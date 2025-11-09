新竹深夜食堂推薦！七先生早午餐全時段攻略，必吃鐵板燒洋蔥燒肉。

新竹竹光路上的七先生早午餐，是夜貓子的天堂。從凌晨營業到中午，提供現炒鐵板燒、地獄麻辣鍋燒麵與復古總匯早午餐，讓你在深夜也能享用熱騰騰的現做美食。

新竹竹光路上的七先生早午餐，營業時間相當特別，從凌晨00點00分一路開到中午12點30分，被稱為夜貓子的天堂。店家主打就是想讓新竹人即便在半夜，也不用將就即時餐點，可以吃到熱騰騰現做的美食。這裡的菜單充滿多樣性，從現炒鐵板燒、麻辣鍋燒麵，到復古西餐廳風格的早午餐套餐通通有，為新竹的宵夜市場注入一份新的動力。

新竹深夜食堂的獨特時段

七先生早午餐主打從深夜一路開到中午的營業模式，滿足了新竹人吃宵夜和早餐的雙重需求。餐廳位於新竹市北區竹光路221號，除了每週二公休外，其他時間都從午夜零點開始營業到隔日中午12點30分。從鐵板燒、鍋燒麵到早午餐、兒童餐，這裡的餐點都是熱騰騰的現做美食，讓遊客不再需要將就即時餐點，即便在凌晨也能享用豐富又美味的選擇。

招牌鐵板燒洋蔥燒肉

即使是半夜，這裡也能吃到現炒鐵板燒，其中夜貓子必點的招牌就是鐵板燒洋蔥燒肉。這道菜有著南部口味的淡淡甜香，豬肉是現炒到油亮入味，配上高麗菜與豆芽的爽脆口感，再加上一顆半熟蛋一起享用真的是太療癒了，一份價格是169元。此外，這份洋蔥燒肉也發展出可以搭配蛋餅的吃法，讓鹹香中帶點微甜的層次感，當作宵夜或早餐都很適合。

超人氣地獄麻辣鍋燒麵

想挑戰辣度的饕客，地獄麻辣鍋燒麵絕對不能錯過，這碗紅咚咚的湯頭可不是開玩笑。一份價格是120元，湯頭真的有地獄等級的辣度，如果覺得不夠過癮，還可以像許多老饕一樣再加點一份70元的麻辣綜合。鍋裡配料豐富，麵體吸飽了湯汁，搭配麻辣綜合裡的鴨血和豆腐一起吃，喝起來又麻又香，麻得過癮、辣得剛好。

雙倍麵量印尼炒泡麵

另一款亮點美食是炒泡麵，這裡用的是整整兩包印尼拌炒麵，份量超實在，一份價格是90元。炒泡麵加上蛋、肉一同拌炒後香氣爆棚，口感乾爽又過癮，屬於鹹香的印尼風味。許多人推薦這道炒泡麵是那種越吃越涮嘴的味道，兩包麵的份量，即使是肚子很餓的客人也能吃飽。

復古風格早午餐排餐

七先生早午餐系列也毫不遜色，其中的去骨雞腿排餐一份220元，份量豪邁，一上桌就讓人想到學生時代的民歌西餐廳風格。厚實多汁的雞腿排超有誠意，整份套餐搭配麵包、沙拉、歐姆蛋，用總匯三明治的方式呈現，份量直接飽到下午。另外，主廚特餐魚排也是超霸氣，魚排尺寸驚人，外層酥脆、內裡細嫩，每一口都能吃出剛炸好的熱度與鮮味。

創意與療癒的兒童組合餐

這裡的兒童組合餐據說連大人都很愛，一份價格是170元，份量其實很不錯。套餐中搭配有麵包和酥脆的朵娜甜甜圈，最亮眼的是起司歐姆蛋，加上起司的蛋香更濃更順口，還會附上玩具和牛奶，讓小朋友收到一定會非常開心。許多大人因為它的滑嫩香濃的口感，也會特別點來滿足一下童心。

酥脆蛋餅與現萃飲品

除了豐富的主餐，這裡的蛋餅也很有特色，洋蔥燒肉蛋餅外皮煎得酥酥脆脆，咬開是滿滿燒肉香氣，洋蔥微甜提味，鹹香中帶點層次，而且蛋餅系列居然有多達66種搭配方式可供選擇。飲品部分也不馬虎，像是黃金蕎麥茶不是煮好的茶湯，而是現點現萃，有著淡雅的自然穀香。另外，想喝點特別的也有泰式奶茶，就是要夠甜味才對味。

七先生早午餐

地址 : 新竹市北區竹光路221號

電話 : 03 542 9589

時間 : 00:00–12:30(周二公休)