新竹巨城圍爐推薦売鍋，千元享海陸全餐，預約送龍蝦干貝。

農曆春節將至，還在為圍爐年菜的預算與菜色傷腦筋嗎？位於新竹巨城附近的「売鍋」打破年菜昂貴的刻板印象，推出誠意十足的圍爐套餐。只需兩千出頭的價格，就能將頂級肉品、豐富海鮮與多樣蔬食一次搬上桌。不僅省去採買備料的麻煩，店家更祭出超狂早鳥優惠，預約前幾名直接加碼送北海道生食級干貝與整隻大龍蝦。限量 60 組的殘酷名額，晚一步就只能看著別人的限時動態流口水了。

預約送龍蝦干貝，限量名額手刀搶

這次的年菜預購活動真的「殺很大」，前 20 名預約成功者，直接贈送 8 顆北海道生食級干貝；更驚人的是前 10 名，加碼送出一整隻市價近千元的「正龍蝦」，絕非一般的波士頓龍蝦。這份誠意滿滿的加菜禮，讓圍爐餐桌瞬間升級成頂級海鮮饗宴。不過要注意的是，整檔活動限量僅 60 組，想要搶到這波好康，動作絕對要快。

暖心牛肉全餐，牛小排厚切多汁

售價 $2299 的「暖心牛肉套餐」是牛肉控的首選。內含牛小排、雪花牛與牛五花各 200g。厚切的牛小排油脂分佈均勻，下鍋輕涮轉色即可，入口肉感軟嫩多汁；雪花牛口感柔軟不韌，非常適合長輩與小孩食用；而油脂豐富的牛五花則帶有濃郁香氣，涮煮後能讓整鍋湯底增添一層迷人的牛油香，層次豐富。

福氣豬肉套餐，伊比利豬彈牙鮮甜

不吃牛的朋友也有好選擇，售價 $2099 的「福氣豬肉套餐」同樣精彩。選用有勞斯萊斯級美譽的伊比利豬，肉質軟中帶彈，油花香氣明顯卻不膩口；松坂豬切得厚薄適中，煮熟後口感脆彈，咀嚼感極佳；梅花豬雖然瘦肉比例較高，但完全不乾柴。三種頂級豬肉一次滿足，份量十足，絕對能讓全家人吃得飽足又滿意。

十二隻草蝦入鍋，綜合火鍋料澎湃

除了肉品，套餐中的配料也毫不馬虎。每組套餐皆附上 12 隻尺寸碩大的草蝦，肉質紮實新鮮，煮熟後不會縮水。蔬菜盤份量實在，包含 200g 的大白菜與爽脆水蓮，能平衡大口吃肉的油膩感。此外還有大塊芋頭、紮實米血糕以及炸豆皮、川木耳，加上蛋餃、燕餃、魚餃、麻糬燒等綜合火鍋料，滿滿一桌超澎湃。

剝皮辣椒回甘，青花椒麻香耐喝

招牌湯底採「五選二」模式，推薦喜愛微辣口感的朋友選擇「剝皮辣椒湯底」，湯頭甘甜微辣，越煮越順口；或是「青花椒湯底」，香氣濃郁，麻感在尾韻慢慢堆疊，喝起來溫潤不嗆喉。這兩款湯底不僅耐喝，用來涮煮肉片更是絕配，能提升肉質的鮮甜度，讓每一口都充滿豐富的層次感。

珠貝柴魚清甜，老壇酸菜魚開胃

喜歡海味或酸香口感的，則推薦「珠貝柴魚湯底」，湯頭看得到滿滿的小珠貝，海味鮮明且帶有喜氣，非常適合過年圍爐。另外還有「酸白菜湯底」與「酸菜魚湯底」，酸菜魚使用鱸魚熬煮，酸度明確但不刺喉，屬於傳統的老壇酸菜風味。酸香的湯頭不僅開胃，也非常適合涮煮油脂較豐富的肉品，解膩又爽口。

巨城高CP年菜，圍爐聚餐首選

相比傳統年菜的油膩與高價，売鍋推出的火鍋圍爐套餐顯得清新又划算。不僅有高品質的肉品與海鮮，搭配多樣化的蔬食與特色湯底，讓年夜飯吃得健康無負擔。加上巨城商圈便利的交通位置與舒適的用餐環境，無論是家庭圍爐還是朋友年前聚餐，這裡都是 CP 值極高的絕佳選擇。

売鍋-新竹曙光店

地址 : 新竹市東區民權路223號

電話 : 03 531 0458

時間 : 11:30-21:00

