神戶元町咖啡廳！Cafe & Bar Anthem超夢幻紗布起司蛋糕。

位於日本神戶元町的「Cafe & Bar Anthem」，以復古溫暖的木質調空間與獨特的招牌「紗布起司蛋糕」聞名。

神戶元町向來是質感咖啡館的一級戰區，而自 2008 年開業以來的「Cafe & Bar Anthem」，更是許多在地人私藏的口袋名單。這間咖啡廳低調地藏身於 4 樓，推開門宛如走入另一個時空。店內以溫潤的木質家具搭配復古擺設，營造出極致簡約且放鬆的極簡美學。最令人驚豔的，莫過於每桌必點的夢幻甜點「紗布起司蛋糕」，獨特的外型與極致柔滑的生起司口感，征服了無數甜點控的味蕾。白天提供精緻的早午餐與咖啡甜點，夜晚則搖身一變成為氣氛佳的酒吧，是造訪神戶絕對不容錯過的質感名店。

隱身元町大樓四樓，木質復古質感佳

Cafe & Bar Anthem 始終保持著低調迷人的神祕感。走入店內，溫暖的木質調裝潢與柔和的燈光交織出極具質感的懷舊氛圍。整體空間精緻小巧，僅規劃約 20 多個座位，讓每一位入座的顧客都能享有安靜且不受打擾的休憩時光。這樣充滿生活感的美學設計，不僅能讓人徹底放鬆身心，更是旅途中沉澱思緒、品味神戶獨特風情的絕佳場域。

招牌紗布起司蛋糕，輕盈柔滑如慕斯

來到這裡，絕對必點定價 650 日圓的超人氣招牌「紗布起司蛋糕（レアチーズ）」。有別於傳統的烘烤做法，這款生起司蛋糕在上桌時會以純白紗布優雅包裹，造型極具特色。輕輕剝開紗布，裡頭是宛如慕斯般輕盈細緻的乳白色糕體。入口瞬間便能在舌尖化開，散發出淡淡的乳香與微酸的清爽風味。建議先品嚐生起司的原味，再搭配一旁附上的酸甜莓果醬，豐富的層次感絕對令人回味無窮。

精緻草莓塔超酥脆，早午餐輕食皆有

除了經典的起司蛋糕，定價 750 日圓的「草莓塔（苺のタルト）」同樣表現亮眼。底部的塔皮猶如手工餅乾般酥脆且香氣十足，上方鋪滿了帶有真實果粒的酸甜草莓果醬。品嚐時還可隨時搭配一旁香濃的香草冰淇淋，冷熱交織的豐富口感極具水準。在菜單規劃上，除了全天候供應的咖啡飲品與甜點，早午餐時段亦有精緻的輕食可供選擇。入夜後，這裡更會轉換為供應酒精飲品的質感酒吧，是一間任何時段造訪皆能充滿驚喜的滿分咖啡廳。

Cafe & Bar Anthem咖啡廳資訊

營業時間：09:00~21:30

地址：兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目３−７ グランディア海岸通 4F

電話：+81787714914

延伸閱讀

神戶三宮必吃MOURIYA鐵板燒！A5頂級神戶牛排入口即化。

神戶三宮必吃賀正軒拉麵！醇厚豚骨湯頭，必點濃郁蒜香黑賀正。

神戶三宮住宿推薦！皇家公園CANVAS酒店，核心商圈附免費點心。

兵庫神戶必訪舞子公園！朝聖明石海峽大橋，漫步海上步道賞海景。

狂嗑黑毛和牛！神戶有馬溫泉兵衛向陽閣，700年老字號朝聖金之湯。