隱密巷弄必吃純素拉麵！日本名古屋美食「麵屋華山」，濃郁豆乳湯頭好驚豔。

「MENYA KAZAN 麵屋華山」雖主打頂級 A5 和牛拉麵，卻貼心提供了一款以豆乳與蔬菜熬製的「純素拉麵」，濃郁的湯頭與精緻的配料，絕對能驚豔味蕾。

在日本尋覓美味的素食選擇往往是一大挑戰，而位於名古屋市中區的「MENYA KAZAN 麵屋華山」則為素食旅客帶來了一大福音。這間距離名古屋市營東山線榮站僅需步行 6 分鐘的拉麵店，以招牌的醬油拉麵與頂級 A5 和牛麵聞名。然而，店家更精心研發了一款定價 1200 日圓的「純素拉麵」，選用純植物性食材熬煮出極度濃郁的日式湯底。憑藉著出色的風味與細緻的配料擺盤，不僅造福了素食客群，也讓許多愛好濃郁湯頭的饕客專程前來朝聖，是名古屋市區不可錯過的隱藏版美食。

榮站商圈尋名店 隱密大樓品拉麵

麵屋華山的地點相對隱密，店面座落於大樓的 1 樓空間，初次造訪的旅客需稍加留意門外的旗幟指引，以免擦身而過。店內空間精巧溫馨，總共僅設有 13 席座位，包含吧台區與少數的雙人座位。點餐方式採用日本常見的自助點餐機台，操作直覺便利。入座後，桌面上備有各式調味料與冰開水供顧客自行取用，在緊湊的旅行途中，提供了一個能安靜品嚐熱呼呼拉麵的舒適角落。

濃郁豆乳熬湯底 粉嫩蘿蔔伴牛蒡

店內最具話題的「純素拉麵」，以香醇的豆乳搭配大量新鮮蔬菜慢火熬煮，湯頭呈現誘人的金黃色澤，口感濃郁且帶有飽滿的鹹香滋味，完全打破了素食拉麵清淡的刻板印象。配料的搭配同樣充滿巧思，碗中點綴著視覺效果極佳的粉嫩蘿蔔、酥脆的金黃炸牛蒡，以及口感扎實的豆腐糰子。多樣化的天然食材不僅讓整碗拉麵色彩繽紛，更帶來了極度豐富的咀嚼體驗。

自選麵條挑硬度 慎選配蛋避柴魚

在麵條的選擇上，顧客可依據個人喜好客製化麵體的軟硬度；若偏好帶有嚼勁的口感，強烈建議選擇偏硬的麵條，更能完美吸附濃郁的豆乳湯汁。食量較大的顧客，亦可額外加麵或是搭配一碗溫泉蛋飯。不過需要特別提醒純素食者，店內的「溫泉蛋」在調味過程中可能沾附了帶有柴魚成分的日式醬油，若有嚴格的素食忌口需求，點餐前務必先行向店員確認，以確保飲食上的安心。

MENYA KAZAN . 麵屋華山

地址 : 日本〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 3 Chome−12−14 プリンセス遠山ビル 1F

電話 : +81 52-265-5013

營業時間 : 平日 11:00-02:30 ，週五六: 11:00-5:00

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