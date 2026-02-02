鳥取站前Gallery SORA手作雜貨選物，二樓藝廊展演空間文青必逛。

「Gallery SORA」是文青必逛的民藝選物店。地下一樓販售山陰新生代藝術家手作雜貨與陶器，二樓為藝廊展演空間。

鳥取被譽為日本的「民藝之鄉」，這座城市特別重視將藝術美學完美融入日常生活。位於 JR 鳥取站前商店街、步行僅需三分鐘的「Gallery SORA」，正是體驗這份生活美學的最佳場域。這是一間複合了藝廊與選物店的質感空間，樓上是不定期舉辦展覽的藝術舞台，樓下則集結了山陰鳥取地區新生代創作者的「手仕事」作品。無論是溫潤的陶器、精緻的玻璃工藝還是獨特的布藝小物，每一件商品都充滿了設計師的巧思與在地溫度，是喜愛設計與手作雜貨的朋友不可錯過的寶藏店鋪。

鳥取站前三分鐘民藝之鄉，生活美學融入日常

店鋪地理位置極佳，藏身於鳥取站前的 Sunroad 商店街內（車站前地下 1 樓），從車站步行約三分鐘即可抵達。鳥取市處處可見貼近日常的民藝之作，而 Gallery SORA 便是其中的佼佼者。它不只是一間商店，更是一個連結創作者與使用者的平台，讓藝術不再遙不可及，而是可以觸摸、可以使用的生活道具。值得一提的是，聽說隔壁還有一家在地人強烈推薦的美味咖哩店，逛完雜貨後順道品嚐美食，絕對是完美的鳥取午後行程。

地下一樓選物店手作雜貨，山陰新生代藝術家

走進位於地下一樓的「gallery shop SORA」，彷彿進入了一個小型的在地藝術博覽會。這裡專門販售來自鳥取與山陰地區年輕創作者的手工藝作品，選品眼光獨到且種類豐富。展示架上陳列著國造燒、因幡燒等在地陶器，以及溫暖的木工藝品、剔透的手工玻璃器皿與原創飾品。每一件作品都帶有設計者的獨特風格，無論是質感滿分的名片盒，還是女生喜愛的耳環、包包與衣物，都能在這裡找到屬於它的主人。

陶器木工玻璃布藝飾品，設計獨特質感滿分

店內匯集了眾多知名作家的作品，名單相當華麗。陶器方面有陶工房 根-ne.、ドモク堂、田中ちあき等；木工則有白谷工房、智頭杉鉛筆 Project 等在地品牌。此外還有精緻的 Mica jewelry works 飾品與各類染織布藝小物。這裡的商品展現了「將藝術融入生活」的理念，讓日常使用的物件也能成為展現個人品味的亮點。如果你正在尋找獨一無二、帶有鳥取溫度的伴手禮或紀念品，這裡絕對能滿足你的需求。

二樓藝廊展演空間交流，不定期舉辦藝術展

逛完樓下的選物店，別忘了走上二樓的「Gallery そら」。這裡是一個開放的藝廊展演空間，不定期舉辦繪畫、攝影、工藝等各式各樣的藝術展覽。它不僅提供了在地藝術家一個展示才華的舞台，也成為觀展者與創作者之間交流對話的重要平台。在這個充滿文藝氣息的空間裡，你可以靜靜欣賞藝術之美，感受鳥取這座城市深厚的文化底蘊與創作能量，讓旅行的層次更加豐富。