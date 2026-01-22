新竹TNT美式炭烤牛排，原肉現切炭火直烤，安格斯黑牛平價首選。

新竹東區「TNT 美式炭烤牛排」主打原肉現切與炭火直烤，安格斯黑牛排只要 260 元起，是肉食主義者的高 CP 值首選。

對於肉食愛好者來說，吃牛排不只要有肉香，更要有那股迷人的「炭烤香氣」才算過癮！這家位於新竹的「TNT 美式炭烤牛排」沒有花俏華麗的裝潢，將所有成本都專注在食材本身。店家堅持使用新鮮原肉現點現切，拒絕使用重組肉，並採用炭火直烤的方式鎖住肉汁。當熱騰騰的牛排上桌時，撲鼻而來的炭火焦香讓人食指大動。這裡的價格誠實合理，平日與假日用餐時段總是座無虛席，如果你也追求切開牛排時的真實肉感與純粹美味，這裡絕對能滿足你的味蕾。

原肉現切炭火直烤，純粹肉香無過多調味

TNT 美式炭烤牛排最大的特色就是「直球對決」，主打原肉現切與炭火烹調。在店內可以看到師傅專注地控制火候，利用高溫炭火將牛肉表面烤出漂亮的焦褐色，引發梅納反應讓香氣四溢。因為肉質夠好，所以不需要過多的黑胡椒醬或蘑菇醬來掩蓋，只需簡單灑上海鹽，就能品嚐到牛肉最原始的鮮甜與炭火賦予的獨特風味。這種樸實卻充滿靈魂的烹調方式，正是它能在新竹美食戰區屹立不搖的原因。

安格斯上肩牛排嫩，微筋口感越嚼越香甜

入門首推 CP 值極高的「美國安格斯黑牛頂級上肩」，8oz 的份量只要 260 元，非常划算。選用 Prime 等級的肉品，油脂分布均勻適中，肉色紅潤漂亮。上肩部位雖然帶有微微的筋，但經過炭烤後口感並不乾硬，反而帶有獨特的嚼勁。咬下去的瞬間，肉汁與肉香在口中慢慢浮現，越嚼越香甜。搭配餐盤上附贈的烤洋蔥一同食用，洋蔥的辛香與甜味剛好能平衡肉類的油脂，達到完美的解膩效果。

厚切霜降翼板多汁，牛肋條Q脆嚼勁十足

喜歡厚實肉感的朋友，不能錯過「美國霜降翼板牛排」。厚切的翼板成塊狀上桌，炭火烤過的外層帶有焦香，切開後肉質呈現粉嫩色澤，口感濕潤滑順，豐富的油花讓每一口都充滿滿足感。另一款人氣選擇是「美國炭香牛肋條」，切得粗曠豪邁，油脂與瘦肉比例完美。入口後能感受到肋條特有的 Q 脆口感，兼具軟嫩與嚼勁的雙重層次，是一道會讓人忍不住一口接一口、越吃越順口的下酒好肉。

頂級肋眼油花漂亮，老饕部位軟嫩帶彈性

如果想要犒賞自己，預算稍微拉高一點，推薦點選「美國頂級安格斯黑牛肋眼」。10oz 的大份量售價 700 元，肋眼部位擁有漂亮的油花分布，是肉質軟嫩與油脂醇香的綜合體。師傅將熟度抓得恰到好處，保留了肉質的彈性與肉汁，入口即化的油脂香氣與厚實的肉感在口中交織。這種等級的肉品真的無需太多調味，單吃原味就能感受到老饕級的享受，是懂吃的朋友必點的夢幻逸品。

爆漿餐包濃湯絕配，飲料暢飲辣醬超提味

除了主角牛排，這裡的附餐也誠意十足。內用提供飲料無限暢飲，經典的玉米濃湯口感濃郁不稀水，喝起來順口暖胃。最受歡迎的莫過於「爆漿餐包」，建議趁熱撕開，看著裡面的奶油內餡緩緩流出，沾著濃湯吃簡直絕配。喜歡重口味的朋友，除了常見的紅人醬與 Tabasco，店家還提供了特殊的「瘋魔辣醬」，高辣度中帶點酸感，沾一點點就能讓味蕾大開，愛吃辣的人務必挑戰看看。

大胃王分享餐挑戰，炸物拼盤酥脆不油膩

如果你們是多人聚餐或是自認食量驚人，店家還推出了「大胃王分享餐」，包含超大份量的肉盤以及四份附餐與小拼盤，適合 2 到 4 人一起挑戰。此外，這裡的炸物表現也不馬虎，無論是黃金脆薯、洋蔥圈、雞塊還是起司條，炸得金黃酥脆且不油膩，香酥的口感沾上番茄醬或特製醬料，是等待牛排上桌前的最佳開胃點心。想要單純享受大口吃肉的快感，來這裡準沒錯。

TNT美式炭烤牛排-新竹店

地址： 新竹市東區民生路165號

電話： 03-545-6100

營業時間：平日 11:30–14:30、17:00–21:30 ；假日 11:30–21:30

