鳥取站前居酒屋ぐらっちぇ本店，燒烤毛豆必點，賀露港鮮魚直送。

鳥取站前近三十年老店「居酒屋 ぐらっちぇ 本店」，每日從賀露港直送鮮魚搭配在地時蔬。

來到鳥取市想要體驗在地人的夜生活，這間位於鳥取站對面步行約 6 分鐘的「居酒屋 ぐらっちぇ 本店」絕對是口袋名單。這家營業近 30 年的老字號，深受當地人喜愛，店內裝潢充滿濃厚的日式風情，並設有不同主題的包廂。這裡主打「吃在地、食當季」的概念，每日採購來自山陰海域與賀露港的當日鮮魚，堅持當天現撈現切，並搭配當地八百屋精選的新鮮蔬菜。料理功夫一流，幾乎道道無雷，特別是那一盤讓人驚豔的燒烤毛豆，美味到讓我們整桌人忍不住加點，是品嚐鳥取在地風味的最佳去處。

賀露港鮮魚直送，在地時蔬食當季

這裡最大的優勢在於產地直送的新鮮度。店家每日從賀露港引進山陰海域的當日鮮魚，確保客人吃到的是最新鮮的海味。蔬菜方面也毫不馬虎，由當地專業的蔬果店（八百屋）嚴選當季食材，完美體現了在地食材的魅力。菜單選擇豐富，提供各式刺身拼盤與創意海味料理，像是擺盤簡單但口味極佳的烤牛排佐洋蔥醬，每一口都能感受到食材本身的鮮甜與店家的用心。

燒烤毛豆帶炭香，大山雞唐揚酥脆

在眾多美味料理中，最讓人驚喜的竟然是「燒烤毛豆」。不同於一般水煮毛豆，這裡經過燒烤處理後帶有一股迷人的炭香味，好吃到讓我們連續點了兩次。店內的炸物表現也相當出色，使用鳥取名產製作的「大山雞唐揚」與「雞翅尖唐揚」，炸得金黃酥脆，外酥內嫩且多汁，完全滿足炸物控的味蕾。另外，「白魷魚腳天婦羅」也是口感絕佳，證明了師傅深厚的炸功。

酥炸猛者蝦鮮甜，厚燒玉子多汁

來到鳥取必吃的特產之一就是「猛者蝦」（Moas Ebi），這種蝦外殼堅硬但肉質極甜，比一般甜蝦更鮮美且珍稀。店家採用酥炸方式料理，讓客人可以連殼帶肉一起吃，口感酥脆又鮮甜。另一道招牌「厚燒玉子」則使用鳥取縣八頭町「大江之鄉自然牧場」的新鮮雞蛋，加入滿滿的鰹魚高湯製作，吃起來口感柔軟濕潤，蛋香與高湯香氣在口中交織，非常推薦。

蒲燒鰻魚壽司便利，蟹膏壽司鮮美

主食部分推薦「蒲燒鰻魚壽司」，做成棒壽司的形狀方便拿取，搭配海苔提味，鹹甜醬汁讓人食慾大開。既然來到產地，當然不能錯過「螃蟹壽司 3 貫」，軍艦壽司上鋪滿了蟹膏，價格卻只要一百多台幣，充分展現了產地直送的任性與高 CP 值。喜歡嚐鮮的朋友還可以試試「蟹味噌起司」，冰凍微退冰的口感相當奇妙；或是來份在地人喜愛的「牛雜炒麵」，體驗道地的日本鄉土風味。

ぐらっちぇ 本店

地址：鳥取市川戶大廈末廣溫泉町271-4號

電話：0857-29-5300

時間：17：00-23：00｜每週日公休

