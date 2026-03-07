> 美食 > 神戶三宮必吃賀正軒拉麵！醇厚豚骨湯頭，必點濃郁蒜香黑賀正。

2026-03-07  
來到日本神戶關西旅遊，隱身於三宮商圈的「賀正軒拉麵」是必吃清單。主打長時間熬煮的濃厚豚骨湯頭，搭配細直麵條與厚切叉燒。

神戶三宮地區不僅是百貨商場與居酒屋的熱鬧聚集地，更隱藏著許多實力堅強的美食名店。「賀正軒拉麵三宮店」憑藉著濃郁卻不死鹹的醇厚豚骨湯底，在競爭激烈的拉麵市場中脫穎而出，於各大網路評價平台皆維持著極高的穩定口碑。店內堅持使用純淨水源與日本國產豬肉，不追求浮誇的視覺噱頭，而是專注於湯頭萃取的極致平衡。菜單提供白、黑、赤、翠等 4 種獨特風味，無論是喜愛純粹大骨甘甜的饕客，或是追求蒜香濃郁的重口味愛好者，皆能在此找到最對味的拉麵體驗。

鄰近神戶三宮商圈，排隊人氣不間斷

賀正軒的地理位置極為優越，距離熱鬧的 JR 三宮站僅需步行約 5 分鐘即可抵達。作為神戶美食的密集戰區，這裡的用餐氣氛在夜晚顯得格外熱絡。店門口經常可見剛下班的在地常客與慕名而來的觀光客交錯排隊，足見其湯頭的深厚實力與品牌魅力。若想節省候位時間，建議旅客可巧妙避開晚間 18 點至 20 點的用餐尖峰時段，通常便能大幅加快入座速度，從容地品嚐這碗廣受好評的豚骨拉麵。

緊湊明亮拉麵空間，自助點餐超道地

走進店內，迎面而來的是典型日式拉麵店特有的緊湊空間感。整體環境以吧台式座位為主，雖然座位間距不大，但維持得相當乾淨明亮。濃郁的豚骨香氣在空氣中瀰漫，為整場用餐體驗增添了滿滿的儀式感。點餐流程採用日本道地的自助售票機模式，顧客需先購買餐券後再由店員引導入座。菜單設計簡明扼要，提供經典豚骨「白賀正」、蒜油「黑賀正」、辣油「赤賀正」與羅勒「翠賀正」共 4 款核心風味，並可額外加購配料、白飯與煎餃。

經典白賀正豚骨湯，細直麵條吸湯汁

初次造訪的旅客，強烈推薦點選售價 1100 日圓的招牌「白賀正」。這款承襲九州風格的豚骨拉麵，透過高溫持續燉煮，將骨髓精華徹底釋放，使湯體呈現出自然的乳白色澤與濃稠質地。入口時能深刻感受到大骨的天然甘甜，而非單調的死鹹感。搭配吸附湯汁能力極佳的細直麵條，軟硬度還能依據個人喜好進行客製化調整。碗中厚切的日式叉燒更是亮點，肥瘦比例拿捏得宜的肉片，咀嚼間釋放出的鮮甜肉香與濃郁湯底達到了極致的味覺平衡。

蒜香黑賀正超濃郁，酥脆多汁煎餃子

喜愛層次豐富的重口味饕客，則不可錯過售價 1250 日圓的「黑賀正」。這碗拉麵在醇厚的豚骨基底上，豪邁地淋上香氣四溢的特製烘烤蒜油。深邃漆黑的色澤看似極具侵略性，實則完全不會帶有刺鼻的辛辣蒜味，反而在不干擾味蕾的前提下，完美提昇了豚骨湯頭的濃郁尾韻。此外，售價 350 日圓的日式煎餃也是極受歡迎的熱門配菜，外皮煎至金黃酥脆，內餡飽滿多汁，與濃厚系拉麵搭配享用，絕對是造訪神戶三宮商圈時最令人滿足的平價美食饗宴。

賀正軒拉麵 (三宮店)

地址： 兵庫縣神戶市中央區 (近 JR 三宮站步行 5 分鐘)
營業時間： 建議避開 18:00–20:00 尖峰時段以減少排隊時間

相關商家

賀正軒拉麵（三宮店）

-
大阪‧關西兵庫縣神戸市中央区北長狭通1-9-4
0