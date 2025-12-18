新竹紫川鐵板便當！內用續菜吃到飽，399元爽吃龍蝦雙拼海陸餐。

新竹大遠百新開幕「紫川鐵板便當」，主打現炒鐵板料理。內用享白飯青菜免費續加，最低 120 元起。

鄰近新竹大遠百的「紫川鐵板便當」，有別於一般便當店，主打現點現炒的鐵板料理，讓外帶便當也能吃到剛出爐的熱度與香氣。內用環境舒適，不僅提供自家熬煮的紅茶與熱湯，最大亮點是「白飯與青菜免費續加」，絕對能讓學生與上班族吃得飽足。針對商務會議或想犒賞自己的食客，店家更推出超狂的龍蝦雙主餐升級方案，不到四百元就能享受海陸大餐，CP 值極高。

120元起現炒，內用續菜吃到飽

店家主打現煎現炒的熱騰騰鐵板香氣，最低只要 120 元起就能吃到黑胡椒牛、豬、羊等經典口味。內用福利相當大方，除了自煮的古早味紅茶與湯品無限供應外，還能免費續飯和續青菜，完全不用擔心吃不飽。此外，店家也提供新竹與竹北地區的外送服務，非常適合科學園區、公家機關或學校團體訂購午餐。

嫩煎沙朗牛，蒜香濃郁肉汁多

喜愛牛肉的朋友推薦「嫩煎沙朗牛」，採用厚切沙朗先在鐵板上煎至五分熟，再進行拌炒。外層帶有微微焦香，內部則保留了粉嫩的肉汁，口感紮實不乾柴。搭配大量的蒜末與洋蔥爆炒，香氣層次豐富，黑胡椒醬汁濃郁卻不辣口，完美襯托出牛肉本身的鮮甜，是極具水準的一道主菜。

泰式檸檬魚，酸辣開胃魚肉細

想吃清爽一點的選擇，「泰式檸檬魚」是絕佳名單。嚴選細嫩無刺的多利魚，裹上薄粉將兩面煎至金黃酥脆，外皮帶有迷人的卡滋口感。淋上特調的泰式檸檬醬汁，入口第一秒酸度喚醒味蕾，隨後辣味慢慢浮現，層次分明且開胃。由於醬汁是額外淋上，食客可依個人口味調整濃淡，非常貼心。

塔香三杯雞，台式打拋超下飯

這道「塔香三杯雞」做法獨特，將雞腿肉煎至金黃後，拌入洋蔥、九層塔與黑胡椒醬爆香，三杯風味在鐵板高溫下展露無遺。最特別的是加入番茄拌炒，讓整體口感帶有台式打拋豬的風味，鹹香中帶點微酸，超級下飯。雞腿肉外皮微酥、內裡鮮嫩多汁，搭配店家自製的辣椒醬更是風味一絕。

招牌滑嫩蒸蛋，青菜脆口不軟爛

這裡的配菜也毫不馬虎，基本搭配有豆芽菜、高麗菜與招牌蒸蛋。鐵板快炒的豆芽與高麗菜保留了蔬菜該有的清脆口感，完全不會像傳統便當店那樣軟爛油膩。招牌蒸蛋則是口感順滑細緻，帶有淡淡的高湯香氣，簡單卻美味，與重口味的鐵板主菜形成完美的平衡。

升級龍蝦雙拼，海陸大餐四百有找

想要吃得豪華一點，絕對不能錯過「升級龍蝦雙主餐」方案。凡點選 160 元以下的便當，只要加價升級總價 399 元，就能擁有一整隻龍蝦。龍蝦採先煎後蒸的方式鎖住鮮味，最後放上起司片融化，濃郁海味與鹹香起司完美結合。龍蝦肉質新鮮 Q 彈不粉爛，這價格能吃到海陸雙拼真的非常划算，很適合會議餐盒或犒賞自己。

紫川鐵板便當

地址 : 新竹東區西大路338號

電話 : 03-5210101

時間 : 11:00–13:00, 17:00–20:0

新竹、竹北地區皆可外送

公司、公家機關、學校團體大量訂餐請提前預約！

延伸閱讀

新竹園區必吃創意系麵館「鶴夾麵」！手作辣椒與法式蝦醬收服上班族的胃。

新竹薑母鴨加紅蟳超狂！老食品好口福店，雞鴨雙湯底與土雞胇奢侈享受。

新竹老字號藥膳鍋！戴李記烏骨雞，秋冬限定全鱉鍋，必加中藥酒湯頭更香濃。

新竹深夜食堂推薦！七先生早午餐全時段攻略，必吃鐵板燒洋蔥燒肉。

罪惡雞排超厚脆皮！肉多汁嫩雞肉香，新竹金山九街美食，下班補體力首選。