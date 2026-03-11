神戶三宮必吃MOURIYA鐵板燒！A5頂級神戶牛排入口即化。

創立於 1885 年的百年鐵板燒名店「MOURIYA」三宮店，以精湛的現場鐵板料理與入口即化的 A5 等級神戶牛聞名。

「神戶牛」作為日本頂級和牛品牌之一，必須符合極為嚴格的認證標準，僅有在兵庫縣出生、飼養並通過高品質評級的但馬牛，才能獲得此殊榮。而在神戶眾多牛排餐廳中，擁有超過百年歷史的老字號名店「MOURIYA」，始終保持著無可撼動的極高人氣。餐廳最大的特色便是採傳統鐵板燒形式，讓顧客入座吧台後，能近距離欣賞主廚精湛的料理手法。從高級生肉的展示、迷人油花的融化到精準的翻面火候，每個細節都充滿了極致的視覺與味覺饗宴，是體驗正宗神戶牛排大餐的絕佳首選。

鄰近神戶三宮車站，鐵板吧台觀料理

MOURIYA 的多數分店皆位於神戶最繁華的三宮商圈周邊，擁有極為優越的地理位置與交通便利性。無論是安排市區逛街、購物行程或是景點觀光結束後，都非常適合順道前來享用一頓豐盛的牛排大餐。走進三宮店內，整體空間氛圍典雅且舒適，座位主要以吧台式的鐵板燒座位為主，確保每位顧客皆能擁有觀賞主廚現場展現廚藝的最佳視野。在菜單規劃上，除了提供頂級的神戶牛之外，亦有嚴選牛等多種肉品部位與克數可供選擇。若想追求更高的性價比，強烈建議選擇在午餐時段前來，能以更為經濟實惠的價格品嚐到完整的牛排套餐。

豐盛附餐極度講究，和牛油脂炒蔬菜

一份完整的 MOURIYA 牛排套餐，除了作為靈魂主角的頂級肉品外，其附餐的搭配同樣極具水準。套餐內包含了清爽繽紛的生菜水果沙拉，能完美平衡和牛豐富油脂帶來的濃郁感；主廚精心熬煮的洋蔥湯中甚至能品嚐到軟嫩的牛肉碎塊，搭配可沾取鮮甜奶油或濃湯一同享用的歐式麵包，極具飽足感。最令人驚豔的則是鐵板蔬菜環節，主廚會巧妙利用和牛煎烤時釋放出的頂級油脂，用來拌炒香菇、茄子與爽脆的豆芽菜。當令蔬菜徹底吸收了牛肉的天然香氣與甘甜，展現出令人難以抗拒的迷人風味。

頂級菲力極度軟嫩，沙朗油花入口化

在肉品的挑選上，店內提供達到日本和牛最高評級的 A5 等級神戶牛。其中，售價 34480 日圓的「頂級菲力牛排」，取自牛腰內肉部位，脂肪含量較少且肉質極度軟嫩，建議以 3 至 5 分熟品嚐其細緻口感。而售價 11740 日圓的「頂級沙朗牛排」則取自後腰脊肉，油花分布極為豐富勻稱，帶有些許嚼勁，非常適合 5 至 7 分熟的熟度。當神戶牛著名的細緻大理石油花在極高溫的鐵板上瞬間融化時，散發出的濃郁肉香令人食指大動。主廚會貼心地將牛排切成適合入口的大小，搭配簡單的海鹽或酥脆蒜片，或是將沾滿肉汁的牛肉放置於熱騰騰的白飯上享用，每一口都是極致的奢華美味。

百年老字號鐵板燒，慶生預約送甜點

飽餐一頓後，套餐亦提供了香醇的咖啡或精緻茶品供顧客作為餐後飲品，為這場高級饗宴完美收尾。若旅客恰逢生日或重要紀念日，強烈建議在事前訂位時特別備註說明，餐廳主廚便會貼心準備專屬的精緻甜點，為這趟旅程增添無可取代的驚喜與儀式感。MOURIYA 憑藉著超過一百年的穩健歷史背景、專業的現場鐵板燒料理手藝，以及極為便利的市區地理位置，長年穩居神戶必吃美食排行榜的前段班。對於期盼在日本品嚐最正宗、最高品質神戶牛排的國內外觀光客而言，這裡絕對是一生必訪的夢幻牛排餐廳。

MOURIYA 三宮店牛排

地址：兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目９−９ 3F

電話：+81783211990

營業時間：11:00~21:00

