> 旅遊 > 鳥取站前Gallery SORA手作雜貨選物，二樓藝廊展演空間文青必逛。

鳥取站前Gallery SORA手作雜貨選物，二樓藝廊展演空間文青必逛。

tiger Walker 玩樂季日本旅遊鳥取旅遊日本伴手禮
2026-02-02 22:00文字：mika 
mika

mika

「Gallery SORA」是文青必逛的民藝選物店。地下一樓販售山陰新生代藝術家手作雜貨與陶器，二樓為藝廊展演空間。

鳥取被譽為日本的「民藝之鄉」，這座城市特別重視將藝術美學完美融入日常生活。位於 JR 鳥取站前商店街、步行僅需三分鐘的「Gallery SORA」，正是體驗這份生活美學的最佳場域。這是一間複合了藝廊與選物店的質感空間，樓上是不定期舉辦展覽的藝術舞台，樓下則集結了山陰鳥取地區新生代創作者的「手仕事」作品。無論是溫潤的陶器、精緻的玻璃工藝還是獨特的布藝小物，每一件商品都充滿了設計師的巧思與在地溫度，是喜愛設計與手作雜貨的朋友不可錯過的寶藏店鋪。

鳥取站前三分鐘民藝之鄉，生活美學融入日常

店鋪地理位置極佳，藏身於鳥取站前的 Sunroad 商店街內（車站前地下 1 樓），從車站步行約三分鐘即可抵達。鳥取市處處可見貼近日常的民藝之作，而 Gallery SORA 便是其中的佼佼者。它不只是一間商店，更是一個連結創作者與使用者的平台，讓藝術不再遙不可及，而是可以觸摸、可以使用的生活道具。值得一提的是，聽說隔壁還有一家在地人強烈推薦的美味咖哩店，逛完雜貨後順道品嚐美食，絕對是完美的鳥取午後行程。

地下一樓選物店手作雜貨，山陰新生代藝術家

走進位於地下一樓的「gallery shop SORA」，彷彿進入了一個小型的在地藝術博覽會。這裡專門販售來自鳥取與山陰地區年輕創作者的手工藝作品，選品眼光獨到且種類豐富。展示架上陳列著國造燒、因幡燒等在地陶器，以及溫暖的木工藝品、剔透的手工玻璃器皿與原創飾品。每一件作品都帶有設計者的獨特風格，無論是質感滿分的名片盒，還是女生喜愛的耳環、包包與衣物，都能在這裡找到屬於它的主人。

陶器木工玻璃布藝飾品，設計獨特質感滿分

店內匯集了眾多知名作家的作品，名單相當華麗。陶器方面有陶工房 根-ne.、ドモク堂、田中ちあき等；木工則有白谷工房、智頭杉鉛筆 Project 等在地品牌。此外還有精緻的 Mica jewelry works 飾品與各類染織布藝小物。這裡的商品展現了「將藝術融入生活」的理念，讓日常使用的物件也能成為展現個人品味的亮點。如果你正在尋找獨一無二、帶有鳥取溫度的伴手禮或紀念品，這裡絕對能滿足你的需求。

二樓藝廊展演空間交流，不定期舉辦藝術展

逛完樓下的選物店，別忘了走上二樓的「Gallery そら」。這裡是一個開放的藝廊展演空間，不定期舉辦繪畫、攝影、工藝等各式各樣的藝術展覽。它不僅提供了在地藝術家一個展示才華的舞台，也成為觀展者與創作者之間交流對話的重要平台。在這個充滿文藝氣息的空間裡，你可以靜靜欣賞藝術之美，感受鳥取這座城市深厚的文化底蘊與創作能量，讓旅行的層次更加豐富。

Gallery SORA / gallery shop SORA 鳥取手作雜貨店

地址：鳥取市栄町658-3 (駅前サンロード 地下１階)
電話：+81857291622
時間：11:00–17:00｜每週三公休 / 藝廊不定休

延伸閱讀

鳥取站前物產館免稅伴手禮，穿山鼠聯名、限定木製神社扭蛋機。

鳥取站前居酒屋ぐらっちぇ本店，燒烤毛豆必點，賀露港鮮魚直送。

鳥取燒肉牛王北口店A5萬葉牛，車站一分鐘必吃限量厚切牛舌。

鳥取站前昭和喫茶店Chaplin，早餐600日圓高CP值懷舊推薦。

鳥取站前必吃牛骨拉麵限量百碗，龜梨和也推薦濃厚湯頭配炸雞。


 

  

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
鳥取站前必吃牛骨拉麵限量百碗，龜梨和也推薦濃厚湯頭配炸雞。
鳥取站前必吃牛骨拉麵限量百碗，龜梨和也推薦濃厚湯頭配炸雞。
mika
一次踩點9間神社，東京淺草人力車推出「七福神開運之旅」，搭配和服租借能直接拍出大河劇大片。
一次踩點9間神社，東京淺草人力車推出「七福神開運之旅」，搭配和服租借能直接拍出大河劇大片。
特派員 Trish
隱藏版台北手帳展！松江南京站手帳展免費逛，8大展區 互動遊戲文青要衝。
隱藏版台北手帳展！松江南京站手帳展免費逛，8大展區 互動遊戲文青要衝。
編輯 鄭亦庭
宜蘭絕美景點、必吃美食一日蒐集！赫蒂法漂浮城堡、黑宅咖啡完整攻略。
宜蘭絕美景點、必吃美食一日蒐集！赫蒂法漂浮城堡、黑宅咖啡完整攻略。
編輯 陳怡吟
日本福岡超人氣蛋包飯專門店 いくら蛋所首度登台！10／23 正式插旗永康街商圈，整體空間明亮寬敞，以 QR Code 掃描候位，不用在門口排隊曬太陽!!漢堡排堅持現點現作
日本福岡超人氣蛋包飯專門店 いくら蛋所首度登台！10／23 正式插旗永康街商圈，整體空間明亮寬敞，以 QR Code 掃描候位，不用在門口排隊曬太陽!!漢堡排堅持現點現作
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊