吉岡溫泉老宅咖啡廳！朝聖鳥取溫泉水咖啡，必吃冬季限定草莓聖代。

鳥取市吉岡溫泉區的「パーラー株湯」，是一間由昭和初期古民家改建而成的質感老宅咖啡廳。主打以溫泉水沖煮的自家烘焙咖啡，以及冬季限定的草莓聖代。

座落於擁有千年歷史的鳥取吉岡溫泉區，這間位在知名公共浴場「一之湯」正對面的「パーラー株湯」，是當地極具人氣的特色咖啡廳。其建築前身為建於 1927 年的傳統古民家，由在地老字號旅館的第 3 代老闆親手改建主理。店內完美保留了日式老宅的溫潤木質調與寧靜氛圍，並堅持選用鳥取在地優質食材與傳統民藝陶器，將「食、器、文化」的理念深度融合。旅客在享受完吉岡溫泉的洗禮後，極度推薦順道來此品嚐獨特的溫泉水咖啡與精緻手作甜點，感受鳥取獨有的慢活步調。

昭和初期古民家，吉岡溫泉新地標

パーラー株湯的地理位置極佳，恰好位於吉岡溫泉社區的核心地帶。推開充滿歷史歲月痕跡的木造拉門，店內空間佈置得極為溫馨舒適，不僅保留了傳統日式建築的格局，更巧妙融入了現代簡約的設計元素。每個角落皆充滿了主理人的巧思，現場亦有展售在地藝術家手作的精緻飾品與生活雜貨，讓旅客在候餐之餘也能悠閒參觀選購。這裡不僅是在地居民日常交流的溫馨場域，更成為許多外地觀光客造訪鳥取吉岡溫泉時，必定會特地排入行程中朝聖的質感老宅地標。

獨特溫泉水咖啡，自家烘焙公豆香

來到這裡，絕對不能錯過店內的招牌特色飲品「溫泉水咖啡」。主理人堅持採用自家烘焙的咖啡豆，並特別挑選產量稀少且風味集中的公豆進行萃取。最特別的是，沖煮過程中使用經過精緻處理的吉岡溫泉水，這種獨特的沖泡方式大幅降低了咖啡本身的酸味，進而帶出更為醇厚且深邃的微苦層次。搭配店內專屬的鳥取在地民藝風格陶器杯具，不僅讓咖啡的保溫效果更佳，更讓旅客在品飲的過程中，透過溫潤的陶器觸感，深刻體會到將生活美學與在地文化完美結合的極致品味。

濃郁滑順鮮布丁，鳥取大山鮮奶油

在甜點的表現上，店內超吸睛的人氣招牌「Azumaya 布丁」同樣令人驚豔。這款布丁堅持使用鳥取縣在地生產的新鮮雞蛋，並豪邁地加入來自大山牧場的頂級生奶油製作而成。整體口感不僅濃郁且極度滑嫩綿密，完美保留了生乳最原始的醇厚風味。布丁上層更精心淋上帶有微苦香氣的焦糖醬，與適中的甜度達到絕佳的味覺平衡，吃起來甜而不膩口。除了經典原味外，店內亦提供抹茶、咖啡、巧克力以及季節限定的草莓等多樣化口味，滿足不同饕客的味蕾需求。

冬季限定大聖代，嚴選草莓超鮮甜

若於冬季時節造訪，強烈推薦必點每日限量供應的「草莓百匯聖代」。這份單價 2000 日圓的豪華甜點，選用了大量鳥取當地嚴選的新鮮草莓，每一顆皆飽滿多汁且甜度極高。底層搭配清爽不膩口的特製鮮奶油與多層次的豐富配料，酸甜交織的絕妙滋味讓人忍不住一口接一口。無論是點上一份經典的三大人氣組合：溫泉水咖啡、手作布丁與限定草莓聖代，或是單純在此享受一個寧靜的午後時光，皆能為這趟鳥取溫泉之旅留下最甜蜜且難忘的美好回憶。

パーラー株湯（Parakabuyu）Kabuyu Restaurant

地址：鳥取県鳥取市吉岡温泉町466
電話：0857-57-0808
時間：平日11:00〜17:00｜假日 11:00〜17:00 ,18:00〜21:00(20:30L.O)

鳥取自由行最強攻略！車站周邊必吃和牛涮涮鍋，狂掃限量鬼太郎便當。

鳥取車站必買！百年老舖阿部鳥取堂，每日限量鬼太郎便當送有田燒。

鳥取市たくみ割烹店涮涮鍋發源地，頂級和牛與民藝陶器的美味饗宴。

鳥取市たくみ珈琲店民藝美學美食，必吃鳥取和牛漢堡排與香住蟹可樂餅。

鳥取站前Gallery SORA手作雜貨選物，二樓藝廊展演空間文青必逛。



 

