住了蔬菜天然的鮮甜水分，搭配特製沾粉一同食用更顯清爽。另一道極具特色的「日式烤茄子」，則在烘烤至軟綿的茄子上方，豪邁地擠上極其濃稠的日式黑味噌醬。強烈的鹹香風味與茄子的清甜形成完美對比，最後輔以解膩的傳統漬物與餐後時令水果，為這場純素饗宴畫下完美的句點。

郡上八幡積翠園飯店

地址：岐阜縣郡上市八幡町柳町 511-2

電話： +81 575-65-3101

延伸閱讀

江戶風情超濃厚！高山老街朝聖50年昭和咖啡館，必買史努比與迷你鯛魚燒。

高山站徒步5分鐘必住！飛驒廣場飯店絕美溫泉，朝聖純素精進料理。

名古屋必訪日本最大燈海！名花之里絕美光之隧道，朝聖夢幻富士山。

日本合掌村世界遺產必遊！超人氣限量水布丁與唯美鄉愁咖啡館。

名古屋賞楓！大矢田神社千年古剎，飛驒美濃紅葉 33 選絕美楓景。